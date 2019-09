CEIBS da inicio a la campaña de admisión al MBA con una jornada de puertas abiertas

Publicado 10/09/2019 2:46:10 CET

SHANGHÁI, 10 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- CEIBS inició su campaña de admisión al MBA 2022 abriendo las puertas a futuros estudiantes con una conferencia exclusiva de MBA. El acto, celebrado en el Auditorio Sinopec del campus, atrajo a más de 300 personas, lo que lo convierte en uno de los mayores actos de este tipo de los últimos años.

La actividad incluyó una presentación introductoria sobre el programa de MBA, una sesión de preguntas y respuestas, un recorrido por el campus y una ponencia principal a cargo del profesor adjunto de Estrategia de la escuela de negocios CEIBS, Richard Carney, titulada The Biggest Change to the Global Economy in 200 Years: Opportunities and Risks (El mayor cambio en la economía mundial en 200 años: oportunidades y riesgos). El profesor Carney habló sobre la creciente importancia de las economías emergentes en el ámbito político-económico mundial y el auge de China, que se sitúa en el centro de la economía mundial con la iniciativa el Cinturón y la Ruta. Mencionó dos casos para ilustrar su conferencia: «el Parque Industrial China-Bielorrusia» y «Djibouti: el Singapur de África». La conferencia fue un extracto de una de las 50 asignaturas optativas que se ofrecen dentro del programa MBA de la CEIBS.

Frank Liu completó sus estudios universitarios en Estados Unidos y ahora es un emprendedor en ciernes en el sector de la educación. Él espera ser uno de los 180 individuos de élite que serán reclutados para la clase de MBA de CEIBS de 2022. «Como fundador de una empresa, debo seguir creciendo», dijo. «El plan de estudios, los recursos del profesorado y la sólida red de CEIBS, así como el apoyo de la incubadora de empresas de la escuela (eLab) y el programa de mentoría me ayudarán a añadir mucho valor a mi empresa».

El programa de MBA de CEIBS ocupa el puesto número 5 en el ranking Global MBA del Financial Times de 2019 y ha vivido un reciente aumento de solicitudes, especialmente desde el extranjero. Juan Fernández, Director del Programa MBA de CEIBS, señaló: «A pesar de ser una escuela joven, hemos logrado alcanzar el puesto número 5. No fue nada fácil, pero ha sido posible gracias a nuestros grandes estudiantes y a nuestro gran cuerpo docente. Esto es lo que hace que CEIBS sea importante».

Ahora que ya está en marcha el ciclo de admisión, el equipo de admisiones del MBA de CEIBS organizará una serie de actos en Shanghái, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Wuhan, Suzhou, Hangzhou, Nanjing y Xi'an. CEIBS también asistirá a giras de MBA y organizará charlas presenciales en Toronto, Sídney, Nueva York, Londres, Taipéi, Seúl, Boston, Milán, Roma, París, Frankfurt, Tokio, Hong Kong, Bangkok, Singapur, Kuala Lumpur, Yakarta, Nueva Delhi, Bangalore y Manila. Se puede obtener más información sobre estos y otros eventos del CEIBS aquí [http://www.ceibs.edu/media/events?field_event_category_tid=1...].

