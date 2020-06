Canopy Growth publica los resultados financieros del año completo y cuarto trimestre de 2020 (7)

Plan 4 CANOPY GROWTH CORPORATION CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS (en miles de dólares canadienses, sin auditar) Años cerrados el 31 de marzo, 2020 2019 Flujos de efectivo de actividades operativas : Pérdida neta $ (1.387.440) $ (712.025) Ajustes para reconciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en actividades operativas: Depreciación de propiedad, planta y equipamiento 73.716 30.062 Amortización de activos intangibles 51.297 16.856 Cuota de pérdida en inversiones de método de participación 64.420 10.752 Compensación basada en acciones 320.276 278.228 Deterioro de activos y costes de reestructuración 623.266 Recuperación de impuestos sobre la renta (gastos) (121.614) 4.112 Moneda extranjera no de efectivo (2.012) (18.776) Interés pagado (25.472) (14.521) Cambio en activos y pasivos operativos, neto de efectos de compras de empresas: Cantidades por recibir 20.979 (67.688) Gastos prepagados y otros activos (26.917) (87.476) Inventario (177.091) (144.917) Cuentas pagadoras y pasivos acumulados (20.750) 69.540 Otros, incluyendo ajustes de valor justo no de efectivo (165.293) 100.822 --- Efectivo neto utilizado en actividades operativas (772.635) (535.031) --- Flujos de efectivo de actividades operativas: Adquisiciones y depósitos de propiedad, planta y equipamiento (704.944) (644.456) Adquisiciones de activos intangibles (16.957) (74.359) Reembolso (adquisiciones) de inversiones a corto plazo 1.427.482 (2.029.812) Ganancias sobre actuvos clasificados a la venta Inversiones en inversiones de método de participación (5.135) (36.896) Inversiones en otros activos financieros (129.590) (91.337) Inversiones en el acuerdo de superficie (395.190) Cambio en los pasivos de adquisición (24.482) Flujo de efectivo neto sobre adquisición de intereses no controlados (6.712) Flujo de efectivo neto sobre adquisición de filiales (498.838) (344.413) --- Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (347.654) (3.227.985) --- Flujos de efectivo de actividades financieras: Ganancias de emisión de acciones comunes y garantías 5.072.500 Pago de costes de emisión de acciones (21.646) Ganancias de emisión de acciones por Canopy Rivers 1.172 154.976 Ganancias del ejercicio de opciones de stock 41.413 48.159 Ganancias del ejercicio de garantías 446 18.790 Emisión de deuda a largo plazo 14.761 600.000 Pago de costes de emisión de deuda (16.380) Repago de deuda a largo plazo (114.953) (4.680) --- Efectivo neto proporcionado por las actividades financieras (57.161) 5.851.719 --- Efecto de cambios en la tasa de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo (204) 69.567 --- Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo (1.177.654) 2.158.270 Efectivo y equivalentes de efectivo, principios de año 2.480.830 322.560 --- Efectivo y equivalentes de efectivo, final de año $ 1.303.176 $ 2.480.830 === ===

Plan 5 Reconciliación del EBITDA ajustado (1) (medida no GAAP) Tres meses cerrados el Año cerrado el 31 de marzo, 31 de 30 de diciembre, septiembre, 30 de junio, 31 de marzo, (en miles de dólares canadienses , sin auditar) 2020 2019 2019 2019 2020 --- --- Pérdida neta $ (1.326.405) $ (109.634) $ 242.650 $ (194.051) $ (1.387.440) Impuesto sobre la renta (recuperación) gasto (98.666) (27.448) (5.767) 10.267 (121.614) Otro gasto (renta), neto 376.295 (57.963) (509.893) (32.768) (224.329) Pérdida en las inversiones del método de participación 57.752 2.664 2.171 1.833 64.420 Compensación basada en acciones 78.354 61.679 92.881 87.362 320.276 Costes de adquisición 1.840 3.256 2.562 13.182 20.840 Depreciación y amortización 48.781 30.464 25.016 20.752 125.013 Deterioro de activos y costes de reestructuración 623.266 623.266 Reestructuración y otras cargas registradas en el coste de productos vendidos 132.089 132.089 Cargas relativas al flujo a través del aumento de inventario en combinaciones empresariales 4.687 4.687 --- EBITDA ajustado $ (102.007) $ (96.982) $ (150.380) $ (93.423) $ (442.792) === ===

Plan 6 EBITDA ajustado(1) - Deferencias entre IFRS y US GAAP 31 de diciembre, 30 de septiembre, 30 de junio, (en miles de dólares canadienses, sin auditar) 2019 2019 2019 --- EBITDA ajustado, como se notificó previamente bajo el IFRS $ (91.661) $ (155.745) $ (92.060) Ajustes relativos a diferencias en la contabilidad sobre el gasto de depreciación y amortización (2.878) (2.857) (2.639) Ajustes relativos a otras diferencias de transición (2.443) 8.222 1.276 --- EBITDA ajustado, como se reporta en los US GAAP $ (96.982) $ (150.380) $ (93.423) === (1) El EBITDA ajustado se calcula como la renta operativa (pérdida) reportada, que excluye impuestos de intereses y renta, ajustada para la retirada del gasto de compensación basado en acciones, gasto de depreciación y amortización, deterioro de activos y costes de reestructuración y otras cargas registradas en el coste de los productos vendidos, y cargas relativas al flujo de aumento de inventario en las combinaciones empresariales y ajustado para eliminar los costes de adquisición. Consulte las "medidas no GAAP".

(CONTINUA)