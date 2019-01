Berlinger confirma que seguirá fabricando sus productos antidopaje

Publicado 28/01/2019 14:01:22 CET

"Berlinger conserva su cartera antidopaje"

Los frascos de control antidopaje BEREG, los más utilizados en todo el mundo, seguirán siendo un producto made in Switzerland también en el futuro

Ganterschwil/Suiza, 28 de enero de 2019: El Consejo de Administración de Berlinger Special AG ha comunicado en el día de hoy que la compañía seguirá produciendo y suministrando al mercado los acreditados frascos para muestras de control antidopaje, probados y utilizados en el mundo entero. Tanto las actividades de fabricación, distribución y marketing como las de desarrollo continuo permanecerán en Suiza. La empresa suiza Berlinger Special AG produce desde los años 90 frascos de muestras y soluciones de seguridad para controles antidopaje, que se han establecido como estándar del sector y se utilizan en las más importantes competencias deportivas internacionales (como los Juegos Olímpicos, importantes torneos de fútbol, los campeonatos mundiales de atletismo, etc.). La Agencia Mundial Antidopaje AMA, todas las federaciones deportivas internacionales, las agencias antidopaje nacionales y los clientes han sido informados hoy de esta decisión

Fuerte demanda internacional de los productos ADO altamente fiables de Berlingen

El motivo que llevó a reconsiderar la decisión de retirarse del negocio antidopaje, anunciada en marzo de 2018, fue la enorme demanda de los frascos antidopaje BEREG para muestras de sangre y orina. "Una abrumadora mayoría de las agencias antidopaje nacionales nos pidió en reiteradas ocasiones que continuáramos con la producción", afirma Andrea Berlinger, presidenta del Consejo de Administración. En 2018, debido a la muy fuerte demanda de frascos antidopaje, Berlinger Special AG tuvo algunos problemas de suministro con largos plazos de entrega. Pero en los últimos meses se han revisado tanto los procesos de producción internos como la cartera antidopaje según los últimos conocimientos y desarrollo", explica la presidenta del CA. La nueva versión del frasco de muestras de sangre para controles antidopaje saldrá la venta este mes. Los kits BEREG para controles antidopaje satisfacen las exigencias más actuales de la AMA (Agencia Mundial Antidoplaje) y de las federaciones deportivas internacionales y, por su facilidad y seguridad de uso, son muy apreciados por los atletas en todo el mundo.

Orientación estratégica centrada en dos áreas de negocio

Esta decisión significa que el grupo suizo Berlinger no abandona sus dos áreas de negocio tradicionales: el sector de productos antidopaje, en el que ha adquirido un extraordinario nivel de experiencia y conocimientos, y el de los sistemas de alta tecnología para vigilancia de la temperatura en las cadenas de frío. En las sedes de Berlinger & Co. AG (vigilancia de la temperatura) y Berlinger Special AG (antidopaje), en el cantón suizo de St. Gallen, trabajan alrededor de 100 personas. Desde agosto de 2018, el director ejecutivo de las dos sociedades es Thomas Bechter. Esta empresa familiar fundada en 1865 pertenece desde hace once años a la familia Berlinger Schwyter. Andrea Berlinger preside el Consejo de Administración de ambas compañías.

