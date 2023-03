Athonet, Crosscall y Qualcomm aceleran juntas la transformación digital en seguridad pública con la banda B68

(Información remitida por la empresa firmante)

Un ecosistema integral para ayudar a gobiernos y organizaciones a aprovechar al máximo la frecuencia gracias a soluciones portátiles completas

BOLZANO VICENTINO, Italia, 3 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Cada vez más gobiernos en Europa están experimentando una transformación digital en sus agencias de seguridad pública. La banda 68 es una frecuencia dedicada que se puede utilizar para respaldar la gestión de emergencias y otros casos de uso de seguridad pública con comunicaciones críticas de radio móvil privada (PMR).

A pesar de la disponibilidad de la banda, aún no se ha aprovechado todo su potencial y un enfoque de producto de múltiples proveedores puede ayudar a satisfacer las necesidades desafiantes de estos casos de uso y acelerar la transformación digital de las agencias.

Al combinar las soluciones portátiles de misión crítica de Athonet y los teléfonos inteligentes y tabletas robustas de Crosscall, que utilizan soluciones IoT de Qualcomm Technologies Inc., Athonet puede realizar una oferta integral para esta banda, desde la red hasta el dispositivo del usuario final.

Gracias a esta colaboración, las agencias de seguridad pública pueden utilizar una solución táctica portátil completa con el uso completo de la banda 68 para varias comunicaciones críticas de PMR. Esta oferta está habilitada por la mochila táctica Athonet ATB-68, el cubo táctico de Athonet ATC-68, el micrófono de altavoz remoto Crosscall X-COMM, los auriculares de conducción ósea CrossCall X-Vibes y el teléfono inteligente CrossCall Core-Z5, que utiliza el QUALCOM® QCM6490 SoC.

Durante el Mobile World Congress en Barcelona, Athonet mostrará el Athonet Tactical Backpack ATB-68 en el Hall 5, stand 5J65.

"Ser capaz de garantizar soluciones tácticas portátiles con la mochila táctica de Athonet ATB-68 y Athonet Tactical Cube ATC-68 es el resultado de años de investigación y mejora constante de nuestras soluciones. Hemos estado trabajando junto con organizaciones, ministerios y servicios de seguridad durante años durante años para satisfacer sus necesidades relacionadas con los sistemas de comunicación y conectividad y esta solución es un hito importante, tanto para nosotros como para nuestros clientes".

"La colaboración con Qualcomm Technologies y CrossCall fue fundamental para llegar a la definición de esta solución y estamos seguros de que incluso en el futuro cercano, pueden surgir nuevos productos y servicios de este trabajo colaborativo capaz de responder a las necesidades cada vez mayores del público. Safety and Critical PMR Communications World", explicó Massimiliano Gianesin, director de proyectos especiales, Athonet.

"Crosscall apoya a la comunidad de seguridad pública con dispositivos diseñados para funcionar en todos los entornos y cumplen con todos los requisitos de comunicación crítica. Hemos desarrollado soluciones, incluidos los terminales, pero también un sistema completo de accesorios altamente técnicos que operan en la red 4G/5G de muy alta velocidad, que nos permiten acompañar al sector de seguridad pública en la transformación de uso que enfrenta. "

"La colaboración con Qualcomm Technologies y la integración del procesador Qualcomm QCM6490 en nuestro último teléfono inteligente, el Core-Z5, es una innovación real al servicio de esta transformación: es el primer teléfono inteligente compatible con la banda 68. Trabajando con Athonet y Qualcomm Technologies nos permite ofrecer una solución completa que cumpla con los desafíos actuales y futuros del mundo de la comunicación crítica", afirmó Denis Thayanithy, director de Solution Engineering & Global Partnership, Crosscall.

"Qualcomm Technologies está ayudando a impulsar la transformación digital de las industrias, permitiendo dispositivos de IoT más inteligentes en The Edge, y la seguridad pública no es una excepción", comentó Sebastiano Di Filippo, director sénior de Desarrollo de Negocios, Qualcomm Europe, Inc. "Es emocionante ver a Athonet y CrossCall utilizar la disponibilidad de la banda 68 con el Core-Z5 para entregar comunicaciones PMR críticas. Proporcionado por el Qualcomm QCM6490, el Core-Z5 se beneficia de las características de nivel prémium del procesador, incluyendo compatibilidad de conectividad 5G, WiFi-6E y Band 68 y potente desempeño de IA y computación en el dispositivo. Este creciente ecosistema de productos ayudará a abordar nuevos casos de uso en seguridad pública".

Los productos de marca Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Qualcomm Patented Technologies tiene licencia por Qualcomm Incorporated.

Qualcomm es una marca comercial o registrada de Qualcomm Incorporated.

Acerca de Athonet

Athonet es un líder en tecnología de red celular privada que ofrece un núcleo móvil a las empresas y proveedores de servicios de comunicación para conectar aplicaciones, dispositivos y radios. Con más de 15 años de experiencia en la entrega de soluciones centrales móviles 4G/5G a clientes y socios en cada región del mundo, Athonet apoya a las industrias clave donde el control de la red, la movilidad, la seguridad, el rendimiento y el coste son importantes para los resultados comerciales. Obtenga más www.athonet.com.

Acerca de Crosscall

CrossCall, el creador de telefonía móvil duradera, ofrece móviles y teléfonos inteligentes impermeables, resistentes y duraderos. La compañía fue creada en 2009 por Cyril Vidal para responder a necesidades y usos específicos con los que él mismo se enfrentó y para el cual no existía ningún equipo específico. Por lo tanto, la marca diseña modelos perfectamente adaptados a los entornos hostiles e impredecibles encontrados por deportistas y profesionales en el campo (agua, lluvia, viento, humedad, polvo, choques...); así como una gama de accesorios de alto rendimiento. CrossCall tiene una amplia experiencia en comunicación crítica de misión crítica y comercial y proporciona soluciones que se adaptan perfectamente a los actores de seguridad públicos y privados. Con más de 3,5 millones de unidades vendidas, una facturación de 134,3 millones de euros y ya más de 20.000 puntos de venta, la compañía francesa, con sede en Aix-en-Provence, continúa evolucionando al actualizar su cada vez más reconocida por su calidad y originalidad en Francia y en el extranjero.

Acerca de Qualcomm

Qualcomm está habilitando un mundo donde todos y todo pueden estar conectados de manera inteligente. Nuestra hoja de ruta de tecnología única nos permite escalar de manera eficiente las tecnologías que lanzaron la revolución móvil, incluida la conectividad avanzada, el cómputo de bajo consumo y alto rendimiento, la inteligencia en el dispositivo y más, a la próxima generación de dispositivos inteligentes conectados en todas las industrias. Las innovaciones de Qualcomm y nuestra familia de plataformas Snapdragon ayudarán a habilitar la convergencia en la nube, transformar industrias, acelerar la economía digital y revolucionar la forma en que experimentamos el mundo, por el bien común.

Qualcomm Incorporated incluye nuestro negocio de licencias, QTL, y la gran mayoría de nuestra cartera de patentes. Qualcomm Technologies, Inc., una filial de Qualcomm Incorporated, opera, junto con sus filiales, sustancialmente todas nuestras funciones de ingeniería, investigación y desarrollo, y sustancialmente todos nuestros negocios de productos y servicios, incluido nuestro negocio de semiconductores QCT. Los productos de marca Snapdragon y Qualcomm son productos de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales. Las tecnologías patentadas de Qualcomm tienen licencia de Qualcomm Incorporated.

