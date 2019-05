Cerca de 1.300 profesionales de la alimentación de 63 países se reúnen en Boca Raton, South Florida, para el XXVIII Worl

Publicado 28/05/2019 19:01:14 CET

- Más de 1.300 profesionales de la alimentación de 63 países se reúnen en Boca Ratón, Sur de Florida, para el 38th World Nut and Dried Fruit Congress

- La sostenibilidad lidera el camino hacia el futuro de la industria mundial de los frutos secos y las frutas deshidratadas

- El próximo INC Congress se celebrará en Dubái, EAU, del 28 al 30 de mayo de 2020

BOCA RATÓN, Florida, 28 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El International Nut and Dried Fruit Council (INC) ha celebrado el 38(th) World Nut and Dried Fruit Congress del 23 al 25 de mayo de 2019 en el Boca Raton Resort & Club, Florida. En el evento se concentraron más de 1.300 asistentes procedentes de 63 países para compartir su conocimiento e ideas acerca del desarrollo de mercado y su dinámica, los últimos descubrimientos en salud e investigación de alergia a las nueces, además del crecimiento sostenible de la industria.

https://mma.prnewswire.com/media/892786/INC_Congress_Boca_Ra... [https://mma.prnewswire.com/media/892786/INC_Congress_Boca_Ra...]

Prospectos de producción de nueces y frutos secos

Tal y como debatieron los líderes de la industria durante la celebración de las mesas redondas del congreso, la producción mundial de nogales está prevista en 7,5 millones de toneladas métricas (en base de fruto, excepto pistachos con cáscara), una subida de hasta un 5% frente a la temporada anterior. A pesar de que sigue siendo demasiado pronto esta temporada para anticipar los resultados finales de las cosechas, los incrementos más destacados se esperan para las avellanas, nueces y almendras, que han crecido frente al periodo de 2018/19 en un 14%, 13% y 11%, respectivamente.

Según las estimaciones iniciales, la producción mundial de cacahuetes en 2019/20 está previsto llegue a los 40,5 millones de TM (en base de cáscara), 1,2 millones de TM frente al ejercicio 2018/19.

La producción mundial de frutos secos está previsto llegue a los 3,2 millones de TM, lo que supone un crecimiento de un 3% frente al ejercicio 2018/19, a la vez que la producción se espera aumente para las pasas (14%), dátiles (8%) y albaricoques (7%).

Los esfuerzos de dirección de sostenibilidad han sido uno de los temas candentes en las mesas redondas, además de la dieta basada en plantas y snacks saludables como oportunidades de impulsar el consumo de las nueces y frutos secos.

Un programa estimulante de tres días

El doctor Oz, invitado de talk show y personalidad de la TV, proporcionó su visión acerca de los "Issues Communicating the Message of Health", mientras que Hamdi Ulukaya, fundador, presidente y consejero delegado de Chobani, debatió sobre cómo la innovación y compañías humanizadoras pueden cambiar las comunidades en una sesión de tipo "Chat with CEO's". El tercer ponente principal, Brad Rose, vicepresidente ejecutivo de Rose Research, dio su valoración sobre cómo la tecnología está modelando las visiones del marketing y de consumo.

Dentro del Scientific Seminar están la doctora Vicki McWilliam, Dietista Alergóloga e Investigadora del The Royal Children's Hospital de Melbourne, quien habló acerca de los avances en investigación de alergias de las nueces. La profesora Linda Tapsell, principal investigadora de Australia de la School of Medicine, University of Wollongong, habló en relación a las nueces como parte de una dieta saludable dentro del seminario de nutrición.

Además, la directora ejecutiva del INC, Goretti Guasch, presentó el informe anual del INC y desveló la nueva campaña de marketing del INC para promover el consumo saludable de nueces y frutos secos en el desayuno de cara a proporcionar la energía necesaria que necesitamos para enfrentaros a nuestros retos diarios. Mark Mariani, presidente ejecutivo de la Mariani Packing Company, anunció el final de su presidencia dentro del INC, pasando su legado a Michael Waring, presidente de MWT Foods. Finalmente, se anunció que el 2020 Congress se llevará a cabo en Dubái, EAU, del 28 al 30 de mayo de 2020.

El buen trabajo merece reconocimiento

Los INC Awards, gestionados de forma anual como parte del INC Congress, están destinados a reconocer a los líderes destacados y visionarios que contribuyen a la excelencia de la industria de las nueces y frutos secos. En Boca Ratón, Bert Steir, vicepresidente de The Wonderful Company, recibió el premio Individual Golden Nut Award, mientras que el Corporate Golden Nut Award fue para Costco Wholesale Corporation. Además, el premio Award for Excellence in Research fue concedido a la profesora Linda Tapsell, y el premio Excellence in Gastronomy Award fue para Andrew Roenbeck, jefe principal del Boca Raton Resort & Club.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/892786/INC_Congress_Boca_Ra... [https://mma.prnewswire.com/media/892786/INC_Congress_Boca_Ra...]

Contacto:Contacto de prensa del INC press@nutfruit.org[mailto:press@nutfruit.org]Teléfono +34-977-33-14-16

Sitio Web: https://www.nutfruit.org//