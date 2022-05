Bright Data anuncia que la empresa ha superado los 100 millones de dólares de ingresos anuales

- El consejero delegado de Bright Data, Or Lenchner, anuncia que la empresa ha superado los 100 millones de dólares de ingresos anuales

NUEVA YORK, 2 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- El consejero delegado de Bright Data, Or Lenchner, intervino en un panel organizado por Sophie Shulman como parte del Foro Unicornio de Calcalist and Discount Tech con el consejero delegado de Gong, Amit Bendov, el consejero delegado de Immunai, Noam Solomon, y Hadar Zeitlin, de Hailo. Lenchner señaló que su empresa, Bright Data, se centró en ser rentable desde el primer día. "Adquirimos tres empresas con el dinero de nuestra cuenta sin necesitar ninguna financiación externa sólo este año", dijo Lenchner. "Superamos los 100 millones de dólares de ingresos anuales hace un tiempo y para mí es una posición mucho más saludable para estar como empresa, ya que no estamos ocupados recaudando dinero y podemos centrarnos en nuestro producto y en nuestra gente."

"Hay una inflación en el uso del término unicornio", afirmó Amit Bendov, consejero delegado y cofundador de Gong, la empresa emergente de análisis de conversaciones que fue valorada en 7.250 millones de dólares en una ronda de financiación a principios de este año. "Hace cinco años la reacción al convertirse en un unicornio era 'wow'. Pero ahora casi cualquier empresa con ventas anuales de 10 millones de dólares ya vale 1.000 millones. Sin embargo, también existe lo real: empresas que están construyendo un negocio real del que el mercado espera que llegue lejos y les pone un precio acorde."

"Estamos centrados en la creación de valor", añadió Noam Solomon, consejero delegado y cofundador de Immunai, la empresa emergente biotecnológica que alcanzó un valor de algo más de 1.000 millones de dólares en su última ronda de financiación. "Nuestro objetivo es ser líderes del mercado y llegar a una situación en la que estemos desarrollando medicamentos que ayuden a curar a la gente. Un negocio tiene que ser rentable y hay un dilema en cuanto a cuántos inversores traer y cómo diluir las acciones."

Hadar Zeitlin, CBO y cofundador del fabricante de chips de IA Hailo, que alcanzó una valoración de 1.100 millones de dólares en junio de este año, habló sobre el reto de reclutar empleados de calidad, incluso siendo un unicornio. "Una corporación tiene la capacidad de ofrecer condiciones que a una empresa emergente le cuesta igualar", dijo. "Hay factores adicionales como el reto tecnológico y el crecimiento personal que la gente tiene en cuenta y, por supuesto, repartir opciones es también una herramienta muy importante para una empresa emergente. Hace poco permitimos que los empleados con una determinada antigüedad vendieran acciones en operaciones secundarias y eso permitió que algunos de nuestros empleados ya conocieran el dinero ahora."

