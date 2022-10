Biostarks Labs Us Inc Logo

Biostarks designado como kit oficial de pruebas de biomarcadores de la serie global de triatlón Ironman y socio principal del triatlón Ironman Arizona 2022, que forma parte de la serie Vinfast Ironman U.S.

SOUTH JORDAN, Utah, 20 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Biostarks, una empresa de salud preventiva y bienestar, ha anunciado recientemente una asociación de varios años como kit oficial de pruebas de biomarcadores de las series mundiales de triatlón IRONMAN®. La asociación comenzó el 6 y 8 de octubre de 2022 en el Campeonato Mundial 2022 VinFast IRONMAN® en Kailua-Kona, Hawai`i.

Biostarks ofrece una solución integral "todo en uno" al crear kits de análisis de sangre para el hogar que son globalmente accesibles, fáciles de usar y asequibles por primera vez. Una tecnología innovadora y patentada que antes sólo estaba disponible para los atletas de élite es ahora accesible para todos, permitiendo a los consumidores tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar.

"Biostarks está encantada de asociarse como proveedor oficial de kits de pruebas de biomarcadores de IRONMAN", dijo Mark Baker, consejero delegado de Biostarks Labs US. "Estamos deseando ayudar a los atletas a descifrar su salud y alcanzar sus objetivos utilizando datos de biomarcadores personalizados y procesables para mejorar el rendimiento, la resistencia, la fuerza y la recuperación."

"Estamos encantados de que Biostarks se una a nosotros como socio global exclusivo del kit de pruebas en casa", dijo Matt Wikstrom, director de Asociaciones de The IRONMAN Group. "A nuestros atletas les apasiona gestionar y mejorar su salud, nutrición y rendimiento. Estamos muy contentos de poder ofrecer a nuestros atletas la oportunidad de profundizar en sus datos personales en la comodidad de su casa, lo que puede ayudar a maximizar y alcanzar el máximo rendimiento." Para más información sobre IRONMAN y los eventos de The IRONMAN Group, visite www.ironman.com .

Los kits de pruebas de Biomarcadores Deportivos y de Nutrición Óptima de Biostarks se pueden encontrar en www.biostarks.com o en amazon.com . Los resultados se entregan cómodamente en la aplicación móvil de Biostarks o en su portal online. Biostarks está ampliando su gama con un test de longevidad, un test de salud capilar, un test de salud del sueño y un test de salud energética.

Acerca de Biostarks

Biostarks es una empresa de salud digital con sedes de laboratorio en South Jordan, UT y Ginebra, Suiza. Biostarks está trabajando en la expansión a la cuenca de Asia-Pacífico antes de finales de 2022, estableciendo operaciones en Singapur.

Paralelamente, Biostarks está ultimando una ampliación de capital para financiar su expansión.

Acerca de The IRONMAN Group

The IRONMAN Group opera una cartera global de eventos que incluye las IRONMAN® Triathlon Series, las IRONMAN® 70. 3® Triathlon Series, las IRONMAN® Virtual Racing™ (VR™) Series, 5150™ Triathlon Series, las Rock 'n' Roll® Running Series, las Rock 'n' Roll Virtual Running™ Series, IRONKIDS®, World Triathlon Championship Series, pruebas de running de primer nivel, como el Standard Chartered Singapore Marathon™ y el City2Surf®, pruebas de UTMB® World Series, como el Tarawera Ultra y el Ultra-Trail Australia™, carreras de bicicleta de montaña de Epic Series™, como la Absa Cape Epic®, pruebas de ciclismo de carretera, como la Haute Route®, y otras carreras multideportivas. The IRONMAN Group es el mayor operador de deportes de participación masiva del mundo y proporciona a más de un millón de participantes al año los beneficios de los deportes de resistencia a través de la amplia oferta de la compañía. La cartera de productos de la empresa también incluye el ciclismo virtual FulGaz®, la aplicación de fitness conectada a la experiencia de pilotaje en interiores más realista, cuyo objetivo es preparar a los atletas para los eventos del mundo real. Desde la creación de la icónica marca IRONMAN® y su primer evento en 1978, los atletas han demostrado que CUALQUIER COSA ES POSIBLE® al cruzar las líneas de meta en todo el mundo. Comenzando como una única carrera, The IRONMAN Group ha crecido hasta convertirse en una sensación global con cientos de eventos en más de 55 países. The IRONMAN Group es propiedad de Advance, una empresa familiar privada. Para más información, visite www.ironman.com/about-ironman-group .

Acerca de Advance

Advance es una empresa privada y familiar que posee e invierte en empresas de medios de comunicación, entretenimiento, tecnología, comunicaciones, educación y otros sectores de crecimiento prometedores. Nuestra misión es aumentar el valor de nuestras empresas a largo plazo fomentando el crecimiento y la innovación. La cartera de Advance incluye Condé Nast, Advance Local, Stage Entertainment, The IRONMAN Group, American City Business Journals, Leaders Group, Turnitin, 1010data y Pop. En conjunto, estas empresas operativas emplean a más de 17.000 personas en 29 países. Advance también se encuentra entre los mayores accionistas de Charter Communications, Warner Bros. Discovery y Reddit. Para más información, visite www.advance.com .

Contacto: Maximilien MarlandBiostarks Labs US IncTel: +41 78 898 3002 contact@biostarks.com

