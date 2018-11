La cadena de calidad entra en el proceso de internacionalización y construye un comercio global compartido

Publicado 07/11/2018 16:04:04 CET

SHANGHÁI, 7 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- El 6 de noviembre las empresas multinacionales que decidieron realizar el lanzamiento de nuevos productos de Shandong lo llevaron a cabo con éxito en la primera Exposición Internacional de Importación de China. En el evento, Inspur firmó un acuerdo marco de cooperación estratégica con Global Quality Alliance, Bureau Veritas, Gobierno de Australia Occidental, Jiao Data Technology (Shenzhen) Co., Ltd., Conseil Interprofessionnel du Vin Sino-Francais, Beijing GLOBALLAND Brand Management Co. , Ltd., y el Centro de Libre Comercio del Área del Puerto de Libre Comercio de Qingdao en China.

En el futuro, todas las partes unirán esfuerzos para desarrollar y promover la certificación de marca de la cadena de calidad y cooperarán para reconocer el sistema, el estándar, la autenticación y los resultados de las pruebas de certificación de calidad del producto en el comercio transfronterizo. Mediante esfuerzos concertados, todas las partes están decididas a crear un mecanismo de cooperación de alto nivel con confianza mutua y una comunicación fluida para forjar la cadena para la circulación de productos de importación y exportación.

Con el acuerdo de cooperación estratégica entre las ocho partes que han firmado oficialmente, Conseil Interprofessionnel du Vin Sino-Francais ya se ha propuesto impulsar la redacción de la cadena de calidad y la certificación de los vinos franceses. Mientras tanto, algunas marcas de lujo extranjeras, como Gas bijoux, Reminiscence, Philippe Ferrandis, han entrado gradualmente en la cadena de calidad y la certificación de dichas marcas también se realiza de manera ordenada. En el futuro, los productos agrícolas y los alimentos importados también se incluirán en la cadena de calidad, con el fin de mejorar la calidad de los productos importados y facilitar el comercio transfronterizo.

Además, el mismo día la Sociedad de Inspección y Cuarentena de China y la Alianza de Calidad Global organizaron conjuntamente la Ceremonia de lanzamiento en Francia para la certificación de la marca Qualink. Este evento marca el funcionamiento oficial de la cadena de calidad como un sistema de garantía de calidad del comercio transfronterizo con "una norma, pruebas y el reconocimiento global", lo que significa que la certificación de la marca de la cadena de calidad ha pasado a la fase de promoción e implementación global.

CONTACTO: CONTACTO: Dawn Liu, +86-150-0531-5367