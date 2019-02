Boston Scientific presenta en Europa el sistema Spectra WaveWriter(TM) de estimulación de la médula espinal (2)

Publicado 01/02/2019 13:35:55 CET

Los factores que pueden provocar tales diferencias incluyen, entre otros: condiciones económicas, competitivas, de reembolso y normativas futuras; introducciones de nuevos productos; tendencias demográficas; propiedad intelectual; litigios; condiciones del mercado financiero; y decisiones de negocio futuras tomadas por nosotros o la competencia. Todos estos factores son difíciles o imposibles de predecir con precisión y muchos de ellos se escapan a nuestro control. Para obtener una lista más exhaustiva y la descripción de estos y otros riesgos e incertidumbres destacados que pueden afectar a nuestras operaciones futuras, consulte la Parte I, Punto 1A - Factores de riesgo en nuestro informe anual más reciente del Formulario 10-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que podría actualizarse en la Parte II, Punto 1A - Factores de riesgo de nuestros informes trimestrales del Formulario 10-Q presentado o que se presentará en el futuro. Renunciamos a cualquier propósito u obligación de actualizar o revisar públicamente cualquiera de las declaraciones prospectivas a fin de plasmar cambios en nuestras expectativas o en determinados eventos, condiciones o circunstancias en las que se asienten dichas declaraciones, o que puedan influir en la probabilidad de que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Esta declaración cautelar es aplicable a todas las declaraciones prospectivas contenidas en este documento.

CONTACTOS

Rosie IrelandRelaciones con los Medios para Europa, Oriente Medio y África +44 (0)7585 403359rosie.ireland@bsci.com[mailto:rosie.ireland@bsci.com]

Susie Lisa, analista financiera certificada 508-683-5565 (oficina)Relaciones con los InversoresBoston Scientific CorporationBSXInvestorRelations@bsci.com[mailto:BSXInvestorRelations@bsci.com]

* El estudio PROCO constituyó un ensayo multicéntrico, prospectivo, aleatorizado y con doble enmascaramiento en el que los voluntarios actuaban como comparadores de sí mismos y en el que quedó establecido, en pacientes aquejados de un trastorno de nueva aparición y una vez fijadas la diana y la dosis adecuadas, que se logra un grado parecido de alivio del dolor y de mejora en las mediciones de la calidad de vida con independencia del tipo de frecuencia (desde 1 kHz hasta 10 kHz) que se aplique en la terapia subperceptiva de EME. El estudio WHISPER, por su parte, es un ensayo multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, con grupos cruzados y con comparador en el que se ha evaluado la toxicidad y la eficacia a largo plazo de la terapia subperceptiva de EME para el alivio del dolor.

(i) Outcomes Using an SCS Device Capable of Delivering Combination Therapy (Simultaneous or Sequential) and Advanced Waveforms/Field Shapes [Resultados obtenidos con un aparato de EME capaz de administrar una terapia combinada (simultánea o secuencial) y formas de onda y de campo avanzadas]. Metzger C et al. Póster, EU-INS 2018(ii) Societal Impact of Pain, 2016 [Repercusiones sociales del dolor (2016)] Resumen y folleto de antecedentes. https://www.sip-platform.eu/sip2016booklet [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2361422-1&h=3653641100&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2361422-1%26h%3D1295614727%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sip-platform.eu%2Fsip2016booklet%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.sip-platform.eu%2Fsip2016booklet&a=https%3A%2F%2Fwww.sip-platform.eu%2Fsip2016booklet]. Última consulta: enero de 2019 (iii) Trends in the consumption of opioids for the treatment of severe pain in Europe, 1990-2016 [Tendencias de consumo de opiáceos para el tratamiento del dolor de alta intensidad en Europa (1990-2016)]. Bosetti et al. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30407692 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2361422-1&h=3803102504&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2361422-1%26h%3D1493593297%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F30407692%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F30407692&a=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F30407692] Última consulta: enero de 2019.(iv)European Drug Report, Trends and Developments [Informe europeo sobre drogas: tendencias y novedades]. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías). Última consulta: enero de 2019 www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4541/TDAT17001ENN.pdf [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2361422-1&h=1543075708&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2361422-1%26h%3D258696022%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.emcdda.europa.eu%2Fsystem%2Ffiles%2Fpublications%2F4541%2FTDAT17001ENN.pdf%26a%3Dwww.emcdda.europa.eu%2Fsystem%2Ffiles%2Fpublications%2F4541%2FTDAT17001ENN.pdf&a=www.emcdda.europa.eu%2Fsystem%2Ffiles%2Fpublications%2F4541%2FTDAT17001ENN.pdf]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/816145/Boston_Scientific_Corporation_SpectraWaveWriter_Front.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2361422-1&h=2204516708&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2361422-1%26h%3D525327885%26u%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F816145%2FBoston_Scientific_Corporation_SpectraWaveWriter_Front.jpg%26a%3Dhttps%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F816145%2FBoston_Scientific_Corporation_SpectraWaveWriter_Front.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F816145%2FBoston_Scientific_Corporation_SpectraWaveWriter_Front.jpg]

Sitio Web: http://www.bostonscientific.com/