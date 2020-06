Canopy Growth publica los resultados financieros del año completo y cuarto trimestre de 2020 (5)

-- las incertidumbres asociadas con la pandemia de COVID-19, incluyendo nuestra capacidad para continuar las operaciones, la capacidad de nuestros proveedores y canales de distribución para seguir operando, y el uso de nuestros productos por parte de los consumidores, y las perturbaciones en las economías globales y locales debido a los pedidos relacionados de permanecer en casa, políticas de cuarentena y restricciones en viajes, operaciones comerciales y de negocio y una reducción del gasto discrecional de los consumidores; -- leyes y reglamentos y cualquier modificación de los mismos aplicables a nuestro negocio y su impacto, incluyendo la incertidumbre con respecto a la aplicación de las leyes estatales y federales de los Estados Unidos a los productos de cáñamo de los Estados Unidos (incluido el CDB) y el alcance de cualquier regulación por parte de la Administración Federal de Fármacos de los Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (el "USDA") y cualquier agencia reguladora equivalente del estado sobre los productos de cáñamo de los Estados Unidos (incluido el CDB); -- expectativas con respecto a la regulación de la industria del cáñamo de los Estados Unidos en los EE.UU., incluyendo la promulgación de regulaciones para la industria del cáñamo de los Estados Unidos por el USDA; -- expectativas sobre el éxito potencial, y los costes y beneficios asociados con, nuestras adquisiciones, sociedades conjuntas, alianzas estratégicas e inversiones de capital; -- el plan de acuerdo con Acreage Holdings, Inc., incluyendo la consumación de dicha adquisición en caso de ocurrencia o renuncia a cambios en la ley federal de los Estados Unidos, para permitir el cultivo general, distribución y posesión de marihuana o para eliminar la regulación de tales actividades de las leyes federales de los Estados Unidos y nuestra intención de renunciar a dicha condición tan pronto como las políticas de la Bolsa de Nueva York y / o la Bolsa de Toronto permitan la finalización de la adquisición, siempre que la finalización de la adquisición no viole ningún acuerdo de terceros, incluyendo aquellos celebrados por nosotros con Constellation Brands, Inc. y sus afiliados (en conjunto, el "CBI Group"); -- la concesión, renovación e impacto de cualquier licencia o licencia suplementaria para llevar a cabo actividades con cannabis o cualquier modificación de la misma; -- nuestras actividades internacionales e intereses de empresas conjuntas, incluidas las aprobaciones y licencias regulatorias requeridas, los costes y plazos previstos y el impacto esperado; -- la capacidad de crear y lanzar marcas con éxito y crear, lanzar y escalar productos a base de cannabis y productos de consumo derivados del cáñamo de los Estados Unidos en jurisdicciones donde dichos productos son legales y en los que actualmente operamos; -- los beneficios, viabilidad, seguridad, eficacia, dosificación y aceptación social del cannabis, incluyendo CBD y otros cannabinoides; -- los beneficios e impacto previstos de CBI Group Investments en nosotros (las "Inversiones de CBI Group"); -- el posible ejercicio de las garantías en poder de CBI Group, los derechos preventivos y/o los derechos de recarga en relación con CBI Group Investments, incluidos los ingresos que puedan resultar de las mismas o la posible conversión de notas en poder de CBI Group en relación con CBI Group Investments; -- expectativas sobre el uso de los ingresos de las financiaciones de capital, incluidos los ingresos de CBI Group Investments; -- la legalización del uso de cannabis para uso médico o recreativo en jurisdicciones fuera de Canadá, el momento y el impacto relacionados con los mismos y nuestras intenciones de participar en dichos mercados, si y cuando dicho uso se legaliza; -- nuestra capacidad para ejecutar nuestra estrategia y los beneficios previstos de dicha estrategia; -- el impacto continuo de la legalización de los tipos y formas adicionales de productos de cannabis para uso recreativo en Canadá, incluidas las regulaciones federales, provinciales, territoriales y municipales relativas a los mismos, el momento y el impacto relacionados con los mismos y nuestras intenciones de participar en dichos mercados; -- el impacto continuo del desarrollo de reglamentos provinciales, territoriales y municipales relativos a la venta y distribución de cannabis, el momento y el impacto relacionados con el mismo, así como las restricciones a los productores de cannabis regulados por el gobierno federal que participan en ciertos mercados minoristas y nuestras intenciones de participar en dichos mercados en la medida permitida; -- el rendimiento futuro de nuestro negocio y operaciones; -- nuestras ventajas competitivas y estrategias de negocio; -- las condiciones competitivas de la industria; -- el crecimiento esperado en el número de clientes que utilizan nuestros productos; -- nuestra capacidad o planes para identificar, desarrollar, comercializar o ampliar nuestras iniciativas de tecnología e investigación y desarrollo en cannabinoides, o el éxito de los mismos; -- expectativas con respecto a los ingresos, gastos y necesidades de efectivo previstas; -- expectativas sobre el flujo de caja, la liquidez y las fuentes de financiación; -- expectativas con respecto a los gastos de capital; -- la expansión de nuestra producción y fabricación, los costes y plazos asociados a las mismas y la recepción de las licencias de producción y venta aplicables; -- el crecimiento esperado en nuestras capacidades de crecimiento, producción y cadena de suministro; -- expectativas con respecto a la resolución de litigios y otros procedimientos legales; -- expectativas con respecto a los costes de producción futuros; -- expectativas con respecto a futuros canales de venta y distribución; -- los métodos esperados que se utilizarán para distribuir y vender nuestros productos; -- nuestras futuras ofertas de productos; -- los márgenes brutos futuros previstos de nuestras operaciones; -- normas y estimaciones contables; -- expectativas con respecto a nuestra red de distribución; y -- expectativas con respecto a los costes y beneficios asociados con nuestros contratos y acuerdos con terceros, incluyendo bajo nuestros acuerdos de suministro y fabricación de terceros.

