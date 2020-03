- Business Reporter: Por qué los negocios deben de tener un proveedor de soluciones que cree fábricas inteligentes

LONDRES, 4 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- A pesar de la dificultad de navegar dentro de un entorno digital actual, un proveedor de soluciones puede ayudar a las compañías de fabricación a darse cuenta de lo que les funciona, según INEA.

La cantidad de tecnología disponible en la actualidad puede ser tremendamente abrumadora. Así que, ¿cómo pueden las compañías utilizar los recursos adecuados para llegar a conseguir aumentar la productividad en las fábricas?

Sa a Muhic Pureber, vicepresidenta de inteligencia de fabricación de INEA, explicó: "El reto más importante es seleccionar e implementar la mezcla correcta de lo más nuevo y de lo mejor que existe".

En lugar de solo pasarse a la inteligencia artificial (IA), las compañías deben considerar qué combinación de tecnologías necesitan. Esto necesita de ser selectivo y tener conocimiento, y aquí es donde entra en la ecuación un proveedor de soluciones.

INEA, proveedor de soluciones de fabricación, destaca los beneficios de adoptar a un proveedor de soluciones:

-- Cuenta con el conocimiento necesario para ayudar a los fabricantes a tomar decisiones estando informados -- Cuenta con una experiencia variable para seleccionar e implementar las soluciones adecuadas -- Puede ayudar a mejorar el rendimiento al optimizar los procesos de producción desde cualquier ángulo -- Puede proporcionar y mantener una solución destacada sostenible

INEA cree que: "El suelo de la fábrica debe ser un entorno de producción eficiente, en oposición al muestrario de todas las nuevas tendencias".

Con el aumento de las soluciones inteligentes, las compañías de fabricación necesitan conocer cómo aventajarse de las mejores tecnologías y principios para ellas - pero no pueden hacerlo a solas.

"Todo ello es de mucha utilidad si se cuenta con el escenario de caso de uso correcto para ello", destacó Sa a. "La cantidad de información ha crecido de forma exponencial desde los años 90, pero la cantidad de información que una persona puede aceptar y procesar no ha crecido". Un proveedor de soluciones experimentado es por ello vital para conseguir el éxito de un negocio en la actualidad.

Si desea conocer más acerca de por qué los negocios deberían contar con un proveedor de soluciones lea el artículo completo y vea el video completo aquí [https://www.business-reporter.co.uk/2020/02/13/smart-factori...]:

Acerca de INEA

INEA es una compañía dedicada a la ingeniería industrial que lleva funcionando 30 años. Sus áreas de proyecto incluyen la construcción de maquinaria, automatización industrial e inteligencia de fabricación. Desarrolla soluciones basadas en el conocimiento profundo y su experiencia, además de valorar la importancia de las necesidades individuales de los clientes. INEA se centra además en la gestión de energía con el objetivo de apoyar un desarrollo sostenible.

inea.co [http://www.inea.co/]

