COMUNICADO: CAPE 2018 se celebrará en Chongqing, China en septiembre

El evento destacará tecnologías automovilísticas líderes y atraerá a expertos de la industria de todo el mundo

SHANGHÁI, 28 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- La Exhibición internacional de piezas y servicios para el automóvil de Chongqing 2018 (CAPE 2018 por sus siglas en inglés) se celebrará en el Chongqing International Expo Center entre el 19 y el 21 de septiembre de 2018. El evento lo albergarán en conjunto la sucursal de Shanghái del Consejo de China para la promoción de comercio internacional (CCPIT por sus siglas en inglés), el subconsejo automovilístico de CCPIT, Shanghai International Exhibition Co., Ltd y la Sociedad de ingenieros automovilísticos de China (SAEC por sus siglas en inglés). El organizador es Chongqing Huyu International Exhibition Co., Ltd.

Se espera que el evento de este año de 15 000 metros cuadrados, que se basa en el acceso a recursos automovilísticos sustanciales del automovilismo de Shanghái debido a la participación activa de los anfitriones conjuntos en la exhibición automovilística internacional bienal, atraerá a un gran número de fabricantes de piezas automovilísticas chinos e internacionales que incluyen a ADD Industry Zhejiang, Adient, Aisin Seiki, BorgWarner, Bosch, Bridgestone, Dana Incorporated, Denso, Fastgear, Faurecia, Guangzhou Mitsuba Electric, Hitachi Automotive Systems, Honsel, NSK, NTN, Plastic Omnium, Ruili Group, Valeo, Webasto, Yanfeng Automotive Interiors y ZF Friedrichshafen AG además de filiales de piezas de automóvil de marcas automovilísticas chinas tales como BYD, Changan Automobile, Geely Holding, Great Wall Motors, JAC Motors, Yema Auto y Zotye Auto. CAPE 2018 se ha diseñado para ser la primera plataforma de piezas de gama alta para automóvil en la región suroeste de China.

El sistema de prerregistro para la audiencia ya está disponible. Visita el sitio web oficial de la exhibición (http://www.autopartschina.org/visitor/login [http://www.autopartschina.org/visitor/login]) para registrarte rápidamente.

Para averiguar más cosas acerca de eventos próximos y obtener la información más actualizada, visita el sitio web oficial de la exhibición www.autopartschina.org [http://www.autopartschina.org/], o sigue a autoshanghaiexpo en WeChat para obtener información en tiempo real.

