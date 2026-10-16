La brasileña Fernanda Maciel establece el mejor tiempo conocido en el Salar de Uyuni: 19:50:08

(Información remitida por la empresa firmante)

La atleta de Red Bull Fernanda Maciel (Brasil) recorrió los 172,8 kilómetros del Salar de Uyuni, en Bolivia, el salar más grande del mundo, superando el récord anterior en más de 13 horas.

LLICA, Bolivia, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La atleta de Red Bull Fernanda Maciel (Brasil) estableció un nuevo récord de tiempo más rápido conocido (FKT) en el Salar de Uyuni, en Bolivia, el salar más grande del mundo, los días 28 y 29 de septiembre de 2026. Fernanda Maciel completó el recorrido de 172,8 kilómetros entre Llica y Uyuni en 19 horas, 50 minutos y 8 segundos. Esta marca supera por 13 horas, 14 minutos y 2 segundos el récord anterior de 33:04:10, establecido por el brasileño Valmor Giuseppe Leonardo en 2023. El récord fue confirmado oficialmente a través de fastestknowntime.com.

La ruta de Llica a Uyuni se sitúa a aproximadamente 3.700 metros sobre el nivel del mar, una altitud cercana a la cima del monte Fuji, que alcanza los 3.776 metros. A esa altura, cada respiración aporta alrededor de un 35 % menos de oxígeno que al nivel del mar. El recorrido presenta un desnivel positivo de aproximadamente 311 metros.

Fernanda Maciel comenzó su trayecto a las 05:00 del 28 de septiembre de 2026, bajo el arco situado en Llica, en el extremo occidental del salar. Maciel se guió mediante su teléfono, siguiendo la misma ruta que Leonardo recorrió en 2023. Una granizada había convertido partes del salar de Uyuni en zonas de agua poco profunda y barro, ocultando bajo la superficie cavidades llenas de agua. Alrededor del kilómetro 145, Maciel atravesó varios charcos y se detuvo para cambiarse el calzado y los calcetines.

Tras los primeros 100 kilómetros, su estómago empezó a tener dificultades para procesar los alimentos; además, Maciel no siguió un ritmo objetivo preestablecido.

"Tuve que adaptar mis piernas a un ritmo en el que mi cuerpo se sintiera cómodo corriendo 170 kilómetros en altitud, en un desierto", comentó Maciel.

Maciel llegó a la carretera tras 16 horas y 45 minutos de carrera. Recorrió el tramo final por carretera, de aproximadamente 27 kilómetros, a una velocidad de unos 10 kilómetros por hora, alcanzando la catedral de Uyuni a las 00:50 del 29 de septiembre de 2026.

El récord en el Salar de Uyuni se suma a la lista de FKT (tiempos más rápidos conocidos) de la atleta de Red Bull Fernanda Maciel, exabogada ambientalista residente en Chamonix, Francia. Fernanda Maciel ostenta los récords femeninos en cinco de las Siete Cumbres: Aconcagua, Kilimanjaro, Elbrus, el monte Vinson y la pirámide de Carstensz. Maciel también ha establecido récords de velocidad en el Gran Paradiso y en La Vuelta al Hielo, en los campos de hielo patagónicos. Denali y el monte Everest aún forman parte del proyecto de FKT de las Siete Cumbres de Maciel.

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