Canopy Growth Corporation publica los resultados del cuarto trimestre y año fiscal 2019 (5)

Nota 2: EBITDA ajustado es una medida financiera no IFRS que no tiene ningún significado estandarizado prescrito por IFRS y puede no ser comparable a medidas similares presentadas por otras empresas. La reconciliación EBITDA ajustado se presenta dentro de este comunicado de prensa y se explica en el Análisis y Discusión de Gestión en el apartado "EBITDA Ajustado (Medida No IFRS)", una copia de la cual se presentará en SEDAR después del cierre de los mercados financieros el viernes 21 de junio de 2019.

Acerca de Canopy Growth Corporation

Canopy Growth es una destacada compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y Softgel. Canopy Growth ofrece vaporizadores con aprobación médica por medio de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una Compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La Compañía realiza operaciones en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de la compañía, Spectrum Therapeutics se dedica con orgullo a educar a los profesionales de la salud, llevar a cabo una investigación clínica sólida y promover la comprensión del público sobre el cannabis, y ha dedicado millones de dólares a investigación de vanguardia, comercializable y desarrollo IP. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de espectro completo utilizando su sistema de clasificación Spectrum codificado por colores, así como un solo cannabinoide Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

La Compañía opera tiendas minoristas en todo Canadá bajo sus galardonados marcas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis reconocida a nivel mundial que ha construido un seguimiento grande y leal al centrarse en productos de calidad y relaciones significativas con los clientes.

Desde nuestra histórica cotización pública en la Bolsa de Toronto y la Bolsa de Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor de los accionistas a través del liderazgo se ve arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con nombres líderes en el sector, incluyendo los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas de DNA Genetics y Green House Seeds, y el líder de alcohol de Fortune 500 Constellation Brands, por nombrar sólo algunos. Canopy Growth opera once sitios de producción de cannabis con licencia con más de 4,7 millones de pies cuadrados de capacidad de producción, incluyendo más de un millón de pies cuadrados de espacio de producción certificado GMP. Para más información, visite www.canopygrowth.com [http://canopygrowth.com/].

Declaraciones Prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones de futuro" dentro de la United States Private Securities Litigation Reform Act de1995 e "información prospectiva" conforme a la legislación de valores canadiense aplicable. A menudo, pero no siempre, las información de las declaraciones de futuro se puede identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de estas palabras y frases o del estado de algunas de las acciones, eventos o resultados que "podrían", "deberían", "podrán", "harán" o "serán" tenidas en cuenta, suceder o llevarse a cabo. La información de futuro implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, incertidumbres u otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de Canopy Growth o sus filiales sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logro expresado o implicado por medio de la información de futuro integrada en este comunicado. Ejemplos de estas declaraciones incluyen las declaraciones relacionadas con el cultivo del primer trimestre del año fiscal 2020, la expectativa de la Compañía de inventario terminado adicional disponible a la venta en el segundo trimestre del año fiscal 2020, que lleva los productos CBD al mercado para finales del año fiscal 2020, la expansión de mercado anticipada para la recomercialización de Spectrum Therapeutics en la cuota de mercado de la Compañía, la posible oportunidad para los productos de cannabis en Europa y el anticipado aumento en la disponibilidad de productos canadienses y daneses, el aumento de las ventas previsto de Storz & Bickel, la expectativa de que los servicios estén totalmente operativos en los próximos meses, el lanzamiento de nuevos productos de consumo y marcas CBD en 2020, el plazo para la implementación de la transacción con Acreage. Los riesgos, incertidumbres y otros factores implicados en la información de futuro pueden hacer que los eventos actuales, resultados, rendimiento, prospectos y oportunidades difieran materialmente de los expresados o implicados en la información de futuro, incluyendo cambios en las leyes, regulaciones y directrices; cumplimiento con las leyes; leyes internacionales; riesgos operacionales, regulatorios y de otro tipo; ejecución de la estrategia empresarial; gestión de crecimiento; dificultad para predecir; dependencia en las licencias; riesgos inherentes en el sector agrícola; contratos con gobiernos provinciales y territoriales; restricciones a productos de marketing; riesgos inherentes en adquisiciones e inversiones; expansión a jurisdicciones extranjeras; regulaciones gubernamentales; el cannabis es una sustancia legalizada en Estados Unidos; riesgos de Farm Bill; suposiciones de la capacidad de las partes para recibir, de manera oportuna y en condiciones satisfactorias, las aprobaciones necesarias regulatorias para la transacción con Acreage; y dichos riesgos contenidos en la circular informativa de la directiva de la Compañía con fecha 17 de mayo de 2019 y en el modelo de información anual con fecha 27 de junio de 2018 y presentada a los reguladores de valores canadienses y disponible en el perfil del emisor de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com [http://www.sedar.com/]. Se advierte a los lectores de que la anterior lista de factores no es exhaustiva. A pesar de que la Compañía cree que las presunciones y los factores utilizados en la preparación de la información de futuro de este comunicado son razonables, no se debe confiar en esta información, ni asegurar que estos eventos se produzcan en los marcos de tiempo desvelados o en total. La información de futuro incluida en este comunicado cuenta hasta la fecha de publicación del comunicado, y la Compañía no tiene obligación de actualizar públicamente esta información de futuro para reflejar la nueva información, eventos posteriores u otros a no ser que sea necesario por la legislación de valores aplicable.

