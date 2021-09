Bit2Me cierra su ICO con un total de 20 millones de euros alcanzados en tiempo record

- Bit2Me concluye la fase 3 de su ICO, la última, en sólo 38 segundos. En total, la empresa ha recaudado 17,5 millones de euros en menos de tres minutos a través de su token B2M, más otros 2,5 millones de euros adicionales procedentes de una venta privada anterior.

- A partir del próximo 1 de noviembre, los tokens estarán disponibles para su compra en la plataforma de Bit2Me y progresivamente en otras plataformas.

MADRID, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Bit2Me , la empresa española que ofrece servicios financieros tecnológicos basados en criptomonedas, ha cerrado la tercera fase de su ICO (Oferta Inicial de Monedas) en tan sólo 38 segundos, recaudando un total de 17,5 millones de euros en menos de tres minutos entre las 3 fases de venta pública que tuvieron lugar a lo largo de septiembre.

Se trata de un hito histórico, ya que es la primera vez que una empresa emite un token de utilidad que permite a los clientes, los usuarios y la comunidad tener ventajas en los servicios y la gobernanza de la empresa, así como liquidez en el mercado en cualquier momento.

La primera fase de la ICO se cerró en 59 segundos (5 millones de euros), la segunda en 47 segundos (7,5 millones de euros) y la tercera y última en 38 segundos (5 millones de euros). Si a estas cifras añadimos los 2,5 millones de euros recaudados en la anterior venta privada que tuvo lugar a principios del pasado mes de agosto, el resultado es que Bit2Me ha alcanzado un total de 20 millones de euros, marcando un precedente histórico en la historia de la industria de las criptomonedas en España y consolidando a Bit2Me como uno de los líderes del sector. Esto ha sido posible gracias al token de utilidad B2M, desarrollado íntegramente por la plataforma española.

"Hemos recibido un gran interés en la compra de tokens B2M en las diferentes fases de la ICO. Pero esta andadura no ha hecho más que empezar; a partir del 1 de noviembre, nuestros tokens estarán disponibles para su compra, como cualquier otra criptomoneda, en Bit2Me, Bittrex, y cada vez en más plataformas. El éxito de B2M marca un antes y un después en el ecosistema criptográfico español", explicó Abel Peña, responsable de ingresos de Bit2Me.

Aquellos que hayan optado por adquirir tokens B2M disfrutarán de diferentes beneficios, como descuentos de hasta el 90% en las tarifas, mejores condiciones en los diferentes servicios asociados a la plataforma y, como se ha mencionado anteriormente, gobernanza sobre la empresa en determinados aspectos.

Nueva era para la criptoindustria española

Se trata de la mayor ICO lanzada en España, en la que la incorporación de talento de primer nivel ha sido clave para su éxito. Es el caso de Baldomero Falcones, ex presidente mundial de Mastercard -entre 2002 y 2006- y consejero delegado de FCC, que trabaja desde hace unas semanas como asesor de Bit2Me. Otra de las incorporaciones de renombre al equipo ha sido la de Zeeshan Feroz, ex consejero delegado de Coinbase en Europa y Reino Unido, que ha acompañado a la plataforma española durante todo el proceso de la ICO. Además, Rodolfo Carpintier, emprendedor y padre de Internet en España, también está trabajando codo con codo con Leif Ferreira, consejero delegado y fundador de la compañía.

Bit2Me ha lanzado recientemente una nueva campaña de publicidad en la calle para celebrar el éxito de su ICO. La plataforma española ha instalado vallas publicitarias en diferentes puntos neurálgicos de Madrid: Puerta del Sol, Gran Vía, Plaza de España, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Castilla y Cuatro Caminos. Como guinda del pastel, Bit2Me ha desplegado una lona gigante en uno de los lugares más conocidos y concurridos de la capital española, la Puerta del Sol, con el siguiente mensaje: "Bitcoin: Bienvenido a la República Independiente de tu Dinero". Esta campaña se suma a otras campañas de publicidad en la calle que la compañía ha promovido para dar a conocer la tecnología Bitcoin en lugares como Italia (Milán), Portugal (Lisboa) y Andorra.

Acerca de Bit2Me

Bit2Me es una empresa líder en el sector de las criptomonedas en España. Su suite de servicios incluye más de 20 soluciones para comprar, vender y gestionar monedas virtuales y euros desde un único lugar, de forma segura y sencilla. La compañía, que dispone de una lista de clientes privados, profesionales y corporativos repartidos en más de 100 países, ha gestionado operaciones por valor de más de 1.000 millones de euros desde su creación en el año 2015. En enero de este año, la revista FORBES seleccionó a Bit2Me como una de las empresas en España que impulsará el cambio en 2021. Desde su creación en 2015, la compañía ha recibido numerosos premios en el sector financiero como 'Winners of the World', en el concurso internacional patrocinado por Visa; 'Best Spanish startup 2015', de CaixaBank; y 'Best Business Model', otorgado por medio de Deloitte; y ha sido invitada por la Comisión Europea para presentar y debatir la tecnología Blockchain y Bitcoin en múltiples ocasiones.

Una de las primeras iniciativas de Bit2Me fue el lanzamiento de Bit2Me Academy, que capacita a más de 1,7 millones de estudiantes cada año. Bit2Me Academy es actualmente el portal de capacitación en criptomonedas más grande en idioma español, contando con más de 400 artículos gratuitos, cursos certificados y videos para aquellos interesados en aprender acerca del nacimiento, operación y evolución de las criptomonedas y del mundo blockchain.