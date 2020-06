Canopy Growth publica los resultados financieros del año completo y cuarto trimestre de 2020 (4)

-- Plan 1 - Hoja de balance consolidada a 31 de marzo de 2020 y 31 de marzo de 2019 -- Plan 2 - Declaraciones de operaciones consolidadas para los años fiscales 2020 y 2019 -- Plan 3 - Declaraciones de operaciones consolidadas para el cuarto trimestre de 2020 y cuarto trimestre de 2019 -- Plan 4 - Declaraciones de flujos de efectivo consolidadas para los años fiscales 2020 y 2019 -- Plan 5 - Reconciliaciones del EBITDA ajustado para el cuarto trimestre de 2020, tercer trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, primer trimestre de 2020 y año fiscal 2020 -- Plan 6 -EBITDA ajustado - Diferencias entre IFRS y US GAAP para el tercer trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020 y primer trimestre de 2020 -- Plan 7 - Margen bruto - Diferencias entre IFRS y US GAAP para el cuarto trimestre de 2020, tercer trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, primer trimestre de 2020 y año fiscal 2020 -- Plan 8 - Reconciliaciones del margen bruto ajustado para el cuarto trimestre de 2020, tercer trimestre de 2020, segundo trimestre de 2020, primer trimestre de 2020 y año fiscal 2020 -- Plan 9 - Reconciliación del flujo de efectivo libre para el cuarto trimestre de 2020 y año fiscal 2020

Exención para presentar los informes financieros interinos actualizados

A 1 de abril de 2020, la Compañía se considera un "emisor SEC" tal y como se define bajo el Instrumento Nacional 51-102 - Continuous Disclosure Obligations ("NI-51-102") y debe presentar unos informes financieros interinos actualizados preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos que la SEC ha identificado con el suficiente apoyo acreditativo, como se complementa por la Regulation S-X y Regulation S-B dentro de la 1934 Act ("U.S. GAAP") para los periodos interinos desde su año financiero recientemente completado para el cual se han presentado las declaraciones financieras anuales (los "informes financieros interinos actualizados") en o antes del plazo para que la Compañía presente sus declaraciones financieras anuales auditadas para el año cerrado el 31 de marzo de 2020, siendo 1 de junio de 2020.

La Compañía confía en que una exención otorgada por la Comisión de Valores de Ontario ofrezca a la Compañía 45 días adicionales desde el plazo de otra forma aplicable bajo el NI 51-102. Así, la Compañía presentará sus informes financieros interinos actualizados y MD&A relacionados preparados de acuerdo con los U.S. GAAP en o antes del 16 de julio de 2020. La Compañía confirma que su directiva y otros internos están sujeros a nuestra política de censura de operaciones con información privilegiada que refleja los principios en la Sección 9 de la Política Nacional 11-207 - Failure-to-File Cease Trade Orders and Revocations in Multiple Jurisdictions.

Acerca de Canopy Growth CorporationCanopy Growth es una destacada Compañía de nivel mundial diversificada dedicada al cannabis y marihuana, y ofrece marcas distintas y variedades destacadas de cannabis en formas de cápsula seca, de aceite y softgel, así como dispositivos médicos a través de la filial de la Compañía, Storz & Bickel GMbH & Co. KG. Desde la innovación del producto y los procesos hasta la ejecución de mercado, Canopy Growth está impulsada por la pasión que produce el liderazgo y el compromiso de la construcción de una Compañía de cannabis de nivel mundial en un producto, sitio y país en un momento. La Compañía realiza operaciones en más de una docena de países de cinco continentes.

La división médica de la empresa, Spectrum Therapeutics, se dedica con orgullo a educar a los profesionales de la salud, realizar investigaciones clínicas sólidas y fomentar la comprensión del público sobre el cannabis, y ha dedicado millones de dólares a la investigación de vanguardia y al desarrollo de la propiedad intelectual. Spectrum Therapeutics vende una gama de productos de espectro completo utilizando su sistema de clasificación por colores Spectrum, así como un único cannabinoide Dronabinol bajo la marca Bionorica Ethics.

La Compañía opera tiendas minoristas en Canadá bajo sus reconocidos banners Tweed y Tokyo Smoke. Tweed es una marca de cannabis reconocida globalmente que ha creado un seguimiento amplio y fiel centrándose en productos de calidad y buena relación con el cliente.

Desde nuestra histórica cotización en la Bolsa de Valores de Toronto y en la Bolsa de Nueva York hasta nuestra continua expansión internacional, el orgullo de promover el valor para los accionistas a través del liderazgo está arraigado en todo lo que hacemos en Canopy Growth. Canopy Growth ha establecido asociaciones con nombres líderes del sector, entre los que se incluyen los iconos del cannabis Snoop Dogg y Seth Rogen, DNA Genetics y Green House Seeds, y Constellation Brands, líder en alcohol de Fortune 500, por nombrar sólo algunos. Canopy Growth opera 11 centros de producción de cannabis con más de 5,2 millones de pies cuadrados de capacidad de producción, incluyendo más de un millón de pies cuadrados de espacio de producción certificada GMP. Para más información visite www.canopygrowth.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2816588-1&h=1928940254&u...]

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" en el sentido de las leyes de valores aplicables, que implican ciertos riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos.

Las declaraciones prospectivas incluyen, pero no se limitan a, declaraciones con respecto a:

