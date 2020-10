Artprice analiza cinco "anomalías positivas" en el Mercado del Arte en 2020 (1)

PARÍS, 29 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Gracias a las ventas online, las principales casas de subastas han encontrado el modo de continuar su actividad y contrarrestar la crisis sanitaria provocada por el Covid-19. El confinamiento obligó a las casas de subastas a hacer una repentina y completa desmaterialización de sus ventas más prestigiosas y sus correspondientes catálogos. Esta evolución, muy esperada en el mercado del arte, ha permitido que el grueso de las transacciones de obras de arte en el mercado secundario se lleve a cabo con "normalidad", y ha reforzado significativamente la confianza que los vendedores necesitan para considerar la posibilidad de consignar sus obras, y ya se han registrado varias actuaciones bastante notables.

thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artprice:"Nuestro departamento de econometría ha identificado cinco tipos de ventas que ilustran la resilencia del mercado de las subastas de arte. Cada una de estas 'anomalías positivas' debe ponerse en contexto para comprender el infatigable interés de los compradores por estas obras y estos artistas en estos tiempos tan difíciles".

Cifras récord de facturación...

El mercado de Banksy está mostrando una extraordinaria resistencia frente a la crisis: sus obras ya han generado una facturación anual récord en subastas por un total de 42,8 millones de dólares en lo que va de año. En los últimos 10 meses se han alcanzado seis de sus 10 mejores resultados, y otras 550 obras han sido comercializadas en las salas de subasta de todo el mundo.

Con la exitosa venta de su obra maestra Complements (2004-2007), Brice Marden también ha registrado un rendimiento récord en subasta a pesar de la crisis sanitaria. A sus 82 años se encuentra entre los 10 artistas vivos con mayor facturación.

El repentino encaprichamiento de los coleccionistas (que comenzó en 2019) por la obra del pintor estadounidense Eddie Martínez de 43 años no ha decaído, y este año ya ha vendido 53 obras en subasta, cinco de ellas por más de medio millón de dólares. La demanda de su trabajo ha resistido claramente a las crisis políticas y económicas que han surgido en Estados Unidos a raíz de la crisis sanitaria.

La mayor subida de precios...

El nombre de Matthew Wong irrumpió en la escena artística internacional el 30 de junio de 2020 cuando Sotheby's eligió iniciar su primera gran sesión del año en Nueva York, 100% online, con un lienzo de este artista canadiense relativamente poco conocido.

La carrera de Matthew Wong comenzó en Asia en 2014, unos meses después de graduarse en la Hong Kong School of Creative Media. Su notoriedad culminó en 2019 con una exposición individual en la galería Massimo de Carlo en Hong Kong (enero - marzo de 2019) y unos meses más tarde en la galería Karma de Nueva York (noviembre de 2019 - enero de 2020). Desafortunadamente el artista se suicidó unas semanas antes de su exposición en Estados Unidos.

The Realm of Appearance (2018), un óleo sobre lienzo valorado por Sotheby's en 60.000 - 80.000 dólares, obtuvo un impresionante resultado de 1.820.000 dólares el 30 de junio de 2020. Este notable récord fue confirmado el 7 de octubre cuando Christie's vendió el Shangri-La (2017) de Matthew Wong por 4.470.000 dólares.

La ganancia más constante (en %)...

Adquirido en Sotheby's en Nueva York en 2011 por 10.000 dólares, el acrílico sobre lienzo de Yayoi Kusama Season Cherry (1978) se revendió el 16 de julio de 2020 por 106.250 dólares (en la misma sala de subastas). Por lo tanto, la inversión inicial generó un promedio de +30% por año, durante nueve años...

El tremendo aumento del valor de este cuadro ilustra perfectamente la evolución de los precios de Yayoi Kusama. Según los datos de Artprice, 100 dólares invertidos en enero de 2011 en cuadros del artista japonés valen hoy una media de 926 dólares. Debe tenerse en cuenta que el valor de las pinturas de Yayoi Kusama ha crecido más rápido que el resto de su trabajo en la última década.

La obra más rara...

Las obras del pintor florentino Paolo Uccello son extremadamente raras en las subastas. Sin embargo, una de las piezas más hermosas que aún está en manos privadas fue lanzada este verano después de estar 62 años en manos de la misma familia.

Sotheby's incluyó esta pieza en la ultra-prestigiosa venta Rembrandt a Richter el 28 de julio de 2020 en Londres. Realizada en el siglo XV en la Toscana, la pintura fue colocada entre una obra sobre papel de Jean-Michel Basquiat y un acrílico sobre muselina de Keith Haring, ambas de principios de los 80.

Los tres millones de dólares que costó la obra Battle on the Banks of a River de Uccello superaron con creces las expectativas del propietario, que había decidido desprenderse de esta obra maestra en un momento especialmente delicado del mercado del arte.

La vuelta más rápida...

En el espacio de un año, la pintura de Genieve Figgis Ladies in the Grass (2015) ha sido subastada dos veces. Adquirida por 18.750 dólares en julio de 2019 en Christie's en Nueva York, la obra se vendió por 242.000 dólares el 11 de julio de 2020 en Christie's en Hong Kong.

El galerista francés Almine Rech descubrió a Genieve Figgis a través de Richard Prince, quien dice haberla visto en Twitter. Esta nueva forma de Bad Painting, apoyada por dos de los mayores actores del mercado del arte, ha encontrado el éxito tanto en Hong Kong como en Londres y Nueva York. Las tres capitales más importantes del Mercado de Arte Contemporáneo están en competencia directa por las pinturas de la pintora irlandesa, y sus precios están subiendo rápidamente.

Pruebe nuestros servicios (demo gratuita):

Suscríbase a nuestros servicios:

