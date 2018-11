Publicado 23/10/2018 15:02:03 CET

- Bristol-Myers Squibb selecciona a AgileOne como socio proveedor de soluciones de gestión de talentos de mano de obra temporal

TORRANCE, California, 23 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- AgileOne [http://agile-one.com/], un líder absoluto en gestión de talentos, ha anunciado hoy que se ha convertido en el nuevo proveedor oficial de gestión de talentos de mano de obra temporal de Bristol-Myers Squibb, una empresa biofarmacéutica global cuya misión es descubrir, desarrollar y ofrecer fármacos innovadores que ayuden a que los pacientes venzan enfermedades graves. AgileOne es la insignia en gestión de talentos de ActOne Group.

Janice Bryant Howroyd, fundadora y consejera delegada de ActOne Group, afirmó: "Como sugiere nuestro nombre, AgileOne trabaja para fundirnos con nuestros clientes y la mano de obra de forma que seamos solo uno. Con un amplio espectro de programas galardonados y de tecnologías punteras, identificamos soluciones de captación de talentos creativas y flexibles que apoyan los objetivos empresariales de nuestros clientes. Desde su creación, la filosofía de AgileOne ha sido tratar al talento temporal como si fuera el "centro del universo". Estamos emocionados de trabajar con Bristol-Myers Squibb, así como de apoyar su misión centrada en el paciente".

La directora de Contrataciones de Bristol-Myers Squibb, Farryn Melton, subrayó la armonización de las prioridades de ambas empresas. "En Bristol-Myers Squibb, los pacientes son el centro de todo lo que hacemos, desde el desarrollo y el descubrimiento de fármacos transformacionales hasta la forma de eliminar los obstáculos de acceso a la atención sanitaria. También creemos en una mano de obra diversa y en una cultura inclusiva, y consideramos que la selección que realiza AgileOne es fundamental para nuestra estrategia de diversidad de proveedores. Aprovechando la red profesional de AgileOne, continuaremos consolidando las relaciones con varios proveedores", afirmó la Sra. Melton.

"Nos sentimos entusiasmados y halagados de asociarnos con Bristol-Myers Squibb con el objetivo de respaldar un firme compromiso de cara a la diversidad", añadió la Sra. Howroyd. "Para AgileOne, tener la oportunidad de combinar nuestro historial de éxito y nuestra consolidada trayectoria empresarial, que se arraiga en la diversidad y la inclusión, con el éxito de Bristol-Myers Squibb en este ámbito supone todo un privilegio".

Acerca de AgileOneDesde tecnologías líderes a servicios galardonados, AgileOne ofrece la verdadera gestión integral de talentos. Los buenos proveedores saben reducir los costes y los riesgos, gestionar los proveedores y atraer talentos; un gran socio respalda los objetivos de la empresa y conoce la legislación, la normativa y las tendencias que conformarán el futuro. Nuestra fortaleza reside en ir por delante de los programas tradicionales de recursos humanos con un compromiso único de asociación consultiva que respalda la meta que usted desea alcanzar, así como la forma en que desea alcanzarla. Con operaciones en 20 países de todo el mundo, AgileOne es una empresa certificada de propietarios que pertenecen a minorías y que cuentan con una participación mayoritaria de mujeres. One World. One Workforce. One Provider: AgileOne. (Un universo. Un talento. Un proveedor: AgileOne)

