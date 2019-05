Captura de carbono en el programa de energía limpia para los ministros del mundo (1)

Publicado 28/05/2019 19:34:45 CET

VANCOUVER, British Columbia, 28 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Considerada por Naciones Unidas(1) como una tecnología necesaria y lista para usar en la urgencia de mitigar el cambio climático, la captura de carbono y almacenamiento (CCS o CCUS) serán ampliamente perfilados y discutidos en Clean Energy Ministerial (CEM) de esta semana. CEM es un encuentro mundial de Ministros de Energía internacionales con el objetivo común de avanzar en tecnología de energía limpia, para compartir lecciones aprendidas y mejores prácticas y fomentar la transición a una economía de energía limpia global.

Durante CEM, CCS será defendido por Rick Perry, el Secretario de Energía de Estados Unidos; Fatih Birol el jefe de la Agencia Internacional de Energía; Michal Krutyka el Ministro de Energía de Polonia y Presidente de COP24; entre otros en dos eventos principales el miércoles 29 de mayo en el Vancouver Convention Centre.

Internacionalmente existe reconocimiento de que se necesitan medidas definitivas para apoyar la capacidad del mundo para abordar la crisis climática. CCS a gran escala es la acción que facilita cortes profundos en las emisiones de gases de efecto invernadero (EGEI). El International CCS Knowledge Centre encabeza el intercambio abierto de mejor prácticas CCS, a nivel mundial. Con la celebración de un debate de alto nivel sobre costes y reducción del riesgo, la oferta de un pabellón dedicado a CCS en el Innovation Showcase de CEM, así como un recorrido de Boundary Dam 3 CCS Facility de SaskPower en Saskatchewan, Canadá para los delegados en los talones de CEM , el International CCS Knowledge Centre está destacando que si el mundo es serio sobre la reducción de emisiones, entonces lo mejor sería ser serio sobre CCS.

A pesar de su éxito y accesibilidad, CCS ha sufrido una percepción de alto coste y falta de inversión. Con el advenimiento de la innovación hacia la segunda generación(2) en la tecnología, los costes parecen caer un 67%, por tonelada de dióxido de carbono (CO(2)) capturado, abriendo oportunidades de inversión. En CEM, los eventos de CCS tendrán un enfoque sobre las principales condiciones necesarias para atraer financiación para la próxima ola de proyectos CCS.

La iniciativa CCUS designada de CEM inicia los debates en CCS con una sesión ministerial, titulada: Accelerating CCUS Together - Financing a key piece of the clean energy puzzle. Esto será seguido por una exploración en profundidad de los obstáculos y posibilidades en la mesa redonda copatrocinada por el International CCS Knowledge Centre y ClearPath, titulada: Advancing CCUS - A Deep Dive on Cost & Risk Reductions.

Cita

"En el International CCS Knowledge Centre, estamos orgullosos de mostrar CCS por su papel crítico en la reducción de EGEI de manera que activamente apoya objetivos de cambio climático, así como la ayuda para asegurar economías estables. CCS es probado, fiable y más barato ahora. Está listo y diseñado para el mundo."- Mike Monea, Presidente y Consejero Delegado, International CCS Knowledge Centre

Para ver la lista completa de eventos CCS en CEM, haga clic aquí [https://ccsknowledge.com/about/events/clean-energy-ministeri...].

(1) CCS es considerado esencial en tres de los cuatro caminos para mantener el calentamiento global a 1.5oC - en Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas: Global Warming of 1.5 Degrees Celsius [https://report.ipcc.ch/sr15/]

(2) El Shand CCS Feasibility Study [https://ccsknowledge.com/resources/2nd-generation], estudio de 2º generación, muestra que en comparación con el proyecto Boundary Dam 3 CCS (BD3), un sistema CCS en Shand podía ver reducciones de coste de capital de captura del 67% por tonelada de CO2 capturado así como 92% de ahorro potencial de coste de capital de integración de la planta

MÁS INFORMACIÓN

Lista de ponentes en los eventos CCS en CEM

(CONTINUA)