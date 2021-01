CGTN: Texto completo del discurso de Año Nuevo del presidente de CMG, Shen Haixiong

PEKÍN, 4 de enero de 2021 /PRNewswire/ --

Queridos amigos:

El año 2021 está lleno de nuevas esperanzas y aspiraciones. Este nuevo año es además el Año del Buey en el calendario lunar de China. El buey, uno de los primeros animales en ser domesticado, desarrolló un papel enorme en las civilizaciones agrícolas. Según los habitantes de China, los bueyes son duros y resistentes. Desde aquí en Pekín, les deseo un feliz y saludable Ano Nuevo.

2020 fue un año extraordinario. Trajo muchas dificultades y trabajo duro al mundo. El brote repentino de la COVID-19 golpeó a la comunidad humana. Bajo el mando del presidente de China, Xi Jinping, y a través de los esfuerzos dolorosos de toda la nación, China ha alcanzado grandes logros en la prevención de la epidemia y su control. China se convirtió además en la única economía principal del mundo en conseguir un crecimiento positivo en el último año.

En la actualidad, la COVID-19 se sigue propaganda por muchos países de todo el mundo. Empatizamos con el mundo, y esperamos de forma sincera poder superar estos momentos complicados lo antes posible, y que todo el mundo se mantenga sano y a salvo. Como profesionales de medios, es nuestra obligación reportar acerca de los hechos y la verdad. En los primeros días del brote de la COVID-19, más de 2.000 de mis colegas se fueron de forma inmediata a la línea de frente. Su trabajo incluyó cobertura en directo de las salas de la COVID-19 en la "Red Zone", además de un documental en múltiples idiomas titulado "Together Against COVID-19". Mostraron al mundo la situación real de la lucha de China frente a la pandemia a tiempo y de forma objetiva. Lanzamos un show especial en directo denominado "COVID-19 Frontline", mostrando a los profesionales médicos de todo el mundo. Los expertos médicos de China compartieron su experiencia en la lucha en esta pandemia. Hablamos además en exclusiva con Richard Horton, editor jefe de la publicación médica "The Lancet", y con Peter Forster de la Cambridge University en Reino Unido, quien es el autor principal de un estudio acerca de cómo el virus ha mutado al tiempo que se ha propagado. Los expertos han usado los datos científicos para aclarar varios rumores acerca de la epidemia. El año pasado ha sido testigo de momentos conmovedores e historias de las que llegan. Hace 900 años, Zhang Zai, filósofo chino de la Northern Song Dynasty, expresó un dicho famoso. El significado del dicho era que la tristeza y la pobreza podrían fortalecer a las personas, algo que les ayudaría a conseguir el éxito. Esto es aplicable no solo a las personas, sino también a las naciones. Por medio del enfrentamiento a los momentos complejos, hemos sido testigos del amor y la amabilidad, consiguiendo un conocimiento más profundo del significado auténtico de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. A través de la pandemia, lo hemos logrado no solo por la cooperación acerca de la humanidad en la superación de los retos comunes. A pesar de que la pandemia ha derrocado la comunicación cara a cara, también ha servido para acercarnos. Durante el pasado año, he enviado cerca de 300 cartas a embajadores de numerosos países y representantes de los centros de medios internacionales, incluyendo la All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company, BBC, CNN, Associated Press, Reuters, Agence France-Presse, NHK, Radiotelevisione Italiana y la European Broadcasting Union. Hemos intercambiado nuestros saludos, abogando por poner en marcha más compromisos y mejorando el consenso. China Media Group ha debatido en relación a las oportunidades de cooperación, luchando contra la COVID-19 con más de 100 organizaciones de medios de países de Europa y Latinoamérica a través de los "foros de nube". También hemos establecido plataformas de cooperación con múltiples centros de medios, produciendo programas de forma conjunta, como "Track of History", "China's Greatest Treasures" y otros proyectos, que han proporcionado un cuidado humanístico y apoyo para las personas durante la pandemia.

Al igual que con la COVID-19, la pobreza ha sido una enfermedad en la historia de la humanidad que necesita curarse.

El presidente de China, Xi Jinping, explicó: "Eliminar la pobreza lleva siendo un sueño para la humanidad desde tiempos ancestrales. Se trata de un derecho fundamental para todas las personas que buscan tener una vida feliz".

En 2020, China llegó a su objetivo de erradicación de la pobreza absoluta a nivel nacional.

Tras ocho años de duro trabajo, 100 millones de personas habían salido de la pobreza extrema.

China ha hecho historia con sus esfuerzos de erradicación de la pobreza. Para conmemorar este hito, hemos lanzado el documental en varios idiomas titulado "China's War on Poverty". Se trata de una producción conjunta entre China y Estados Unidos.

Hemos lanzado además una serie de programas especiales, como "Global Action Initiative - Poverty Alleviation".

Deseamos compartir las experiencias de China con el mundo por medio de la introducción de sus esfuerzos para las áreas menos desarrolladas del país. Al tiempo que cumplimentamos nuestro papel como medio, seguimos trabajando hacia la construcción de un influjo de nivel mundial y de una plataforma de tipo multimedia.

Hemos utilizado la tecnología "5G+4K/8K+AI" en nuestras emisiones de expediciones científicas importantes, como la misión lunar Chang'e 5 de China y las exploraciones marítimas profundas con sumergible Fendouzhe (Striver).

En la tercera China International Import Expo, emitimos en directo los eventos de compra, que abrieron un nuevo canal para muchos de los productos de Europa que entraron en el mercado de China. Siempre he creído que la verdad es la esencia de un medio. Sus responsabilidades y calidad se ven reflejadas en las noticias fiables y en la información autoritativa.

Desgraciadamente, en algunos informes de medios acerca de China, el prejuicio ha sustituido a la justicia, y los rumores han distorsionado a los hechos. Las falacias y la ficción han aparecido en escena, en relación a historias sobre la prevención y control de la pandemia o los informes sobre Hong Kong y Xinjiang.

Hemos respondido a tiempo y con datos presentados. Puede que tengamos opiniones diferentes, pero solo existe una única verdad.

Espero que el año que viene podamos todos cumplimentar nuestra responsabilidad para revelar más datos. En Europa hay un dicho famoso de que un solo hombre tiene más amigos.

En el año nuevo, China Media Group seguirá cumplimentando sus responsabilidades como plataforma de medios mundiales, adhiriéndose a una posición objetiva y justa, propaganda la verdad, siendo la voz de la justiciar y compartiendo la belleza de la civilización para el mundo. 2021 marca el 100 aniversario de la fundación del Partido Comunista de China.

Hace 100 años, el partido se creó con tan solo 13 miembros. En la actualidad, contamos con más de 90 millones de miembros, llevando a China hasta un crecimiento pacífico.

Así que, ¿cuál es el código de éxito del Partido Comunista de China, y por qué cuenta con 1.400 millones de habitantes de China que han decidido prestar su apoyo a este partido con 100 años de antigüedad?

Este será el objetivo de nuestro informe de noticias en el año nuevo.

Vamos a mantener el espíritu profesional de búsqueda de la excelencia al tiempo que introducimos a China los informes completos y objetivos, además de proporcionar a la audiencia programas con una calidad más alta.

El sol del Año Nuevo brilla con fuerza.

Que el Año Chino del Buey os traiga a todos buena suerte.

Os deseo a todos vosotros buena suerte.

El artículo original está disponible aquí.

