Celgard interpone una nueva demanda contra Senior, el Sr. Xiaomin (Steven) Zhang, Sun Town y Global Venture (1)

- Celgard interpone una nueva demanda contra Senior, el Sr. Xiaomin (Steven) Zhang, Sun Town y Global Venture por apropiación indebida de secretos comerciales, así como una demanda modificada en un caso de infracción de patentes

CHARLOTTE, Carolina del Norte, 3 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Celgard, LLC (Celgard), una filial de Polypore International, LP (Polypore), interpuso una demanda contra los demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (Senior-China), Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute (Senior-California), el Sr. Xiaomin (Steven) Zhang (Dr. Zhang), Sun Town Technology, Inc. (Sun Town), Global Venture Development, LLC, y Global Venture Development, Inc. (conjuntamente, Global Venture) (conjuntamente, los Acusados del WDNC) en el Tribunal del distrito de EE. UU. del distrito oeste de Carolina del Norte (WDNC, por sus siglas en inglés) por apropiación indebida de secretos comerciales, prácticas comerciales desleales y fraudulentas y competencia desleal, conspiración civil, enriquecimiento injustificado y apropiación ilícita. Además, Celgard interpuso una Segunda Demanda Modificada contra los Demandados Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. (US) Research Institute (Senior-California), Farasis Energy USA, Inc., Farasis Energy, Inc., Farasis Energy (Gan Zhou), Inc., y Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. (conjuntamente, Farasis), Sun Town Technology, Inc. (Sun Town), Global Venture Development, LLC, y Global Venture Development, Inc. (conjuntamente, Global Venture) (conjuntamente, los Demandados del NDCA) por infracción de patentes, incumplimiento del contrato e incumplimiento del pacto implícito de buena fe y de trato justo en el Tribunal del distrito de EE. UU. del distrito norte de California (NDCA, por sus siglas en inglés).

La Demanda del WDNC alega que los Demandados del WDNC, incluido un antiguo empleado de Celgard, el Sr. Xiaomin (Steven) Zhang, actualmente director de Tecnología de Senior-China, que modificó su nombre a Bin Wang a petición de Senior-China, se apropiaron indebida, intencionada e ilícitamente de los secretos comerciales y la información confidencial de Celgard, y que continúan haciéndolo. Además, se alegaron otras infracciones de la ley.

La Segunda Demanda Modificada del NDCA alega que los Demandados del NDCA violan la patente estadounidense reexpedida RE47.520 de Celgard (la patente acabada en 520), anteriormente la patente estadounidense 6.432.586 (la patente acabada en 586), sobre separadores con cobertura cerámica, y la patente estadounidense n.º 6.692.867 de Celgard (la patente acabada en 867), sobre separadores de polipropileno, así como otras infracciones e incumplimientos de la ley.

En sendos casos del WDNC y el NDCA, Celgard ha solicitado un juicio ante jurado, una orden judicial y otras compensaciones incluyendo una indemnización económica. Si se concediera dicha orden judicial en el WDNC, se les prohibiría a los Demandados del WDNC (Senior-China, Senior-California, el Dr. Zhang, Sun Town y Global Venture): (1) utilizar los secretos comerciales y/o la información confidencial de Celgard, (2) continuar con sus prácticas comerciales desleales y fraudulentas y con la competencia desleal, y (3) fabricar, realizar pruebas, utilizar, promocionar, ofrecer para la venta, vender, anunciar, comercializar o vender separadores o productos que utilicen, representen o fueran desarrollados beneficiándose o utilizando secretos comerciales y/o información confidencial de Celgard en EE. UU., o importar dichos separadores o productos a EE. UU. Si se concediera dicha orden judicial en el NDCA, se les prohibiría a los Demandados del NDCA (Senior-California, Farasis, Sun Town y Global Venture): (1) infringir la patente acabada en 520 y la patente acabada en 867 de Celgard, y (2) fabricar, utilizar, ofrecer a la venta, o vender en EE. UU., o importar a EE. UU., productos que infrinjan la patente acabada en 520 y la patente acabada en 867 y/o que persuadan o alienten a otros a infringir la patente acabada en 520 y la patente acabada en 867, e infringir la orden judicial del Tribunal (la conducta impuesta).

En diciembre de 2019, Celgard interpuso una Primera Demanda Modificada en el NDCA, añadiendo a la demanda a los Demandados Farasis, Sun Town y Global Venture. Ver el comunicado. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736127-1&h=437579660&u=....]

En septiembre de 2019, Celgard presentó la demanda contra Senior, quien vende en todo el mundo los separadores que fabrica en Shenzhen (China). La demanda de Celgard alega que Senior ha infringido las patentes estadounidenses acabadas en 520 y 867 de Celgard sobre los separadores con cobertura cerámica y de polipropileno, quien se ha apropiado de forma ilegítima y hecho un uso ilícito de los secretos comerciales e información confidencial de Celgard, entre otras infracciones, por lo que la empresa procura una indemnización por daños y perjuicios. Ver el comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736127-1&h=1365679553&u...].

En septiembre de 2019, Celgard resolvió satisfactoriamente una demanda contra Targray International (Targray) por la infracción de las patentes acabadas en 520 y 867 de Celgard. Ver el comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736127-1&h=1986706826&u...].

En junio de 2019, Celgard resolvió satisfactoriamente también dos demandas contra MTI Corporation (MTI) por la venta de separadores que infringen la patente acabada en 586 de Celgard y por la venta de separadores falsificados con la marca registrada de Celgard®. Ver el comunicado [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2736127-1&h=1678996851&u...].

La resolución exitosa de los pleitos contra Targray y MTI refuerza aún más la integridad de la propiedad intelectual (PI) de Celgard en lo que respecta a los separadores con y sin cobertura para baterías de iones de litio. Celgard continuará evitando la explotación ilícita de su tecnología y su PI para salvaguardar sus activos y su base de clientes.

Acerca de Celgard y Polypore

