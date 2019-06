Bittrex International ampliará la plataforma de negociación de activos digitales a Liechtenstein

Publicado 18/06/2019 23:17:47 CET

La plataforma contará con autorizaciones optimizadas de tokens, nuevos pares de operaciones con el euro y otros mercados fiduciarios muy pronto

VADUZ, Liechtenstein, 18 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Bittrex International [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2499990-1&h=2943475490&u...] ha anunciado que expandirá las operaciones de su plataforma de negociación digital para clientes aptos a Liechtenstein. La plataforma cuenta con un proceso de autorización de tokens optimizado y ofrece opciones de negociación en los pares de operaciones, incluidos los mercados fiduciarios en USD y, en un futuro próximo, en euros y en otros mercados fiduciarios.

Bittrex International operará en Liechtenstein dentro del marco regulador propuesto que está siendo estudiado por el parlamento de Liechtenstein, la Transaction Systems Based on Trustworthy Technologies Act (Ley de Sistemas de Transacciones Seguras), también conocida como Blockchain Act (Ley de Cadena de Bloques). La plataforma Bittrex International mantendrá su propia operativa local, incluido un equipo de cumplimiento normativo para garantizar los mismos elevados niveles de revisión de Know Your Customer (conozca a su cliente) y contra el blanqueo de dinero que otros servicios de Bittrex International.

"Estamos encantados de poner en marcha Bittrex International en Liechtenstein y de ofrecer a nuestros clientes acceso a un centro financiero tan bien asentado en el corazón de Europa", dijo Bill Shihara de Bittrex International. "Esta es una oportunidad única para que Bittrex International lleve nuestra tecnología y seguridad de talla internacional a un mercado con una gran infraestructura, reguladores fuertes y de mente abierta y una fuerza laboral bien formada en servicios financieros".

"Asimismo, la Blockchain Act que se está debatiendo en el parlamento proporcionará seguridad a las empresas que operan en el sector de la cadena de bloques. El Gobierno y los reguladores de Liechtenstein están adoptando un enfoque muy proactivo y orientado a los negocios que busca impulsar la innovación de la cadena de bloques, lo que encaja perfectamente con nuestra misión y les aplaudimos por su trabajo", añadió el Sr. Shihara.

Los usuarios existentes de Bittrex International podrán continuar accediendo a sus cuentas de Bittrex International mediante sus credenciales actuales y los nuevos usuarios podrán registrarse aquí: https://international.bittrex.com/account/register [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2499990-1&h=2932497886&u...]. Los equipos de tokens interesados en cotizar en Bittrex International pueden encontrar más información sobre el proceso de solicitud en: https://support.bittrex.com/hc/en-us/articles/360001425906 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2499990-1&h=2958056577&u...].

Acerca de BittrexInternational

Bittrex International opera una plataforma de activos digitales segura, fiable y avanzada que ha sido desarrollada sobre la base de la vanguardista tecnología de negociación de Bittrex. Nuestra misión es ser una fuerza impulsora en la revolución de la cadena de bloques y aumentar la implementación de esta tecnología innovadora en todo el mundo. Esta plataforma de negociación internacional opera dentro del marco regulatorio establecido por la Unión Europea y los gobiernos europeos aplicables. Para obtener más información, visite https://International.Bittrex.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2499990-1&h=3122958286&u...].

Contacto: press@bittrex.com[mailto:press@bittrex.com]

Sitio Web: https://international.bittrex.com/