Artprice by Art Market: Los nuevos récords de la fotografía (1)

Sumas generadas por las subastas de fotografía de posguerra y contemporánea

PARIS, 26 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- La fotografía representa algo menos del 2% del valor total del mercado del arte. No obstante, este medio ha ido ganando prestigio desde la Segunda Guerra Mundial y las galerías más influyentes del mundo le dedican actualmente un lugar importante. De suerte que de los 66 artistas representados por el galerista David Zwirner, nueve son estrictamente fotógrafos.

https://mma.prnewswire.com/media/961673/Artprice.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/961673/Artprice.jpg]

La fotografía es un arte relativamente joven, con la consiguiente particularidad de que los artistas más valorados del mundo no son de principios del siglo XX (como ocurre con la pintura, la escultura o el grabado), sino contemporáneos.

Thierry Ehrmann, fundador y Director General de Artprice, ve en ello un potencial extraordinario: "Al no estar completamente definido en el mercado del arte, el universo de la fotografía ofrece aún oportunidades excepcionales para que los jóvenes amateurs comiencen su colección. Entre la fotografía analógica y la digital se está creando un mercado gigantesco, con sus códigos, sus referencias e incluso su propia museología. Este mercado ha sabido combinar los clichés emblemáticos de las grandes agencias de prensa con la fotografía más vinculada a las artes plásticas. Porque desde que la personalidad de un fotógrafo impregna su trabajo, dicho trabajo se convierte en obra de autor propiamente dicha. Desde su creación en 1987 como líder mundial en información sobre el mercado del arte, Artprice siempre ha considerado la fotografía como un medio de pleno derecho en una época en la que solo era percibida como pariente lejana del Arte Contemporáneo".

La gran historia de la fotografía se está escribiendo hoy. De ahí el sentido y la trascendencia de eventos internacionales como los Rencontres d'Arles, así como el auge de nuevos fotógrafos cuyos precios evolucionan rápidamente.

Top 5 de los nuevos récords de fotógrafos de menos de 45 años en el primer semestre de 2019

1. Richard MOSSE (1980) - Nowhere to Run (Infra series) (2010)48 000 $ 16/05/2019 - Phillips Londres 2. Kourtney ROY (1981) - Sorry, No Vacancy 7 (2017)30 500 $ - 16/05/2019 - Phillips Londres 3. Erik MADIGAN HECK (1983) - Dior Couture (2014) 30 500 $ - 16/05/2019 - Phillips Londres 4. ZENG Yicheng (1975) - The silent sermon (????) (2018) 26 300 $ - 27/05/2019 - Holly Hong Kong 5. Mario MACILAU (1984) - Untitled, Project (10) 14 500 $ - 15/05/2019 - Piasa Paris

Los cuatro ineludibles

Los fotógrafos cuyos clichés superan regularmente el millón de dólares en las subastas pueden contarse con los dedos de una mano. Están el alemán Andreas Gursky, el estadounidense Richard Prince y su compatriota Cindy Sherman, y el dúo británico Gilbert & George. Estos artistas, nacidos en las décadas de 1940 y 1950, están representados por las prestigiosas galerías Gagosian, Skarstedt, Thaddaeus Ropac o White Cube, que continúan presentando sus nuevos trabajos.

A la cabeza en el ranking mundial, en 2013-2014 estas cuatro firmas insignes representaban hasta el 38% de las ventas en este segmento, aunque sus ingresos han ido disminuyendo considerablemente en los últimos cuatro años paralelamente al descenso de las ventas de fotografía de posguerra en todo el mundo. A pesar de ello, los resultados de estos cuatro fotógrafos revelan en gran medida la apetencia de los coleccionistas por la fotografía en general.

Con todo, hay que tener en cuenta que este mercado es cuatro veces mayor que hace veinte años.

Nuevos récords

Unos 19 fotógrafos, además de Gursky, Prince, Sherman y Gilbert & George, han registrado al menos una oferta superior a 1 millón de dólares en los últimos 20 años. Entre estos artistas figuran Hiroshi Sigimoto (4 veces), Jeff Wall (2) y Piotr Urlanski (1).

Este año, el fotógrafo de moda estadounidense Helmut Newton también ha rebasado por primera vez este listón simbólico.

Top 5 de los nuevos récords de fotógrafos de posguerra en el primer semestre de 2019

1. Helmut NEWTON (1920-2004) - Sie Kommen, Paris (1981)1 820 000 $ - 04/04/2019 - Phillips New York 2. Helena ALMEIDA (1934-2018) - Dentro de mim (2000)128 400 $ - 20/02/2019 - Veritas Lisbonne 3. Richard MISRACH (1949) - Untitled #328-02 (2002) 125 000 $ - 02/04/2019 - Christie's New York 4. Consuelo KANAGA (1894-1978) - Profile of a Young Girl (1948)106 250 $ - 04/04/2019 - Phillips New York 5. Peter HUJAR (1934-1987) - David Wojnarowicz (1985)106 250 $ - 20/06/2019 - Swann New York

La cotización de Helmut Newton, que falleció en 2004 a los 84 años, sigue aumentando. Es incluso el fotógrafo más exitoso del primer semestre de 2019 en las subastas, gracias a la venta de Sie Kommen, Paris (1981), un cuadríptico de 193 por 88 cm editado en 3 ejemplares, el primero de los cuales voló a Nueva York para Phillips por 1,8 millones de dólares el 4 de abril de 2019. Esta venta establece un nuevo récord personal para Helmut Newton, pero sobre todo rubrica la mayor adjudicación para una fotografía en el primer semestre de 2019 en el mundo.

En una gama de precios diferente, también está creciendo rápidamente la demanda por el trabajo de la fotógrafa portuguesa Helena Almeida. Una retrospectiva en París en 2016 y su muerte el pasado otoño han contribuido significativamente a elevar el precio de sus obras. El 20 de febrero de 2019, su fotografía Dentro de mim (2000) superó los 128.000 dólares en Lisboa. Una consagración póstuma para quien representó a Portugal dos veces en la Bienal de Venecia, en 1982 y de nuevo en 1995.

Fotografía asiática

La fotografía sigue siendo un nicho de mercado en Asia, por supuesto con la excepción de Japón. Este país se ha impuesto claramente como líder en la industria fotográfica y ha originado algunos de los fotógrafos de posguerra y contemporáneos más famosos, entre ellos Nabuyoshi Araki (1940) e Hiroshi Sugimoto (1948).

Los artistas chinos no suelen priorizar el medio fotográfico, aunque algunos lo utilizan ocasionalmente, como el artista plástico Liu Wei (1972). Galardonado con el Award of Art China (AAC) en 2016, es famoso por sus pinturas al óleo futuristas, así como por sus vídeos e instalaciones. Pero Liu Wei también ha creado una de las pocas obras fotográficas chinas que ha superado los 100.000 dólares en una subasta. Una de las cinco grandes impresiones de su obra Landscape, presentada por primera vez en la Bienal de Shangai en 2004, se vendió por 191.000 dólares el 1 de abril de 2019 en Sotheby's (Hong Kong).

Extracto del artículo publicado en la revista Artco & Investment en agosto de 2019 por Artprice

