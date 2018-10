COMUNICADO: Blume Global presenta una era digital de crecimiento, innovación y creación de valor para las cadenas de suministro (1)

Publicado 17/09/2018 16:00:54 CET

- Blume Global presenta una nueva era digital de crecimiento, innovación y creación de valor para el sector de las cadenas de suministro globales

La compañía, que se basa en REZ-1, una plataforma probada y segura desde hace 25 años, reinventa la cadena de suministro digital centrada en el ser humano y en cada kilómetro, cada movimiento y cada medio de transporte

LONG BEACH, California, 17 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- IANA Intermodal EXPO -- Rez-1, Inc. ha anunciado hoy una evolución significativa en su objetivo de mejorar la cadena de suministro global para que sea en tiempo real, digital, colaborativa y centrada en el crecimiento, además de ofrecer un nuevo enfoque estratégico, con un nuevo nombre y nuevas ofertas de soluciones [https://www.blumeglobal.com/solutions/]. La nueva denominación, Blume Global [https://www.blumeglobal.com/], recoge la visión y misión de la compañía centrada en ayudar a todos los elementos de la cadena de suministro global, desde minoristas y fabricantes hasta proveedores de servicios logísticos, transportistas por mar y ferrocarril, pasando por transportistas por carretera, a impulsar la innovación y el crecimiento, y equilibrando, a su vez, el coste y la eficiencia para ofrecer un nuevo valor añadido.

Desde 1994, REZ-1 ha creado una plataforma segura [https://www.blumeglobal.com/platform/] en el sector del transporte intermodal, con más de 5000 usuarios, más de 300 empresas de marketing intermodal (IMC, por sus siglas en inglés), con 1400 oficinas y más de 4100 transportistas. La plataforma procesa 1000 millones de dólares en ingresos anuales para los clientes con una precisión de facturación del 99,99%. A partir de los conocimientos sobre procesos y operaciones, de los datos y de la red creada durante sus casi 25 años de historia, Blume Global está llevando su experiencia a la cadena de suministro global. Mientras que la mayoría de las soluciones de visibilidad y orquestación se centran solo en la eficiencia y los costes, los clientes de Blume tienen el crecimiento como objetivo, aprovechando la cadena de suministro como un motor estratégico de su negocio.

"La plataforma REZ-1 fue absolutamente rompedora, ya que creó e introdujo un sistema revolucionario en un sector interconectado y colaborativo, y lo convirtió en un éxito. Ver a Blume Global llevar el éxito de REZ-1 al sector de las cadenas de suministro globales supone una nueva transformación, ya que aportará valor a muchos más integrantes de este sector, y aportará, a su vez, un valor añadido a las empresas con sistemas intermodales existentes y a sus clientes. Estamos muy expectantes de ver lo que Blume nos ofrecerá en el futuro", afirmó Shawn Tureman, vicepresidente de Marketing Nacional Intermodal de Norfolk Southern Corporation.

"La cadena de suministro se está transformando radicalmente, y con esta transformación tenemos la oportunidad de ver más allá de la eficiencia, y aprovechar la tecnología y la innovación para impulsar el crecimiento y el valor, y, a la vez, reducir los costes. Al mismo tiempo, podemos ser más pragmáticos en la forma de aprovechar la cadena de suministro, debemos reducir los residuos o colaborar en las iniciativas de RSC de nuestros clientes o en la educación y la formación, así como en la reconversión a la que se debe someter gracias a los avances de la tecnología. Basándonos en más de dos décadas de conocimientos operativos y de datos, y en nuestra red para alimentar las redes, estamos presentando una plataforma segura y probada para crear una cadena de suministro más útil y centrada en el crecimiento, para todas las empresas, desde las más grandes hasta las más pequeñas", dijo Pervinder Johar, consejero delegado de Blume Global.

Según Gartner, en su informe de enero de 2018 titulado "Supply Chain Brief: Getting Ready for Multienterprise Business Networks" ("La cadena de suministro: cómo prepararse para las redes empresariales multiempresa"), los analistas de Gartner señalaron la importancia de la colaboración a través de las redes: "Las redes empresariales de la cadena de suministro multiempresa prestan servicios a una comunidad de socios comerciales que necesitan trabajar y comunicarse/colaborar en procesos de negocio entre varias empresas, con una visión global y compartida".

Además, en noviembre de 2017Gartner publicó un informe titulado "The Impact of the 'Network of Networks' on the Supply Chain and What Leaders Can Do About It ("El impacto de la 'red de redes' en la cadena de suministro y lo que los líderes pueden hacer al respecto"), en el que se señalaba que "las cadenas de suministro deben ser más ágiles, inteligentes, colaborativas y deben tener mayor capacidad de respuesta, además de ofrecer nuevos tipos de experiencias a los clientes. Pueden hacerlo mediante grupos de empresas que hagan un uso extensivo de las nuevas tecnologías digitales. Estos modelos de negocio tan rompedores se alimentan de conexiones que permiten a las empresas trabajar en conjunto y ofrecer una experiencia del cliente mediante formas que antes no eran posibles". Esta es la red de redes en la que Blume Global pretende generar un nuevo valor.

La próxima semana, en la Gartner Supply Chain Executive Conference (Conferencia ejecutiva sobre la cadena de suministro de Gartner) en Londres, la empresa presentará una amplia gama de ofertas para impulsar la visibilidad integral y la orquestación para potenciar el sector de la cadena de suministro global; se presentará la construcción de su plataforma de cadena de suministro digital existente para aprovechar los últimos avances en inteligencia artificial, aprendizaje automático, procesamiento de lenguajes naturales (PLN), cadena de bloques, datos masivos, automatización inteligente de procesos robóticos y el Internet de las cosas (IoT).

(*) Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en esta publicación de investigación y por ello no da consejos a los usuarios tecnológicos para que opten únicamente por proveedores con las mayores calificaciones u otras atribuciones. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la empresa de investigación Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner declina todas las garantías, tanto expresas como implícitas, en relación a esta investigación, incluida la garantía de comercialización o la adecuación para un fin concreto.

Acerca de Blume GlobalDesde los minoristas, los fabricantes y las empresas de productos de consumo más grandes del mundo hasta las empresas locales de transporte por carretera más pequeñas, el éxito depende de la visibilidad y la organización perfecta y completa de cada movimiento, cada medio de transporte y cada kilómetro. En Blume Global, estamos potenciando esta nueva era digital en el sector de la cadena de suministro global, con el crecimiento y la innovación como eje central, junto con la eficiencia y la reducción de costes, para impulsar la creación de valor. Basándonos en nuestra avanzada tecnología para la gestión de activos físicos, nuestra plataforma de vanguardia mantiene los datos críticos en movimiento a través de una red de redes, mostrando perspectivas, tomando medidas correctivas de manera automática y conciliando con precisión las transacciones. Blume Global lleva el sector de la cadena de suministro hacia una nueva era de organización, eficiencia, satisfacción del cliente y crecimiento. Para obtener más información, visite blumeglobal.com.

