ASCENSIA DIABETES CARE PRESENTA UNA NUEVA INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA CONTOUR®

-ASCENSIA DIABETES CARE PRESENTA UNA NUEVA INVESTIGACIÓN QUE DEMUESTRA QUE LAS PERSONAS QUE UTILIZAN EL SISTEMA Y LA APLICACIÓN DE CONTROL DE LA GLUCOSA EN SANGRE CONTOUR® EXPERIMENTAN MENOS NIVELES DE GLUCOSA EN SANGRE FUERA DEL OBJETIVO

BASILEA, Suiza, 2 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, empresa mundial dedicada al cuidado de la diabetes, fabricante de la cartera de sistemas de monitorización de la glucosa en sangre (BGM) CONTOUR® y distribuidor del sistema de monitorización continua de la glucosa (CGM) Eversense®, anuncia un nuevo estudio que demuestra que las personas que utilizan los sistemas conectados CONTOUR® BGM (BGMS) y la aplicación CONTOUR®DIABETES (CDA) durante al menos seis meses pueden ver reducida la frecuencia de lecturas de glucosa en sangre (BGR) hipoglucémicas e hiperglucémicas. Las lecturas de glucosa en sangre en estos rangos fuera del objetivo pueden provocar graves complicaciones de salud, lo que sugiere un beneficio clave del uso conjunto de CONTOUR® BGMS y CDA de Ascensia (el sistema CDA). Los datos reales de este estudio se presentaron en la Conferencia Internacional sobre Tecnologías y Tratamientos Avanzados para la Diabetes (ATTD) 2022.

El estudio, que evaluó los datos de 7.047 usuarios del sistema CDA en Australia, demostró una reducción de la frecuencia de BGR dentro de los rangos hipoglucémico (bajo) e hiperglucémico (alto). Al cabo de seis meses, la frecuencia estimada de BGR en rangos altos y muy altos en las personas que utilizaban el sistema CDA se redujo en más de 6,5 veces y 5,6 veces, respectivamente, en comparación con los valores iniciales. Este descenso fue más destacado entre los usuarios que declararon el uso de medicamentos antidiabéticos orales, con 7,37 veces menos que al inicio. La disminución de los BGR en el rango bajo fue modesta, de 1,2 veces en toda la población evaluada, y de 1,38 veces en los usuarios del sistema CDA que fueron tratados con insulina y son más propensos a los eventos hipoglucémicos. Estos datos sugieren una mejora en el control glucémico cuando se utiliza el sistema CDA durante al menos seis meses y, en general, un beneficio clave en el uso de BGMS conectados, incluidas las aplicaciones, para apoyar la gestión de la diabetes.

La mayoría de los usuarios del sistema CDA en el grupo evaluado eran personas con diabetes de tipo 2 (66,9%), para quienes la mejora del control glucémico se asocia con la reducción de la progresión de las complicaciones relacionadas con la diabetes [1]. A medida que las aplicaciones para la diabetes siguen impregnando la atención clínica, estos resultados ofrecen la posibilidad de explorar cómo los sistemas de control de la glucemia conectados, con visibilidad y accesibilidad de las lecturas de glucosa en sangre, pueden apoyar el autocontrol de las personas con diabetes de tipo 1 y tipo 2.

Frank Held, Jefe de Marketing y Estrategia de BGM en Ascensia Diabetes Care, dijo: "Nos complace ver que los resultados del estudio demuestran que nuestro sistema CDA ayuda a los diabéticos a controlar su enfermedad. Aunque muchas aplicaciones para la diabetes ayudan a los diabéticos a controlar su enfermedad, no todas proporcionan alertas u orientaciones en caso de hipoglucemia o hiperglucemia, como hace la aplicación CONTOUR®DIABETES. Si no se abordan adecuadamente estos eventos, pueden producirse graves complicaciones de salud, por lo que es crucial que los sistemas de monitorización y las apps conectadas faciliten la detección de niveles altos y bajos de glucosa en sangre."

Antes de este estudio, había pocos datos que evaluaran el impacto de las apps para la diabetes en Australia, sobre todo en un entorno "real". Además, aunque los datos sugieren que hay cientos de aplicaciones para la diabetes que ayudan a los diabéticos a controlar su glucemia, sólo un tercio de estas aplicaciones tienen alertas u orientaciones para los episodios de hipoglucemia y/o hiperglucemia[2]. Si no se abordan estos episodios, pueden llegar a ser graves y provocar complicaciones serias[3], por lo que es de suma importancia que las herramientas de control ayuden a las personas con diabetes a gestionar estos episodios.

El póster que presenta esta investigación, titulado 'Assessment of Blood Glucose Readings of People with Diabetes in Australia who were using the connected CONTOUR®BGMS and CONTOUR®DIABETES App' (Evaluación de las lecturas de glucosa en sangre de personas con diabetes en Australia que utilizan la aplicación CONTOUR®BGMS y CONTOUR®DIABETES), se presentó a partir de un estudio dirigido por Wendy Mak PhD, Scott Pardo PhD, PStat®, y Rimma Shaginian, MD, MPH. El ATTD 2022 tuvo lugar en Barcelona, España, del 27 al 30 de abril de 2022.

