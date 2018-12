BYD Auto se convierte en un líder en nuevas energías gracias al sistema de almacenamiento de datos de Huawei (1)

Publicado 26/11/2018 14:09:58 CET

SHENZHEN, China, 26 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- OceanStor Dorado de Huawei ha duplicado el rendimiento de la ERP de BYD recientemente. En octubre de 2017, la Low Carbon Vehicle Partnership (la Asociación de vehículos con bajas emisiones de carbono) anunció la concesión de los 2017 Low Carbon Champions Awards (los premios a los Campeones de bajas emisiones de carbono). BYD UK, la marca de BYD Auto en Londres, ganó el "Low Carbon Heavy Duty Vehicle of the Year Award" (Premio al vehículo pesado del año con bajas emisiones de carbono), además de obtener el máximo galardón "Grand Prix" (gran premio) con Transport for London y Go-Ahead London por su colaboración en el lanzamiento de las dos primeras rutas de autobuses totalmente eléctricos de Londres (507 y 521). Este premio pone de manifiesto en concreto la contribución de BYD a la hora de ofrecer vehículos, capacidad operativa e infraestructura para el proyecto de Londres.

BYD, fundada en 1995, opera en el sector de las tecnologías de la información y del automóvil para vehículos tradicionales que funcionan con combustible y vehículos que funcionan con nuevas energías. Con 30 centros de producción repartidos por todo el mundo, BYD es el único proveedor que posee tecnologías para baterías y vehículos en el campo de las nuevas energías.

El almacenamiento se convierte en el cuello de botella del sistema ERP

BYD atraviesa actualmente un período de rápido desarrollo empresarial y abundancia de procesos operativos. Esto se traduce en un gran número de flujos de datos simultáneos procedentes de las ventas de productos, el inventario de piezas de recambio y los servicios de postventa. El volumen de datos de la mayoría de los sistemas de gestión de transacciones en línea de las empresas de fabricación se duplica cada dos años, y las solicitudes simultáneas al sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) crecen de forma exponencial, lo que da lugar a altas frecuencias de E/S y largos tiempos de espera para los usuarios.

BYD se basa en el sistema ERP de SAP para dar soporte a sus tres líneas de productos. En BYD, el rápido avance de los servicios, el incremento en un 100% del personal y el aumento trimestral de los pedidos en un 10% supusieron una carga para el sistema. El sistema ERP simplemente no podía gestionar las 185.000 operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) y más de 60.000 servicios simultáneos durante las horas de mayor actividad. Una vez se tardó más de una hora en consultar los estados financieros mensuales de SAP ERP.

Huawei ofrece soluciones completas que abarcan redes, computación en nube, servidores, bases de datos y almacenamiento. Confiando en su reputación como expertos tecnológicos, BYD recurrió a Huawei para analizar la memoria del servidor del sistema ERP, el uso de la CPU, la red y la tasa de respuesta del disco. A partir de este análisis, Huawei determinó que el cuello de botella estaba ocurriendo en los dispositivos de almacenamiento del sistema. El sistema de producción ERP generaba más de 200 GB de datos al mes, y la red en funcionamiento requería una latencia de hasta 50 ms para la entrada y salida de datos de lectura/escritura. Esto implicaba que el sistema solo podía gestionar mucho menos de lo requerido.

La necesidad de actualizar el sistema era evidente. El almacenamiento tradicional basado en una unidad de disco duro (HDD) no podía cumplir con el nivel necesario. BYD predijo un mayor crecimiento de los servicios durante los próximos años, por lo que era imprescindible duplicar como mínimo el rendimiento del sistema ERP sin modificar la arquitectura del sistema. El departamento de O&M (operación y mantenimiento) de TI de BYD también necesitaba llevar a cabo una actualización sin problemas y con un efecto mínimo en los servicios y las operaciones.

OceanStor Dorado de Huawei duplica el rendimiento del sistema ERP

Basándose en estos requisitos y en los resultados de los análisis de la red en funcionamiento de BYD, Huawei elaboró una solución all-flash de aceleración OceanStor Dorado para BYD. El almacenamiento basado en discos duros fue reemplazado por almacenamiento all-flash para acelerar la lectura y escritura de E/S y hacer que los sistemas ERP y Business Warehouse (BW) fueran más eficientes. No se realizaron cambios en la arquitectura de la red en funcionamiento, las bases de datos, los hosts, el software ERP o la O&M, a fin de evitar posibles riesgos. Para evitar que la actualización del sistema afectase a los servicios, Huawei facilitó un conjunto de soluciones de replicación de datos utilizando un software de gestión de volumen de host. Los datos heredados se migraron al almacenamiento en all-flash de OceanStor Dorado sin que ello afectase a los servicios de ERP. Por recomendación de Huawei, BYD mantuvo sus sistemas de desarrollo y pruebas y Sandbox en el sistema de almacenamiento heredado para proteger su inversión.

Desde la implementación del almacenamiento all-flash OceanStor Dorado de Huawei en el ERP de BYD, la eficiencia del sistema ha aumentado en un 500% y la latencia se ha reducido a menos de 1 ms. Con el diseño de búsquedas condicionales y la plataforma de la capa superior del ERP, el tiempo de extracción de datos del sistema BW ha disminuido en un 66%, y los informes de los módulos de gestión de materiales, planificación de la producción, comercialización y finanzas y control de costes son más de dos veces más rápidos que antes. Las consultas de vales de material se pueden realizar en 4 minutos, en lugar de los 14 minutos que suponían anteriormente.

Para ofrecer la capacidad y el rendimiento requeridos por BYD, un sistema de almacenamiento basado en disco duro tendría que haber sido configurado con tecnología RAID 10, tecnología Serial Attached SCSI (SAS) y discos SSD (disco de estado sólido), y habría ocupado 40 unidades de espacio en el módulo de la unidad. Huawei OceanStor Dorado All-Flash Storage utiliza RAID 6 y una configuración exclusiva de SSD, que requiere solo 20 unidades de espacio en el módulo. Esto implica un 50% menos de espacio de instalación y costes de mano de obra de operación y mantenimiento, y supone un ahorro considerable en costes de electricidad y refrigeración. Durante los próximos tres años, los gastos operativos se verán reducidos en aproximadamente un 70%.

Después de que OceanStor Dorado de Huawei hubiera puesto en marcha el sistema ERP de forma continua durante más de seis meses en la red en funcionamiento de BYD, ya se habían producido mejoras notables en el rendimiento del servicio y reducido los costes de mantenimiento. BYD estaba más que satisfecho con la renovación del sistema de TI.

Qiu Yan, director de Sistemas de Información de BYD, afirmó: "Desde su implementación en los sistemas de servicios principales de BYD, incluidos nuestros sistemas empresariales, de distribución, de relación con el cliente, de almacenamiento ampliado y de gestión de inteligencia de negocio, el almacenamiento all-flash OceanStor Dorado de Huawei ha demostrado ser estable, fiable y robusto. A lo largo de los años, estos sistemas han multiplicado por cinco su eficiencia".

(CONTINUA)