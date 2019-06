Canopy Growth ofrece una actualización de sus operaciones y actividades internacionales (2)

Publicado 18/06/2019 5:25:33 CET

La división médica de Canopy Growth, Spectrum Therapeutics está orgullosamente dedicada a formar a profesionales de la salud, llevando a cabo una investigación clínica robusta y mejorando el conocimiento del público del cannabis, y ha dedicado millones de dólares a la investigación comercializable y de vanguardia y al desarrollo IP. Spectrum Therapeutics vende un rango de productos de espectro completo que utilizan el sistema Spectrum de clasificación de color codificado así como un solo cannabinoide Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

Canopy Growth opera tiendas minoristas en Canadá bajo sus reconocidas pancartas Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis globalmente reconocida que ha construido una base de seguidores amplia y fiel centrándose en productos de calidad y fuertes relaciones con el cliente.

Desde nuestra cotización pública histórica en la Toronto Stock Exchange y en la New York Stock Exchange hasta nuestra expansión internacional continuada, el orgullo del avance en el valor de los accionistas por medio de la dirección está enraizado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con los principales nombres del sector, incluyendo a los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, las leyendas de crecimiento DNA Genetics y las semillas Green House, Battelle, la principal organización de investigación y desarrollo sin ánimo de lucro del mundo, además del líder de alcohol dentro de Fortune 500, Constellation Brands, solo por nombrar a algunos. Canopy Growth realiza operaciones de diez instalaciones de cannabis con licencia que cuentan con más de 4,7 millones de pies cuadrados en capacidad de producción, incluyendo más de un millón de pies cuadrados de espacio de producción certificado GMP. Si desea más información visite la página web www.canopygrowth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2498935-1&h=618961541&u=...]

Nota sobre las declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene "declaraciones de futuro" incluidas dentro de la United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 e "información de futuro" incluida dentro del significado de la legislación de valores aplicables de Canadá. A menudo, pero no siempre, las información de las declaraciones de futuro se puede identificar por el uso de palabras como "planea", "espera" o "no espera", "se espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "no anticipa", o "cree", o variaciones de estas palabras y frases o del estado de algunas de las acciones, eventos o resultados que "podrían", "deberían", "podrán", "harán" o "serán" tenidas en cuenta, suceder o llevarse a cabo. La información de futuro implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales, incertidumbres u otros factores que pueden causar que los resultados reales, rendimiento o logros de Canopy Growth o sus filiales sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logro expresado o implicado por medio de la información de futuro integrada en este comunicado. Ejemplos de dichas declaraciones son declaraciones sobre las operaciones y expansión internacional. Los riesgos, incertidumbres y otros factores implicados en la información prospectiva podrían causar que los eventos reales, resultados, rendimiento, prospectos y oportunidades difieran materialmente de los expresados o implícitos por dicha información prospectiva, incluyendo la capacidad de la Compañía para satisfacer los contratos de ventas provinciales o provincias que compran todo el cannabis asignado a ellas, y dichos riesgos están contenidos en el modelo de información anual de la Compañía con fecha 27 de junio de 2018 y presentado a los reguladores de valores canadienses disponibles en el perfil del emisor de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com. Aunque la Compañía cree que las suposiciones y factores utilizados para preparar la información prospectiva o declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa son razonables, no debe depositarse una excesiva confianza en dicha información y no hay garantía de que dichos eventos se produzcn en los marcos de tiempo revelados o en todos. La información prospectiva y declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado se han realizado en la fecha de este comunicado y la Compañía no assume ninguna obligación de actualizar esta información públicamente para reflejar nueva información, eventos posteriores o de otro tipo a menos que se exija por las leyes de valores aplicables.

Caitlin O'Hara Relaciones con medios Caitlin.Ohara@canopygrowth.com[mailto:Caitlin.Ohara@canopygrowth.com]+613-291-3239

Relaciones con inversores Tyler Burns Tyler.Burns@canopygrowth.com[mailto:Tyler.Burns@canopygrowth.com]+855-558-9333 ext. 122

Sitio Web: http://www.canopygrowth.com/