Algunas de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento sobre las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio se basan en estimaciones preparadas por nosotros utilizando datos de fuentes gubernamentales disponibles al público, investigación de mercado, análisis de la industria y en suposiciones basadas en datos y conocimiento de estas industrias, que creemos razonables. Sin embargo, aunque generalmente indicativas de posiciones relativas en el mercado, cuotas de mercado y características de rendimiento, esos datos son intrínsecamente imprecisos. Las industrias en las que llevamos a cabo nuestro negocio implican riesgos e incertidumbres que están sujetas a cambios en función de diversos factores, que se describen más adelante.

Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento se basan en ciertos supuestos materiales que se aplicaron para llegar a una conclusión o hacer una previsión o proyección, incluyendo: (i) las percepciones de la dirección sobre las tendencias históricas, las condiciones actuales y los acontecimientos futuros esperados; (ii) nuestra capacidad para generar flujo de efectivo a partir de operaciones; (iii) las condiciones económicas, financieras, regulatorias y políticas generales en las que operamos; (iv) las capacidades de producción y fabricación y la producción de nuestras instalaciones y nuestras empresas conjuntas, alianzas estratégicas e inversiones de capital; (v) interés del consumidor en nuestros productos; (vi) competencia; (vii) costes previstos e imprevistos; (viii) la regulación gubernamental de nuestras actividades y productos, incluidas, entre otras, las áreas de fiscalidad y protección del medio ambiente; (ix) la recepción oportuna de las autorizaciones reglamentarias, aprobaciones, consentimientos, permisos y/o licencias requeridas; (x) nuestra capacidad para obtener personal, equipo y servicios calificados de manera oportuna y rentable; (xi) nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones de manera segura, eficiente y eficaz; (xii) nuestra capacidad para obtener beneficios anticipados, sinergias o generar ingresos, beneficios o valor de nuestras adquisiciones recientes en nuestras operaciones existentes; (xiii) nuestra capacidad de seguir operando a la luz de la pandemia COVID-19 y el impacto de la pandemia bajo demanda y ventas de nuestros productos y canales de distribución; y (xiv) otras consideraciones que la administración considera apropiadas en las circunstancias. Si bien nuestra administración considera que estos supuestos son razonables en función de la información actualmente disponible para la administración, no hay ninguna garantía de que dichas expectativas resulten ser correctas.

Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes que pueden ser generales o específicas y que dan lugar a la posibilidad de que las expectativas, previsiones, predicciones, proyecciones o conclusiones no resulten ser exactas, que los supuestos puedan no ser correctos y que no se alcanzarán objetivos, metas estratégicas y prioridades. Una variedad de factores, incluyendo riesgos conocidos y desconocidos, muchos de los cuales están fuera de nuestro control, podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos o proporcionamos a la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC") y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre. Tales factores incluyen, sin limitación, el riesgo de que la pandemia COVID-19 pueda interrumpir nuestras operaciones y las de nuestros proveedores y canales de distribución e impactar negativamente el uso de nuestros productos; demanda de los consumidores de cannabis y productos de cáñamo de los Estados Unidos; que el ahorro de costes y cualquier otra sinergia de CBI Group Investments puede no realizarse plenamente o puede tardar más tiempo en realizarse; niveles futuros de ingresos; nuestra capacidad para gestionar interrupciones en los mercados de crédito o cambios en nuestra calificación crediticia; niveles futuros de capital, gastos ambientales o de mantenimiento, gastos generales y administrativos y otros; el éxito o el calendario de finalización de los proyectos de capital o mantenimiento en curso o previstos; estrategias de negocio, oportunidades de crecimiento e inversión esperada; la adecuación de nuestros recursos de capital y liquidez, incluyendo pero no limitado a, disponibilidad de flujo de caja suficiente para ejecutar nuestro plan de negocios (ya sea dentro del plazo esperado o en absoluto); los posibles efectos de los procedimientos judiciales o de otro tipo en nuestro negocio, condición financiera, resultados de operaciones y flujos de efectivo; volatilidad y/o degradación de las condiciones económicas generales, de mercado, industria o negocio; cumplimiento de las políticas y reglamentos ambientales, económicos, de salud y seguridad aplicables, de energía y de otro tipo, y, en particular, de los problemas de salud con respecto al vapeo y al uso de cannabis y productos de cáñamo de los Estados Unidos en dispositivos de vapeo; los efectos previstos de acciones de terceros tales como competidores, inversores activistas o autoridades reguladoras federales, estatales, provinciales, territoriales o locales, organizaciones autorreguladoras, demandantes en litigios o personas que amenazan con litigios; cambios en los requisitos reglamentarios en relación con nuestro negocio y productos; y los factores discutidos bajo el título "Factores de Riesgo" en el Informe Anual de la Compañía en Formulario 10-K para el año terminado el 31 de marzo de 2020 para ser presentados ante la SEC. Los lectores son advertidos de considerar estos y otros factores, incertidumbres y eventos potenciales cuidadosamente y no confiar indebidamente en declaraciones prospectivas.

Se proporcionan declaraciones prospectivas con el fin de ayudar al lector a comprender nuestro rendimiento financiero, situación financiera y flujos de efectivo a partir de y para los períodos terminados en ciertas fechas y para presentar información sobre las expectativas actuales de la gerencia y los planes relacionados con el futuro, y se advierte al lector que los estados de cuenta prospectivo pueden no ser apropiados para cualquier otro propósito. Si bien creemos que los supuestos y expectativas reflejados en las declaraciones prospectivas son razonables sobre la base de la información actualmente disponible para la administración, no hay garantía de que tales suposiciones y expectativas resulten ser correctas. Las declaraciones prospectivas se hacen a partir de la fecha en que se hacen y se basan en las creencias, estimaciones, expectativas y opiniones de la administración en esa fecha. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, estimaciones u opiniones, eventos o resultados futuros o de otra manera, o de explicar cualquier diferencia material entre los eventos reales posteriores y dichas declaraciones prospectivas, excepto según lo exija la ley. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa y otros informes que presentamos o proporcionamos a la SEC y otras agencias reguladoras y hechas por nuestros directores, funcionarios, otros empleados y otras personas autorizadas para hablar en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por estas declaraciones de precaución.

