Bay Materials obtiene patentes para proteger el innovador material del alineador transparente Zendura(TM) FLX

FREMONT, California, 5 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Bay Materials LLC, un líder en materiales plásticos termoformables de alto rendimiento para la terapia de alineador transparente ortodóntico (CAT), ha anunciado hoy que la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de EE. UU. ha permitido y emitido su segunda patente para la familia de patentes "Dual Shell Dental Appliance and Material Constructions" de Bay. La nueva patente, US 10,870,263 B2, se emitió en diciembre de 2020 con 34 reclamaciones para cubrir láminas termoformables y aparatos ortodontistas, y complementa la patente inicial, US 10,549,511 B2, emitida en febrero de 2020.

"Estas patentes cubren materiales de alineador Zendura(TM) FLX de Bay Materials y valida nuestro innovador enfoque para materiales termoformables avanzados y alineadores ortodónticos", explicó Ray Stewart PhD, director general y fundador de Bay Materials. "Las patentes refuerzan nuestra posición competitiva, protegen nuestra inversión en I+D y ayudan a prevenir que otros copien el material. La construcción Dual Shell innovadora y patentada está diseñada para ofrecer comodidad excelente al paciente y fuerzas de desplazamiento dental durante el ciclo de puesta del paciente, que es por lo que Zendura(TM) FLX es altamente buscado por los clientes productores de alineadores atendidos por la operación comercial Zendura Dental de Bay".

Bay Materials, una Straumann Group Company, suministra materiales termoplásticos avanzados para la industrial dental y ortodóntica globalmente. Además de ser un líder global en soluciones de corrección dental, el Straumann Group es un proveedor global de soluciones de alineador transparente y materiales para una industria multimillonaria, que sigue creciendo rápidamente en todo el mundo.

Con su larga experiencia, propiedad intelectual inestimable y atractiva cartera, Bay Materials es el centro de excelencia del grupo para el desarrollo, fabricación y comercialización de termoplásticos ortodónticos y dentales.

Acerca de Bay Materials y Straumann Group

Bay Materials, fundada en el año 2000, es una empresa de materiales poliméricos con sede en Silicon Valley que se dedica a la fabricación y comercialización de materiales avanzados para la industria ortodóntica. Su marca de material Zendura es ampliamente considerada el mejor material termoplástico transparente disponible en el mercado para la fabricación de alineadores transparentes ortodónticos y retenedores postratamiento. Para más información, consulte www.zenduradental.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3024614-1&h=3359658379&u...] y www.baymaterials.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3024614-1&h=1916066817&u...].

Straumann Group (SIX: STMN) es un líder global en implantología y soluciones de ortodoncia que restauran sonrisas y confianza. Unifica marcas globales e internacionales que destacan por su excelencia, innovación y calidad en odontología de reemplazo, correctiva y digital, incluyendo Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, Straumann y otras compañías y socios de propiedad total o parcial. Colaborando con clínicas, institutos y universidades líderes, el Grupo investiga, desarrolla, fabrica y suministra implantes dentales, instrumentos, prótesis CADCAM, biomateriales y soluciones digitales para sustitución y restauración dental o para prevenir la pérdida de piezas dentales.

Con sede en Basilea, Suiza, el Grupo emplea actualmente a más de 7.200 personas de todo el mundo y sus productos, soluciones y servicios están disponibles en más de 100 países a través de una amplia red de filiales de distribución y socios.

