Axon pone a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad su plataforma digital de evidencias a raíz de COVID-19

Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y miembros de los equipos de emergencia pueden utilizar Axon Citizen para recoger, gestionar y compartir pruebas mientras mantienen la distancia social recomendada por las Autoridades sanitarias

MADRID, 2 de abril de 2020 /PRNewswire/ --Axon [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=791720621&u=...] ha anunciado hoy que, como apoyo en la situación de emergencia de salud pública causada por el Covid-19, ha abierto el acceso a las funciones de Axon Citizen [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=1958952413&u...] de manera gratuita durante el año 2020 a todas las Agencias y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del mundo.

Con la herramienta Axon Citizen, los ciudadanos pueden compartir de forma segura pruebas recogidas en su zona enviando un enlace personalizado a la plataforma de gestión de pruebas policiales de Axon, Evidence.com, o a través de la app Axon Capture, sin descargarse ninguna aplicación y vía mensaje de texto o email. Se elimina así la necesidad de interacción personal y se favorece la reducción de la exposición de los agentes al COVID-19. Las Agencias de seguridad pueden obtener más información a través de https://es.axon.com/unirfuerzas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=1913550605&u...]

Axon se enorgullece de ofrecer una solución que permite a los agentes continuar con su labor manteniendo la distancia interpersonal recomendada por las autoridades, tanto si trabajan desde su domicilio o si deben responder a los avisos personalmente.

El acceso abierto a Axon Citizen permitirá que las Fuerzas de Seguridad comprueben de manera gratuita los beneficios de recopilar, administrar y compartir pruebas en formato digital de forma segura a través de la plataforma. El servicio para las Fuerzas de Seguridad que ya son clientes de Axon no se verá afectado: continuarán recibiendo actualizaciones mensuales de software y teniendo acceso a la plataforma Axon Evidence, que seguirá mejorando y agregando continuamente nuevas prestaciones.

En palabras de Rick Smith, CEO y fundador de Axon, "nuestra misión es y será proteger la vida. Al habilitar la recopilación digital de pruebas podemos ayudar a los funcionarios de la seguridad pública a reducir su exposición al COVID-19". Según explicó "durante esta crisis, proporcionamos a las Agencias de Seguridad de todo el mundo un acceso abierto a Axon Citizen para que los agentes eviten recopilar pruebas de manera presencial".

Normalmente, los agentes pueden interactuar con civiles para recopilar pruebas digitales tales como fotografías, vídeos u otros datos. Sin embargo, durante el actual periodo de aislamiento social, este tipo de interacciones no urgentes pueden exponer tanto a estos funcionarios como a los ciudadanos a un riesgo de contagio. Axon Citizen simplifica radicalmente la recopilación de pruebas y permite que los agentes las gestionen desde cualquier ordenador o dispositivo móvil. La interfaz intuitiva permite que las pruebas más urgentes se envíen de forma segura a Axon Evidence [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=554363811&u=...] en solo tres clicks, donde las funciones del software pueden utilizarse para generar una cadena de custodia y evaluar, catalogar y buscar materiales de archivo.

Antes de este escenario de emergencia sanitaria, Axon Citizen solo estaba disponible para clientes de Evidence.com.

NOTA IMPORTANTE: Este programa es una medida de emergencia que pretende ayudar a que las agencias públicas de seguridad implementen la plataforma de intercambio de evidencias de Axon para ayudar a cumplir las medidas de aislamiento social decretadas para frenar la propagación de la pandemia y para minimizar exposiciones de los agentes en servicio. Este programa no implica descuentos retroactivos o a futuro, a los contratos existentes.

Acerca de Axon

El ecosistema de Axon está compuesto de dispositivos, aplicaciones y profesionales que ayudan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a actuar de forma más inteligente y segura. Con la misión de proteger la vida, nuestras tecnologías brindan a los clientes la confianza, el enfoque y el tiempo que necesitan para salvaguardar la seguridad de sus comunidades. Nuestros productos atienden a todas las fases de la labor diaria de los agentes de seguridad pública.

Trabajamos para aquellos que se ponen en peligro por todos nosotros. Hasta la fecha, hay más de 465.200 puestos de software instalados en la red de Axon en todo el mundo y se han salvado más de 225.000 vidas y una cantidad inconmensurable dinero gracias al ecosistema Axon. Puede obener más información en https://es.axon.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=3799523413&u...] o llamando al 91 432 45 60.

Facebook es una marca comercial de Facebook, Inc., y Twitter es una marca comercial de Twitter, Inc. Axon, Axon Citizen, Axon Evidence, Protect Life y el logotipo de Delta son marcas comerciales de Axon Enterprise, Inc., algunas de ellas registradas en el Estados Unidos y otros países. Para obtener más información, visite https://es.axon.com/legal/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=2724226976&u...]

Todos los derechos reservados.

Síganos en:

-- Axon en Twitter: https://twitter.com/axon_emea [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=2353433182&u... F%2Ftwitter.com%2Faxon_emea&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Faxon_emea] -- Axon en Facebook: https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=1153699848&u... F%2Fwww.facebook.com%2FAxon.ProtectLife%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.f.... com%2FAxon.ProtectLife%2F]

Nota para inversores:

Puede visitar http://investor.axon.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=2789021938&u...], https://www.axon.com/press [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=299876150&u=...], www.twitter.com/axon_us [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=3989250404&u...] y https://www.facebook.com/Axon.ProtectLife/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=1153699848&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAxon.ProtectLife%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAxon.ProtectLife%2F] para más información sobre la empresa y su información financiera.

Para más información:Reti España

Israel Sánchez Frutosi.sanchez@retionline.es[mailto:i.sanchez@retionline.es]

+ 34 914 32 45 60

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1140698/Axon_Citizen.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=4087301697&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1140698%2FAxon_Citizen.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1140698%2FAxon_Citizen.jpg]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/231466/axon_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2767379-1&h=539064618&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F231466%2Faxon_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F231466%2Faxon_logo.jpg]

Sitio Web: www.axon.com/