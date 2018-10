COMUNICADO: Career Hunt: Más de 4.500 especialistas en TI han solicitado empleo en Estonia

Publicado 24/09/2018 18:45:33 CET

TALLÍN, Estonia, September 24, 2018 /PRNewswire/ --

-- La campaña de reclutación de Enterprise Estonia, Career Hunt, revela que más de 4.500 especialistas en TI han solicitado empleo en Estonia

En agosto, Estonia lanzó una campaña de reclutación titulada Career Hunt [https://careerhunt.eu ] en cooperación con compañías para buscar especialistas de todo el mundo. Con más de 4.500 personas presentándose para empleos en Estonia, el pequeño país de 1,3 millones de personas no esperaba tal avalancha de solicitantes. El periodo de solicitud finaliza el 23 de septiembre.

La jefa de proyectos en Enterprise Estonia, Kaisa-Triin Kosenkranius, dijo que hoy en día las compañías y países han puesto un esfuerzo adicional para atraer a personas inteligentes a su región, especialmente en el sector de la tecnología, donde las personas se han hecho más móviles. "Con más de 4.500 solicitantes ya, estamos muy contentos de ver el interés mostrado hacia nuestro país".

El programa se asoció con Taxify, Axinom, Skype, Global Gaming Group, Proekspert, Topia, Veriff, Nortal, Helmes, Swedbank, Finestmedia, Twilio para proporcionar a las personas interesadas en acelerar su carrera y mudarse a Estonia la oportunidad de visitar el país, sin pagar costes de viaje, para comprobar las opciones disponibles antes de tomar la decisión de trasladarse. Muy pocos países en el mundo han organizado proyectos similares a Career Hunt: Nueva Zelanda y Países Bajos.

"Esperamos que este proyecto tenga éxito, lo que significaría que los 20 especialistas que viajarán a Tallín disfrutarán de su tiempo aquí y aceptarán las ofertas de empleo de las compañías. Nosotros ayudaremos con el proceso de traslado", dijo Kosenkranius. Si el proyecto resulta ser un éxito, Estonia organizará un proyecto similar de nuevo el año siguiente.

Los candidatos seleccionados se embarcarán en un viaje de cinco días a Estonia, donde se reunirán con los gigantes de la TI, visitarán el Centro de Ciberdefensa de la OTAN y el mayor festival de robótica del planeta, Robotex y asistirán a una entrevista de empleo que cambiará su carrera.

Más información sobre Career Hunt Tallinn en el sitio web oficial: http://www.careerhunt.eu

Acerca de Work in Estonia Work in Estonia forma parte de Enterprise Estonia, una fundación nacional para respaldar el empresariazgo en Estonia. El presupuesto de Work in Estonia viene del programa de desarrollo TIC de Estonia, así como de financiación gubernamental. El objetivo de Work in Estonia es introducir Estonia como un lugar atractivo para trabajar y vivir para especialistas con talento en todo el mundo. Work in Estonia también trabaja para simplificar el proceso para que las compañías estonas locales empleen a expertos internacionales.

Más información en http://www.workinestonia.com

CONTACTO: Kaisa-Triin Kosenkranius, Work in Estonia,KaisaTriin.Karu@eas.ee, Tel: +372-627-9434