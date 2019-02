Canopy Growth Corporation presenta los resultados financieros del tercer trimestre fiscal de 2019 (7)

Publicado 18/02/2019 7:27:53 CET

CANOPY GROWTH CORPORATION DECLARACIONES CONDENSADAS INTERINAS CONSOLIDADAS DE FLUJO DE CAJA PARA LOS TRES Y NUEVE MESES FINALIZADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 Tres meses finalizados Nueve meses finalizados Diciembre 31, Diciembre 31, Diciembre 31, Diciembre 31, (Expresados 2018 2017 2018 2017 SIN AUDITAR en CDN $000's) (Replanteado) (Replanteado) Influjo neto (salida) de valores relacionados con las siguientes actividades: Operativas Pérdidas netas $ 74.860 $ 11.014 $ (346.732) $ 227 Ajustes para: Depreciación de propiedad, planta y equipamiento 5.257 2.324 15.703 6.360 Amortización de los activos intangibles 2.633 2.863 7.869 9.175 Acciones de pérdida en valores de inversiones 2.089 - 9.021 170 Cambio de valor justo en activos biológicos incluidos en inventario vendido y otros cargos 28.105 24.204 105.989 47.836 Ganancia no conseguida en cambios en valor justo de activos biológicos (22.267) (28.845) (90.500) (79.221) Compensación basada en las acciones 64.090 19.015 194.686 30.249 Pérdida de disposición de propiedad, planta y equipamiento y activos intengibles (397) 385 1.443 553 Otros activos 1.902 (5.286) (16.908) (1.932) Otros ingresos y gastos (215.188) (40.972) (45.919) (40.972) Impuestos por ingresos (recuperación) gastos 1.041 7.595 (1.398) 9.635 Intereses de no activos e impacto FX en activos 1.804 - 1.394 - Cambios en no activos de activos de capital laboral operativo (40.692) (14.020) (129.547) (26.675) Activos netos usados en actividades operativas (96.763) (21.723) (294.899) (44.595) Inversiones Compras y depósitos de propiedad, planta y equipamiento y activos en procesos (202.057) (60.581) (495.236) (86.107) Compras de activos intangibles y tangibles en procesos (33.800) (751) (40.140) (1.033) Beneficios en disposiciones de propiedad y equipamiento - - - 75 Compras de valores comercializables (799.418) - (802.247) (118) Beneficios en activos clasificados mantenidos para venta - - - 7.000 Inversiones en socios 15.238 (12.887) (27.201) (18.824) Inversiones en otros activos financieros (44.376) (19.020) (74.071) (27.732) Activos netos de salida en adquisición de BC Tweed NCI - - (1.000) - Activos netos de salida en adquisición de Spectrum Chile NCI 3 - (996) - Activos netos de entrada (salida) en adquisición de filiales (344.899) (3.241) (344.472) (3.600) Activos netos usados en actividades de inversión (1.409.309) (96.480) (1.785.363) (130.339) Financiación Pago de costes de emisión de acciones (11.798) (1.166) (18.617) (1.345) Beneficios de emisión de acciones ordinarias y garantías 5.072.500 244.990 5.072.500 269.990 Benenficios de emisión de acciones por Canopy Rivers - - 91.218 35.113 Beneficios de ejercicio de stock options 15.104 4.109 28.730 7.544 Beneficios de ejercicio de garantías 18.551 154 18.684 681 Emisión de deuda a largo plazo - - 600.000 - Pago de emisión de coste de deuda a largo plazo - - (16.380) - Repago de alquiler de obligaciones de finanzas (2.624) - (2.728) - Repago de deuda a largo plazo (2.856) (387) (3.499) (1.141) Activos netos proporcionados por actividades de financiación 5.088.877 247.700 5.769.908 310.842 Efecto de cambios de tipo de cambio en acciones y equivalentes de acciones 103.664 - 103.664 - Entrada de activos netos 3.686.469 129.497 3.793.310 135.908 Activos y equivalentes de de activos, comenzando en el periodo 429.401 115.494 322.560 101.800 Activos y equivalentes de de activos, finalizando en el periodo $ 4.115.870 $ 244.991 $ 4.115.870 $ 237.708 CANOPY GROWTH CORPORATION Ajustada EBITDA[1] Tres meses finalizados Nueve meses finalizados Non-GAAP Diciembre 31, Diciembre 31, Diciembre 31, Diciembre 31, Medida 2018 2017 2018 2017 (En CDN$000's) (Replanteado) (Replanteado) Ajustada EBITDA[1]Reconciliación Pérdidas de las operaciones - indicadas $ (157.241) $ (26.032) $ (316.427) $ (31.249) IFRS valor justo de contabilidad relacionado con los activos biológicos e inventario Cambios del valor justo en activos biológicos incluidos en inventario vendidos y otros cargos 28.105 24.204 105.989 47.836 Ganancia no conseguida en cambios del valor justo de activos biológicos (22.267) (28.845) (90.500) (79.221) 5.838 (4.641) 15.489 (31.385) Gastos de compensación basados en las acciones (por declaración de flujo de caja)[2] 64.090 19.015 194.686 30.249 Exceso de provisión de espacio incluido en los gastos generales y administrativos de gastos (178) - 4.068 - Adquisición Costes 4.520 790 9.606 2.491 Depreciación y amortización (por declaración de flujo de caja) 7.890 5.187 23.572 15.535 76.322 24.992 231.932 48.275 Ajustada EBITDA $ (75.081) $ (5.681) $ (69.006) $ (14.359)

1 -- EBITDA ajustada son las ganancias antes de intereses, impuestos y depreciación, compensación de acciones, cambios del valor justo y otros artículos de no acticos, además de ajustarse para los artículos relacionados con la adquisición.

2 -- Incluyen $23.849 y $8.914 para el periodo de tres meses finalizado el 31 de diciembre de 2018 y de 2017, respectivamente, en gastos de compensación basados en acciones relacionados con los hitos de adquisición.

