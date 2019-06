Canopy Growth Corporation publica los resultados del cuarto trimestre y año fiscal 2019 (3)

Publicado 25/06/2019 5:37:06 CET

La tienda médica online canadiense de la Compañía vio un periodo de gran transformación durante el año fiscal, con marcas establecidas Tweed, DNA Genetics, LBS y algunos socios CraftGrow pasando al canal recreativo. Esta transición de producto, junto con los retos de suministro de producto que se han solucionado, han llevado a un descenso en el canal médico en la segunda mitad del año fiscal 2019, con los ingresos médicos canadienses reduciéndose de 19,5 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2018 a 11,6 millones en el cuarto trimestre de 2019. Tras la recomercialización de Spectrum Cannabis, Canopy Health Innovations y C(3) en la singular división médica Spectrum Therapeutics, junto con mayores niveles de inventario de productos acabados y ajustes de precios correspondientes de los productos selectos, la Compañía cree que las ventas médicas canadienses bajo la marca Spectrum Therapeutics podrán volver a niveles anteriores de registros de clientes y ventas líderes en el mercado.

Las ventas médicas internacionales generaron unos ingresos de 10,1 millones de dólares en el año fiscal 2019, un crecimiento del 173% sobre el año fiscal anterior, impulsado por el crecimiento del mercadfo alemán, así como la entrada en los mercados polaco y checo. La Compañía cree que las ventas europeas se han visto afectadas negativamente por los retos de suministro de Canadá, causadas por un enfoque a servir primero a los pacientes canadienses, así como un largo proceso de exportación en Canadá. La Compañía cree que hay un potencial importante en Europa y con su canal médico canadiense totalmente suministrado y la producción danesa pasando a estar online dentro del año natural, cree que verá grandes aumentos en la disponibilidad de producto canadiense y danés en este mercado. La Compañía también ha comenzado las ventas en nuevos mercados, incluido Australia.

La Compañía sigue comprometida con invertir en investigación clínica, así como dirigir programas para formar a los proveedores de salud sobre los posibles beneficios del cannabis médico en Canadá y en el extranjero. Este alcance seguirá aumentando la visibilidad de la marca Spectrum Therapeutics y se estima que resultará en más pacientes, tanto dentro de Canadá como internacionalmente, al pasar a estar online los nuevos mercados.

Otros ingresos estratégicos

Para comenzar a diversificar el negocio de la Compañía en productos de cannabis de mayor margen y para complementar la propiedad intelectual («PI») que se desarrolla internamente para la categoría de vapeo de alto crecimiento, Canopy Growth adquirió la compañía de dispositivos médicos Storz & Bickel en el tercer trimestre. Las ventas de los vaporizadores Storz & Bickel junto con los ingresos de otras fuentes estratégicas, incluyendo servicios de extracción y socios clínicos, resultaron en 34 millones de dólares en otros ingresos generados en el año fiscal 2019.

Mientras Storz & Bickel continúan integrándose más dentro del ecosistema de Canopy Growth, la Compañía anticipa que las ventas e ingresos generados continuarán aumentando mientras expandimos la disponibilidad de productos dentro de nuestros canales de ventas internos y asociados. Además, mediante esta adquisición, la Compañía obtuvo un acceso inestimable a la cartera IP de Storz & Bickel, que ha beneficiado enormemente a nuestros equipos de innovación mientras esperamos descubrir nuestra propia tecnología de vapeo de la marca en 2020.

