COMUNICADO: Borderless Access(TM): 10 años redefiniendo el entendimiento y la percepción

Publicado 01/10/2018 8:01:55 CET

BENGALURU, India, October 1, 2018 /PRNewswire/ --

Borderless Access(TM) marca un hito transcendental al completar 10 años en la industria de la investigación de mercado online y digital. Hoy, la compañía es un agente dominante para la gestión de la práctica del proceso de investigación de acceder a la mejor respuesta a partir de las personas adecuadas para responderla, a través del canal adecuado y en el momento adecuado.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/747964/Borderless_Access_Logo.jpg )

La trayectoria de Borderless Access comenzó en 2008 como pionero en el campo de los paneles de la investigación de mercado, con una huella centrada en países BRIC, que ahora se ha expandido a 34 mercados con 3,71 millones de personas encuestadas implicadas, estableciéndose como una parte importante en la comunidad de la investigación de mercado. La compañía ofrece ahora un amplio rango de productos y soluciones de mercado innovadores basados en la tecnología, atendiendo a una amplia gama de segmentos de la industria.

"Nuestra cultura empresarial y la capacidad para pensar con antelación nos ha permitido ofrecer soluciones MR basadas en tecnología de vanguardia", comentó Ruchika Gupta, fundadora y consejera delegada de Borderless Access. "Esto nos ha permitido transformarnos en una compañía global con presencia activa en EE.UU., Reino Unido, Alemania y Dubai. Nuestro enfoque no solo es desarrollar una fuerte clientela, sino también desarrollar un equipo prospectivo y de alta energía para llevarnos a nuevas alturas".

Borderless Access es el receptor del premio 'Best Research Company of the Year' en MRMW 2017 y el prestigioso premio 'Red Herring Asia 100'. También lleva la certificación 'Great Place to Work' para el año 2018-19, demostrando que ha golpeado con éxito el equilibrio adecuado en ambos frentes.

"Hemos sido los primeros en utilizar tecnología avanzada como la conducta pasiva,el análisis predictivo y el aprendizaje de máquina para muestrear, implicar y ofrecer resultados de investigación para nuestros clientes",dijo Dushyant Gupta, vicepresidente ejecutivo de Borderless Access."Nuestras capacidades demarketing e investigación nos han ayudado a cocrear investigación en contenido de investigación con marcas globales como J&J, Microsoft, Unilever, Intel, Orange, Etihad y PepsiCo entre otras, y compartir los resultados sobre dichas técnicas y enfoques innovadores de investigación en conferencias internacionales", añadió.

Acerca de Borderless Access:

Borderless Access, una compañía global de soluciones digitales MR, brinda acceso a experiencias y momentos de la vida de consumidores involucrados de audiencias difíciles de alcanzar a su clientela global de empresas MR, agencias de publicidad, firmas consultoras y empresas finales, mediante tecnología y análisis de la comunidad. Entre sus ofertas innovadoras están las soluciones de panel, SmartSight(TM), HealthSight(TM) y TAPP(TM).

Contactos para medios: Anshul Agarwal Marketing@borderlessaccess.com

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/747964/Borderless_Access_Logo.jpg