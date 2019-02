Canopy Growth Corporation presenta los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2019 (4)

Publicado 18/02/2019 7:27:49 CET

La Compañía se adhiere a una aproximación disciplinada hacia la ampliación de su cartera al tiempo que sigue identificando las nuevas oportunidades de mercado por medio de la identificación de las necesidades que las marcas tienen por satisfacer a los adultos en un mercado de cannabis legalizado y en la evaluación del atractivo económico para cumplir con estas necesidades y su encaje en el posicionamiento de las marcas existentes. Canopy Growth ha creado una cartera de marcas dirigidas por la creencia y con la finalidad como objetivo, con historias de origen auténtico y puntos de vista diferentes acerca del mundo, que abarcan la procedencia local y mundial.

La Compañía ha llevado a Tweed, la marca central de la Compañía, al mercado recreativo. Como parte de su estrategia de lanzamiento de nivel nacional, Tweed se centra fuertemente en la construcción de concienciación por medio de asociaciones de medios exclusivas, activaciones de experiencia y programas de responsabilidad propios como el programa "Don't Drive High" que se lleva a cabo en colaboración con Uber & MADD Canada. El objetivo de dirigirse y formar a los consumidores del país antes y después del lanzamiento, junto con la red de venta al por menor de Tweed ha conseguido que Tweed se asegure la concienciación del 20% entre los consumidores de cannabis y los que lo pretenden. Además de su marca de consumo central, Tweed, los adultos de Canadá han sido testigos del lanzamiento exitoso recreativo de Tokyo Smoke y DOJA, además de sus marcas asociadas LBS y DNA Genetics.

Durante el trimestre, Canopy Growth además lanzó y mejoró sus ofertas de productos, como los sprays de cannabis orales y los porros pre-enrollados creados por nuestras máquinas de enrollado de cannabis automatizadas propias personalizadas junto en la sede central de Smiths Falls. La Compañía ha mostrado además su empaquetamiento personalizado único - una lata del grosor del aire, única, propia y resistente a los niños. La aproximación estratégica de Canopy Growth de cara al suministro y distribución han permitido a la Compañía proporcionar a los adultos canadienses de costa a costa una oferta diversa de productos de cannabis de alta calidad.

La Compañía está desarrollando además extensiones de la gama de productos y marcas con formato específico para las categorías de valor añadido, incluyendo el vapeo, bebidas y oros productos que se espera se permita su venta en el cuarto trimestre del año del calendario 2019.

Inversión para capitalizar la marihuana y oportunidades de productos CBD

La Compañía cuenta con décadas de experiencia dentro de su equipo de marihuana de nivel mundial para el desarrollo de soluciones tecnológicas propias y pendientes de patente para optimizar la velocidad y eficacia de la recopilación, post-recopilación y procesos de almacenamiento necesarios para poner en marcha las operaciones de marihuana a escala de campo. En el tercer trimestre, la división de marihuana de Canopy Growth recolectó miles de acres de genéticos de marihuana ricos en CBD en Saskatchewan. Cuando se extraiga, la Compañía espera conseguir un rendimiento de miles de kilos de CBD derivada de la marihuana.

En Estados Unidos, el 20 de diciembre de 2018 se aprobó la Agricultural and Nutrition Act, H.R. 2 (la "Farm Bill"). La aprobación de la Farm Bill, que incluye el idioma de la Hemp Farming Act of 2018, amplía las oportunidades relacionadas con el cultivo y procesamiento de la marihuana para producir productos basados en CBD en Estados Unidos. El 14 de enero de 2019, Canopy Growth anunció que había conseguido la licencia de procesamiento y producción de marihuana en el Estados de Nueva York y también su compromiso para invertir en el Estado de Nueva York para crear un Hemp Industrial Park. El Hemp Industrial Park será el hogar de las capacidades de producción a gran escala centradas en la extracción de marihuana y fabricación del producto para servir al mercado del Estado de Nueva York, además de los mercados de Estados Unidos según lo permita la normativa. Canopy Growth busca invertir entre 100 millones de dólares estadounidenses y 150 millones de dólares estadounidenses en sus operaciones dentro de Nueva York. Canopy Growth está desarrollando una amplia cartera de ofertas de productos CBD, que se distribuirán a gran escala por medio de múltiples canales, con vistas en el establecimiento de una dirección de categoría en cada uno de los mercados verticales CBD. La Compañía busca mejorar las adquisiciones estratégicas y socios para acelerar el crecimiento en el mercado de producto de consumo CBD en Estados Unidos.

Transición del responsable financiero

El vicepresidente ejecutivo y responsable de finanzas de Canopy Growth, Tim Saunders, ha informado a la Compañía y a su consejo de dirección acerca de su decisión de dejar su cargo de responsable de finanzas en el a mitad o finales del calendario de 2019. Tim seguirá trabajando como responsable de finanzas hasta que su sucesor ocupe ese cargo. La búsqueda del sustituto de Tim ya está en marcha, y se han identificado a los candidatos, y la Compañía espera anunciar a su sucesor en los próximos meses. Tras la transición, Tim seguirá trabajando como miembro del equipo ejecutivo y miembro del consejo de dirección de Canopy Growth como asesor estratégico en las áreas de fusiones y adquisiciones, financiación empresarial y transformación empresarial. El consejo de dirección, los vice-consejeros delegados Bruce Linton y Mark Zekulin, junto a toda la familia de Canopy, agradecen a Tim su dedicación y dirección. Habiendo destacado dentro de la salud financiera de la Compañía por medio de una fase de crecimiento M&A importante, con múltiples rondas de financiación y cotizaciones históricas en la TSX y la NYSE, siendo ambas primicias para Compañías del sector del cannabis, la marca de Tim dentro de Canopy Growth se aprecia de forma permanente y sincera.

Los documentos sin auditar de las Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis para el periodo de tres y seis meses terminado el 31 de diciembre de 2018 se cumplimentará con SEDAR tras el cierre de los mercados financieros de hoy, 14 de febrero de 2019, estando disponible a través de http://www.sedar.com. La base de la información financiera de los documentos Unaudited Condensed Interim Consolidated Financial Statements and Management's Discussion and Analysis se muestra en miles de dólares canadienses, a no ser que se indique lo contrario.

Nota 1: El margen bruto antes de los efectos del valor justo de IFRS contabilizan los activos e inventario biológico como métrica principal operativa que no cuenta con ningún significado estandarizado prescrito por IFRS y que no debe ser comparable a las medidas similares presentadas por otras Compañías. La definición de este término está disponible en el Management's Discussion & Analysis bajo GROSS MARGIN, existiendo una copia de la misma incluida en SEDAR después del cierre de los mercados financieros de hoy.

Nota 2: La cifra EBITDA ajustada es una medida financiera no-GAAP que no dispone de ningún significado estandarizado prescrito por medio de IFRS y que puede no ser comparable con las medidas similares presentadas por otras Compañías. La cifra EBITDA ajustada está reconciliada y se explica en Management's Discussion & Analysis bajo "Adjusted EBITDA (Non-GAAP Measure)", existiendo una copia cumplimentada por SEDAR después del cierre de los mercados financieros de hoy.