Perspectiva general del margen bruto (de que el valor razonable de IFRS repercuta en el coste de las ventas)(1)

El margen bruto (antes de que el valor razonable de IFRS repercuta en el coste de las ventas) para el año fiscal 2019 creció 35% a 51 millones de dólares, impulsado por el crecimiento en nuestro canal médico y el lanzamiento del canal recreativo canadiense. El porcentaje de margen bruto disminuyó durante el año del 48% al 22%, impulsado en gran medida por la continuación de los trabajos de expansión en varias de nuestras instalaciones de invernadero a gran escala a lo largo del año, lo que resultó en un impacto de infrautilización en el coste de las ventas. Los impactos de la infrautilización continuaron en el cuarto trimestre, lo que dio lugar a un porcentaje de margen bruto del 16%, que es inferior al 34% al período correspondiente con respecto al año anterior, y al 22% en el tercer trimestre. El impacto en el cuarto trimestre fiscal se atribuyó principalmente a 24 millones de dólares de gastos operativos para instalaciones que aún no cultivan, cultivan pero aún no han cosechado, o instalaciones que tenían capacidad infrautilizada. Además, el cuarto trimestre incurrió en algunos costes no recurrentes relacionados con un evento meteorológico inusual y otras actividades de una sola vez. Esperamos que estas instalaciones estén plenamente operativas en los próximos meses, lo que resulta en un retorno a los costes operativos normalizados para nuestras instalaciones de cultivo.

A medida que comience la puesta en marcha de la producción para la próxima generación de productos recreativos, habrá costes relacionados con el aumento de la fabricación avanzada que afectará al margen bruto reportado durante la fase inicial de puesta en marcha, pero la dirección espera que el impacto sea menos material en relación con el tamaño y la escala de los ingresos relacionados con la nueva generación de productos.

Los costes de producción de inventario gastados a coste de ventas en el año fiscal 2019 fueron de 175,4 millones de dólares, en comparación con 40,2 millones de dólares en el año fiscal 2018. El impacto de los cambios en el valor razonable de los activos biológicos en el año fiscal 2019 se debió en gran parte al comienzo de un crecimiento en las instalaciones de la Compañía en Mirabel, Quebec, aumentando la utilización en nuestras instalaciones en Aldergrove y Delta, British Columbia, y 27 nuevas salas de cultivo en la instalación en Smiths Falls, Ontario.

Resumen de gastos de operaciones 4.º T 2019 4.º T 2018 % AF AF % Cambio Cambio 2019 2018 --- Gastos de ventas y marketing 53,2 $ 14,8 $ 259% 154,4 $ 38,2 $ 304% Gastos generales y administrativos 65,6 $ 16,9 $ 288% 168,5 $ 43,8 $ 285% Gastos de investigación y desarrollo 7,3 $ 0,5 $ 1360% 15,2 $ 1,5 $ 913% Gastos relativos a adquisiciones 13,8 $ 0,9 $ 1433% 23,4 $ 3,4 $ 588% Gastos de compensación basados en acciones 93,1 $ 20,2 $ 361% 283,0 $ 49,1 $ 476% Gastos de depreciación y amortización 9,9 $ 2,9 $ 241% 21,5 $ 12,9 $ 67% --- Total 242,9 $ 56,2 $ 332% 666,0 $ 148,9 $ 347% ===

Canopy Growth continúa realizando importantes inversiones para escalar nuestra empresa en Canadá y globalmente, incluyendo inversiones para construir nuestras capacidades corporativas, desarrollar nuestra infraestructura de producción, invertir en marketing y desarrollo de nuevos productos de consumo de valor añadido para el mercado del cannabis de uso recreativo canadiense así como el mercado CBD global. El trabajo está en marcha para llevar estos nuevos productos de consumo a estos mercados para finales del año fiscal 2020. Además, la Compañía sigue invirtiendo en el desarrollo y expansión de operaciones de cannabis médico en jurisdicciones fuera de Canadá, entre ellas Colombia, España, Alemania, Dinamarca, Lesoto, Sudáfrica y Australia. Además, estamos invirtiendo en investigación y desarrollo de terapias médicas basadas en cannabis, incluidos ensayos clínicos requeridos, antes de la posible futura comercialización. Creemos que es necesario realizar estas inversiones, muchas de ellas hicieron pre-ingresos, para posicionar a la compañía para el éxito a largo plazo.

