Artprice (New York): Las obras de arte más valoradas a la venta a principios de 2019 (1)

Publicado 07/01/2019 12:58:53 CET

NUEVA YORK, January 7, 2019 /PRNewswire/ --

!No hay respiro para los amantes del arte! El nuevo año ya ha comenzado, con las ventas provinciales francesas mostrando magníficos tesoros ... El calendario de subastas se reanudará en Nueva York con Christie's empezando el 2019 con cinco ventas, incluida la muy esperada de Art Brut. Pero es Sotheby's quien ha reunido los lotes más caros para la primera gran venta del año: Master Paintings Evening Sale, que tendrá lugar el 30 de enero de 2019.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/803611/A_Banquet_of_the_Gods.jpg )

Top 10 de las próximas obras que se subastarán en enero de 2019

(c) Artprice.com

1 : Joachim WTEWAEL [https://www.artprice.com/artist/23807/joachim-antonisz-wtewael ] (c.1566-c.1638) Obra : A Banquet of the Gods Estimado : $5,000,000 - $7,000,000 Venta : 01.30.2019 - Sotheby's NY 2 : Elisabeth VIGE-LEBRUN [https://www.artprice.com/artist/29701/elisabeth-vigee-lebrun ] (1755-1842) Obra : Portrait of Muhammad Dervish Khan (1788) Estimado : $4,000,000 - $6,000,000 Venta : 02.30.2019 - Sotheby's NY 3 : Jan VAN DE CAPPELLE [https://www.artprice.com/artist/4714/jan-cappelle-van-de ] (c.1624-1679) Obra : A Shipping Scene on a Calm Sea Estimado : $4,000,000 - $6,000,000 Venta : 03.30.2019 - Sotheby's NY 4 : Ambrosius BOSSCHAERT I [https://www.artprice.com/artist/3341/ambrosius-i-bosschaert ] (1573-1621) Obra : A Still Life of Flowers in a Glass Flask (1607) Estimado : $2,500,000 - $3,500,000 Venta : 04.30.2019 - Sotheby's NY 5 : Peter Paul RUBENS [https://www.artprice.com/artist/25189/peter-paul-rubens ] (1577-1640) Obra : Nude Study of a Young Man Estimado : $2,500,000 - $3,500,000 Venta : 05.30.2019 - Sotheby's NY 6 : Orazio GENTILESCHI [https://www.artprice.com/artist/80104/orazio-gentileschi ] (1563-1639) Obra : The Fall of the Rebel Angels Estimado : $2,500,000 - $3,500,000 Venta : 06.30.2019 - Sotheby's NY 7 : Pieter BRUEGHEL II [https://www.artprice.com/artist/4088/pieter-ii-brueghel ] (c.1564-1637/38) Obra : St. George's Kermis (1627) Estimado : $2,000,000 - $3,000,000 Venta : 07.30.2019 - Sotheby's NY 8 : Fede GALIZIA [https://www.artprice.com/artist/10650/fede-galizia ] (1578-1630) Obra : A Glass Compote with Peaches Estimado : $2,000,000 - $3,000,000 Venta : 08.30.2019 - Sotheby's NY 9 : Jacobus VREL [https://www.artprice.com/artist/47268/jacobus-vrel ] (c.1630-c.1680) Obra : Street Scene with Two Figures Walking Away Estimado : $1,500,000 - $2,000,000 Venta : 09.30.2019 - Sotheby's NY 10 : Luis MELENDEZ [https://www.artprice.com/artist/19409/luis-melendez ] (1716-1780) Obra : Still Life with a Plate of Azaroles Estimado : $1,500,000 - $2,000,000 Venta : 10.30.2019 - Sotheby's NY

Sin embargo, los lotes más emocionantes no son necesariamente los más caros. Thierry Ehrmann, fundador y CEO de Artprice insiste: "El mercado de arte de precios intermedios está lleno de oportunidades y vale la pena hacer un seguimiento de lo que se ofrece en cuanto comienza el año"

El mundo único de Henry Darger

Henry Darger (1892-1973) [https://www.artprice.com/artist/58535/henry-j-darger ] creó una obra de espectro excepcionalmente amplio que fue descubierta en su habitación después de su muerte. Un personaje reservado y solitario, Darger creó un mundo único, que incluye un manuscrito ilustrado y mecanografiado de 15,000 páginas, The Realms of the Unreal, que describe eventos sucedidos en un mundo completamente imaginario en el que un grupo de niñas preadolescentes (Vivian Girls) en un planeta imaginario, libran una guerra contra los adultos para obtener su libertad. Paralelamente a esta saga escrita (pero nunca publicada), Darger también pintó. Produjo, a veces por ambas caras, grandes paneles narrativos que son obras maestras puras. Su técnica también fue única, inspirándose en una variedad de fuentes (libros de arte para niños, varias revistas, catálogos de moda, etc.) y copiando las imágenes en carbón antes de aplicar acuarela.

Las primeras obras de Darger vendidas en el mercado secundario se subastaron en Francia, en la casa Loudmer en 1989. En aquel momento, un dibujo panorámico de la oscura celebridad era vendido por menos de $ 10,000. Hoy, sus dibujos se encuentran en las colecciones de los principales museos, como el MoMA, el Instituto de Arte de Chicago, el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de París y la Colección de l'Art Brut en Lausana. En el mercado de subastas, uno esperaría pagar por lo menos $ 150,000 por una de sus obras más importantes puesto que son muy demandadas y raras. El propuesto por Christie's el 18 de enero en Nueva York es monumental, de casi tres metros de ancho, y de doble cara (dibujado por ambos lados). Está esperado que sea vendido por entre $250,000 y $500,000. Dos días más tarde, Sotheby's venderá un dibujo a doble cara más pequeño de Henry Darger (178 cm de largo) con un valor estimado entre $150,000 y $300,000. La simultaneidad de estas dos ventas es destacable, pues sólo 19 dibujos de Henry Darger han sido vistos en una sala de subastas desde 1989.

La opulencia de una pequeña obra maestra de Wtewael

Retrocediendo más de 400 años ... tenemos una magnífica pintura barroca sobre cobre titulada Banquet of the Gods por el pintor holandés Joachim Anthonisz Wtewael [https://www.artprice.com/artist/23807/joachim-antonisz-wtewael ] uno de los artistas más importantes de Holanda, activo entre 1580 y 1620. Esta obra magistral muestra 47 figuras: dioses, faunos, mujeres y ángeles, en libertinaje orgiástico ... todo dentro de los límites de 15.8 x 20.4 cm. Con una densidad inigualable, el artista retrata a Baco, Ceres, Marte, Venus, Cupido, Pan y sus musas en un gran banquete y, a pesar de su pequeño tamaño, se espera que la obra se venda por entre 5 y 7 millones de dólares el 30 de enero en Sotheby's (Nueva York). Sin embargo, en vista de su calidad, es muy posible que el lote alcance su estimación más alta, especialmente porque otra obra algo más pequeña de Wtewael ya ha cruzado el umbral de los $ 7 millones. También era un óleo sobre cobre de sólo 18.2 x 13.5 cm, una composición virtuosa que representa 12 cuerpos sobre el tema sensual de Marte y Venus sorprendidos por Vulcano (Mars and Venus Surprised by Vulgan, $ 7.26 millones, en Christie's Londres en 2012).

Uno de los mejores dibujos de Rubens

(CONTINUA)