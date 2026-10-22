CGTN lanza News Pal, un compañero de noticias impulsado por IA

(Información remitida por la empresa firmante)

PEKÍN, 22 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN ha lanzado News Pal, un portal de noticias con inteligencia artificial cuya finalidad es la recopilación y resumen de la cobertura sobre China y el mundo con rapidez y claridad.

Este servicio web, que ya está disponible desde octubre, transforma la información en tiempo real de diversos medios de comunicación en resúmenes concisos y perspicaces, y proporciona a los lectores una visión más clara y precisa de la actualidad.

Su función de resumen utiliza múltiples informes —a veces decenas— entorno al mismo tema, extrayendo los puntos clave y eliminando repeticiones para crear un compendio claro y completo. Con ello se consigue que los usuarios ponerse al día rápidamente sobre una noticia en desarrollo y ver cómo se aborda desde diferentes perspectivas.

Además, la función de chat de News Pal permite a los usuarios poder formular preguntas. El sistema busca artículos disponibles, identifica informes relevantes y basa sus respuestas en dicho contenido, todo ello en lugar de depender únicamente del conocimiento interno de un modelo lingüístico complejo. Los usuarios también pueden acceder a los informes originales por medio de los enlaces para verificar la información.

CGTN ha estado ampliando el uso de la IA de cara a mejorar sus servicios informativos, que abarcan desde la traducción de guiones y la generación de noticias en audio hasta recomendaciones personalizadas e informes diarios. News Pal representa un nuevo paso en el uso de la IA para ayudar a las audiencias de todo el mundo a estar mejor informadas con mayor facilidad.

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