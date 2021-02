Canopy Growth da a conocer los resultados financieros del tercer trimestre del año fiscal 2021 (7)

CANOPY GROWTH CORPORATION ESTADOS CONSOLIDADOS PROVISIONALES CONDENSADOS DE OPERACIONES (en miles de dólares canadienses, excepto número de acciones y datos por acción, no auditado) Tres meses finalizados 31 diciembre Nueve meses finalizados 31 diciembre --- 2020 2019 2020 2019 --- Ingresos $169.907 $135.546 $439.823 $324.558 Impuestos especiales 17.379 11.782 41.613 33.699 --- Ingresos netos 152.528 123.764 398.210 290.859 Coste de bienes vendidos 127.943 85.556 341.050 230.718 --- Margen bruto 24.585 38.208 57.160 60.141 Gastos operativos: Gastos de venta, generales y administrativos 144.078 168.910 426.723 496.158 Compensación basada en acciones 19.963 61.679 72.632 241.922 Pérdidas de crédito previstas en activos financieros y cargos relacionados 13.735 108.480 - Deterioro de activos y costes de reestructuración 400.422 459.579 - Total gastos operativos 578.198 230.589 1.067.414 738.080 Pérdida operativa (553.613) (192.381) (1.010.254) (677.939) Pérdida por inversiones en métodos de capital (671) (2.664) (40.851) (6.668) Otros ingresos (gastos), netos (290.567) 57.963 (21.106) 600.624 --- Pérdida antes de impuestos sobre la renta (844.851) (137.082) (1.072.211) (83.983) Recuperación de ingresos sobre renta 15.600 27.448 18.086 22.948 --- Pérdida neta (829.251) (109.634) (1.054.125) (61.035) Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los intereses no controlados e intereses no controlados canjeables 75.129 (18.280) (9.183) (42.730) --- Ingresos netos atribuibles a Canopy Growth Corporation $(904.380) $(91.354) $(1.044.942) $(18.305) Pérdidas básicas y diluidas por acción $(2,43) $(0,26) $(2,83) $(0,05) Promedio ponderado diluido de acciones comunes en circulación 372.908.767 348.530.622 369.418.037 346.877.660

