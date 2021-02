Celigo consigue un premio G2 Best Software for 2021 (1)

La principal plataforma de integración fue la solución iPaaS mejor clasificada en la lista Best IT Cloud Management Software.

SAN MATEO, Calif., 9 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Celigo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3061987-1&h=3374969635&u...], el proveedor líder de plataforma de integración como servicio (iPaaS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3061987-1&h=3936765377&u...]) para usuarios de negocios y técnicos, ha conseguido el prestigioso premio G2 Best Software for 2021. La empresa fue la solución iPaaS que mejor se clasificó y que recibió el galardón dentro de la categoría Best IT Cloud Management Software [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3061987-1&h=2445896447&u...].

https://mma.prnewswire.com/media/471760/Celigo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/471760/Celigo_Logo.jpg]

De forma similar a los The People's Choice Awards para compañías tecnológicas, los Best Software Awards [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3061987-1&h=1368839040&u...] de G2 clasifican a las mejores compañías de software y productos basándose en revisiones auténticas y a tiempo de los usuarios reales.

Se trata de un premio importante porque se basa en reseñas verificadas de usuarios reales de Celigo frente a miles de otras reseñas verificadas dentro de G2. Contando con cerca de 100.000 compañías y más de 1 millón de revisiones realizadas en G2, solo un pequeño subconjunto de estas empresas dentro de la lista de software principal recibe el honor de entrar por medio de G2.

"Es un honor el hecho de ser reconocidos dentro de la lista de Best Software por G2. Se trata de una validación extraordinaria realizada por medio de nuestros clientes y un testimonio de nuestra increíble plataforma de integración que proporciona un gran uso sin tener que comprometer el poder", explicó Jan Arendtsz, fundador y consejero delegado de Celigo.

"Son cientos de nuevos clientes lo que ya están llegando a Celigo con el objetivo de automatizar los procesos comerciales en todas las aplicaciones en este momento vital para llevar a cabo la transformación digital. No nos cansa realizar nuestra búsqueda para conseguir que la automatización sea accesible tanto para TI como para los usuarios comerciales, y disponemos de muchas funciones para todos ellos en 2021", indicó Arendtsz.

Como respuesta a la pandemia de la COVID-19, son muchas compañías que ya han necesitado acelerar sus esfuerzos de transformación digital y pasar rápidamente a la nube. Esto h significado que cientos de empresas hayan acudido a Celigo de cara a automatizar los procesos comerciales en todas las aplicaciones. Han seleccionado a Celigo gracias a la facilidad de uso que permite la plataforma, la sólida biblioteca de integraciones predefinidas, las herramientas de desarrollo destacadas con las que cuenta y la capacidad escalar de múltiples industrias.

La compañía sigue innovando con una nueva interfaz de usuario que es elegante y que además empodera a los desarrolladores y usuarios comerciales con soluciones prediseñadas dirigidas a más de una docena de procesos comerciales y a una mejor gestión de errores con IA con el objetivo de reducir el tiempo y también los costes de mantenimiento.

Al crear esta lista G2, la compañía se encuentra así misma nombrada junto con otras compañías establecidas y que se basan en la nube, como por ejemplo Snowflake, Okta, Gitlab, LogicMonitor, Auth0, PagerDuty y muchos otros nombres familiares dentro del grupo TI.

"Estoy orgulloso de nuestro equipo en lo que hace referencia a la muestra de su compromiso al ofrecer las mejores iPaaS posibles para nuestros clientes", explicó Arendtsz. "Los clientes de Celigo se benefician en buena parte de nuestra plataforma iPaaS y también de los conectores de aplicaciones de integración prediseñados".

G2 ha creado la lista de software Best Products for IT Cloud Management que se basa en los datos de más de 1 millón de reseñas de clientes que son auténticas y que han sido verificadas, abarcando miles de productos de software. Estas revisiones se han escrito y publicado entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020, y una persona real se encargó de verificar todas y cada una de las revisiones para garantizar su legitimidad. Esta es la primera vez que Celigo aparece dentro de una de las listas Best Software de G2.

"No se trata de una lista subjetiva que se base en opiniones de personas", indicó el director ejecutivo de G2, Godard Abel. "Juntando la mayor cantidad de tráfico y su participación, la mayor selección de productos y servicios y datos con la calidad más elevada también, G2 analiza más de 4 millones de puntos de datos con los que se puede determinar cuáles son los productos y empresas que están dentro de esta lista".

Si desea más información acerca de las clasificaciones de Celigo en G2, visite https://www.g2crowd.com/products/celigo/reviews [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3061987-1&h=493486569&u=...] o G2 iPaaS Grid aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3061987-1&h=2017188446&u...].

Criterio: Los ganadores se determinaron en función de las revisiones que se muestran en G2Crowd.com entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. Todas las puntuaciones se calculan utilizando los algoritmos de G2, incluyendo la satisfacción y presencia en el mercado, que se explican de forma detallada aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3061987-1&h=1135369199&u...]. Más información disponible sobre la metodología está disponible a pedido.

Si desea más información, contacte con Rico Andrade a través de rico@celigo.com[mailto:rico@celigo.com].

(CONTINUA)