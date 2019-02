Canopy Growth Corporation presenta los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2019 (2)

Publicado 18/02/2019 7:27:34 CET

En la transición desde una empresa de "marihuana médica" a una empresa que produce terapias cannabinoides demostradas clínicamente, la Compañía experimentó un descenso en su demanda de mercado médico canadiense en el trimestre. El descenso puede atribuirse al ajuste inicial al mercado recreativo legal disponible al que los pacientes también pueden acceder. Además, los ingresos médicos reflejaron una migración a un rango de productos médicos más estrecho así como elevación y reenfoque del Spectrum Cannabis a una propuesta de marca médica/farmacéutica más pura.

Los ingresos médicos internacionales en los tres meses finalizados el 31 de diciembre de 2018, que consistieron principalmente en las ventas en Alemania, aumentaron un 170 por ciento en el mismo trimestre del año pasado, a 2,7 millones de dólares.

Otros ingresos para el trimestre fueron de 7,5 millones de dólares, procedentes de ingresos clínicos de socios, ventas de merchandising, y ventas de dispositivos por la filial de propiedad total de la Compañía, Storz & Bickel, tras el cierre de su adquisición el 6 de diciembre de 2018.

Mercado canadiense regulado para uso por adultos - Ventas de cannabis

La Compañía puso un importante foco de atención en enviar productos clave, respaldada por los altos niveles de inventario, en redes de tiendas minoristas físicas por todo el país. Ante la fuerte demanda de producto y escasez de suministro en el sector en general, los niveles de inventario han servido para mejorar la disponibilidad de los productos de la Compañía en las estanterías de las tiendas minoristas. Además, al final del trimestre, la Compañía comenzó a enviar cápsulas de Softgel de valor añadido y productos conjuntos lanzados previamente en canales recreativos de todo el país.

Mercado canadiense regulado para uso por adultos - Huella de comercio minorista

Canopy Growth finalizó su adquisición de HIKU durante el segundo trimestre, añadiendo el canal minorista Tokyo Smoke para complementar sus tiendas Tweed. Ofrecer dos experiencias de cliente distintas permitirá a la Compañía apelar a varias demografías de consumidor sin saturar un solo segmento. Tokyo Smoke realiza operaciones en cuatro tiendas propias de cannabis al por menor y en una plataforma de tipo e-commerce en Manitoba. Tweed al por menor cuenta con 10 localizaciones empresariales propias que comercializan cannabis por medio de Newfoundland y Labrador y Manitoba, además de una tienda que cuenta con licencia en Saskatchewan y su presencia de tipo e-commerce en Manitoba y Nunavut. La Compañía tiene planes de añadir, en provincias con modelos privados al por menor, 20 tiendas adicionales Tweed y 20 tiendas adicionales Tokyo Smoke. En la provincia de Ontario, la Compañía explora oportunidades de asociación para asegurar a los consumidores en el mercado que puedan disfrutar de experiencias diferentes al por menor entre Tweed y Tokyo Smoke al tiempo que trabajan dentro de un marco laboral provincial.

Resumen del margen bruto[1] del tercer trimestre fiscal 2019

La Compañía está en sus fases finales de completar su producción canadienses y plataforma de extracción. El coste de las ventas incluye el impacto de los costes operativos de las filiales de cultivo de cannabis no comisionadas por completo, incluyendo nuestro invernadero Delta y varias de las zonas de la instalación de invernadero de Aldergrove, tanto en forma de encaje directo como en Edmonton y Fredericton, que están en construcción durante el trimestre. Vert Mirabel además puso en marcha su primer ciclo de crecimiento piloto, que se combina con otros activos no productivos para conseguir adelantos superiores no recurrentes. El coste de las ventas incluyó también los costes asociados al desarrollo de los productos comestibles y las bebidas para las que las comercializaciones estarán disponibles en el calendario de 2019. Se excluyen los costes asociados con estas filiales de no cultivo que alcanzan aproximadamente los 13,1 millones de dólares y que absorben unos impuestos de ejercicios médicos de 2,1 millones de dólares con la finalidad de aliviar la carga impuesta a los pacientes, el margen bruto[2] antes de los impactos del valor justo en el coste de las ventas y otros cargos de inventario que puedan ser de 33,5 millones de dólares o del 40% de las ventas. El margen bruto se ha visto impactado por una media menor en los negocios recreativos para los precios de los negocios, en comparación con las ventas médicas directas de consumo.

Las instalaciones de invernadero operan en diferentes zonas. Aldergrove, Delta y Mirabel se han plantado de forma que permite la recopilación continuada, en lugar de en una gran cosecha, aumentando la utilización de activos como los procesos de post-recopilación y proporcionando un suministro en marcha del producto. El invernadero de Aldergrove comenzó con su tercera cosecha a principios del trimestre actual, y se espera que la instalación de Delta empiece con su próxima cosecha fa finales del actual trimestre.

La Compañía cree que los márgenes brutos se expandirán en los próximos trimestres cuando todas sus plantas de cultivo alcancen el total uso y pasen por los cultivos piloto iniciales para ser activos de alto rendimiento. Además, se espera que los márgenes se expandan cuando se lancen los comestibles y bebidas más adelante este año con menores costes de ingredientes activos por activo.

Resumen de los gastos de operaciones del tercer trimestre del año fiscal 2019

Tres meses finalizados el Como % de Como % de 31 de diciembre, netos 31 de diciembre, netos 2018 Ingresos 2017 Ingresos (CDN $000's) Gastos de operaciones Ventas y marketing $ 44.895 54% $ 9.409 43% Investigación y desarrollo 5.264 6% 287 1% Generales y administrativos 46.088 55% 11.050 51% Costes de adquisición 4.520 5% 790 4% Gasto de compensación basado en acciones 63.911 77% 17.879 82% Depreciación y amortización 5.015 6% 3.147 15% Gastos de operaciones totales $ 169.693 $ 42.562

Nueve meses finalizados el Como % de Como % de 31 de diciembre, netos 31 de diciembre, Ingresos 2018 Ingresos 2017 netos (CDN $000's) Gastos de operaciones Ventas y marketing $ 101.208 77% $ 23.452 43% Investigación y desarrollo 7.964 6% 914 2% Generales y administrativos 102.777 78% 26.936 49% Costes de adquisición 9.606 7% 2.491 5% Gastos de compensación basados en acciones 189.833 143% 28.936 52% Depreciación y amortización 11.640 9% 9.974 18% Gastos operativos totales $ 423.028 $ 92.703

(CONTINUA)