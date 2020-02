Bacardi lanza el Informe Cocktail Trends con las últimas novedades del sector para el año 2020

Publicado 04/02/2020 17:33:15 CET

- Bacardi celebra este año la tercera edición a nivel mundial de ''Back to the Bar''

- La compañía lanza el Informe Bacardi Cocktail Trends [https://d3bbd6es2y3ctk.cloudfront.net/wp-content/uploads/202...] con las últimas novedades del sector para 2020

BARCELONA, España, 4 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- 7.000 empleados de Bacardi de todo el mundo, incluyendo más de 300en España, visitarán los bares de más de 100 ciudades para conocer de primera mano todas las novedades y las últimas tendencias en coctelería. Concretamente en España participarán más de 90 locales de las principales ciudades del país.

"Back to the Bar" es una iniciativa que invita a todos los empleados de Bacardi a juntarse por un día con los bartenders, quienes captan las novedades y marcan las tendencias en el negocio de los espirituosos además de ser el enlace directo con los consumidores. Según Nielsen CGA, el 40% de los ingresos en los bares están influidos por los bartenders, ya que son los expertos que ayudan al cliente a elegir su bebida.

Como parte de la tercera edición a nivel mundial de "Back to the Bar", la mayor compañía privada familiar de espirituosos en el mundo muestra qué significa crear emoción para los bartenders a través del lanzamiento del informe Bacardi 2020 Cocktail Trends.

Este informe destaca las principales tendencias extraídas de los resultados de una encuesta realizada por Bacardi junto con bartenders y embajadores de distintos bares durante el año 2019, así como de una investigación llevada a cabo por las principales empresas de investigación de todo el mundo.

Entre los descubrimientos del informe Bacardi 2020 Cocktail Trends están:

-- El 80% de los consumidores españoles considerarían bebidas sin alcohol o de baja graduación. El mercado español de bebidas sin alcohol y con poco alcohol está previsto que casi se duplique, alcanzando un crecimiento de cerca del 10% en 2022. (ISWR 2019) -- Los productos naturales están en el punto de mira, un 31% de los bartenders están cada vez más interesados en ingredientes locales y frescos. (Global Brand Ambassador Survey (GBAS), 2019) -- La tendencia de los cócteles culinarios toma prestados métodos y técnicas de la cocina y defiende ingredientes de temporada, sabrosos y herbales: el 91% de los bartenders usan productos vegetales en sus cócteles. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019) -- La sostenibilidad ocupa un lugar clave en la mente de todos los consumidores, y esto se refleja en los bares: el 66% de los bartenders mencionan que las bebidas sostenibles están de moda ahora mismo. (Technomic Behind the Bar Insights, 2019) -- El ron oscuro es líder dentro del apartado premium: el 43% de los bartenders lo clasifican como la bebida espirituosa más destacada para hacer un cóctel "premium". (GBAS, 2019) -- Los cócteles listos para beber (ready-to-serve) han llegado para quedarse, siendo un reflejo de la demanda general de cócteles elaborados más allá de la barra del bar. (GBAS, 2019)

"La tradición de Back to the Bar es un momento en el que toda la compañía, sin importar su posición, se convierte en un embajador y un investigador al volver al lugar donde se crea nuestro negocio - los bares, locales y restaurantes", explica Mahesh Madhavan, Consejero Delegado de Bacardi Limited, compañía de propiedad familiar. "Estamos en un negocio de relaciones, y nunca pierdo la oportunidad de hablar con los bartenders o nuestros consumidores para saber qué están viendo y cuál piensan que será la próxima gran innovación".

Al mismo tiempo que la compañía celebra esta semana su 158 aniversario, ''Back to the Bar'' también conmemora el legado de la empresa de un espíritu emprendedor y una mentalidad de fundador. Durante siete generaciones, el negocio familiar ha inculcado la creencia de que las marcas se construyen en los bares, no en salas de juntas. Por ello, todos en Bacardi participan en esta acción especial dedicada a la recopilación de datos actuando como influencers hablando con amigos, familia y consumidores acerca de las marcas.

"En una era en la que la gente está inundada de información, no hay nada como poner los pies en la calle y ver de primer mano lo que sucede en el bar", destaca Jacob Briars, Director de Abogacía Mundial de Bacardi."Cuando algo emociona a los bartenders, sabemos que es cuestión de tiempo antes de que comencemos a ver un cambio en la mentalidad y el comportamiento de nuestros consumidores".

Acceso al informe completo Bacardi 2020 Cocktail Trends: https://d3bbd6es2y3ctk.cloudfront.net/wp-content/uploads/202... [https://d3bbd6es2y3ctk.cloudfront.net/wp-content/uploads/202...]

Acerca de Bacardi Limited

Bacardi Limited es la empresa privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo y produce y comercializa una variedad de licores y vinos reconocidos internacionalmente. La cartera de marcas de Bacardi Limited se compone de más de 200 marcas, incluyendo el ron BACARDI®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, el whisky blended escocés DEWAR'S®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, vermouth y vinos espumosos MARTINI®, el 100% tequila azul agave CAZADORES®, y otras marcas destacadas y emergentes, incluyendo el whisky escocés WILLIAM LAWSON'S®, el licor de flor de saúco ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace más de 158 años en Santiago de Cuba y de propiedad familiar, Bacardi Limited ya cuenta con más de 7.000 trabajadores, comercializa sus marcas desde 20 instalaciones de producción repartidas en 11 países y vende sus marcas en más de 170 países. Bacardi Limited se refiere al grupo de compañías de Bacardi, incluyendo Bacardi International Limited.

Visite www.bacardilimited.com [http://www.bacardilimited.com/] o síganos a través de Instagram [https://www.instagram.com/bacardilimited1862/], LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/bacardi/?viewAsMember=true] y Twitter [https://twitter.com/BacardiLimited].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1085078/Bacardi_Limited_Pho... [https://mma.prnewswire.com/media/1085078/Bacardi_Limited_Pho...]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1085623/Bacardi_Limited_Log... [https://mma.prnewswire.com/media/1085623/Bacardi_Limited_Log...]

