COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport - Agosto de 2018: el aeropuerto de Fráncfort registra un crecimiento de pasajeros (2)

Publicado 13/09/2018 18:28:28 CET

Cifras de tráfico de Fraport Agosto de 2018 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Agosto de 2018 Este año hasta la fecha (YTD) 2018 --- --- --- Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos completamente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 6 798 055 8,1 179 902 0,8 46 389 8,0 46 343 945 8,7 1 428 158 -1,1 340 098 8,3 --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 202 423 3,1 915 -11,6 3451 1,7 1 232 529 10,3 8019 5,0 23 970 4,3 --- Fraport Brasil 100,00 1 245 813 4,6 7398 47,4 12 332 10,4 9 535 558 4,6 55 051 48,1 91 386 5,1 --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 524 295 7,2 3861 26,9 5263 22,4 4 127 550 4,9 28 550 22,5 37 192 7,3 --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 721 518 2,7 3537 78,9 7069 2,9 5 408 008 4,4 26 501 91,0 54 194 3,6 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 5 409 953 6,6 690 44,7 42 367 6,1 21 400 274 9,0 5314 12,2 174 041 7,4 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 2 827 413 6,4 509 39,2 21 176 4,9 11 845 201 7,6 3966 9,0 93 019 6,1 --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 704 741 12,2 32 n.d. 5162 13,3 2 492 170 16,2 135 > 100,0 19 353 19,9 --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 489 679 -2,3 41 0,0 3028 -0,6 2 183 365 -1,1 301 -8,1 13 850 -2,3 --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 174 815 11,3 0 n.d. 1621 14,6 581 245 20,8 1 -63,4 5346 19,7 --- KVA Kavala Grecia 73,40 67 ,385 8,3 8 -43,5 561 1,4 311 975 36,6 57 -26,9 3136 23,3 --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 129 510 1,3 0 n.d. 1134 4,4 433 275 2,8 0 n.d. 3976 2,3 --- SKG Salónica Grecia 73,40 839 748 7,6 428 38,1 6843 1,1 4 474 253 4,8 3469 7,4 37 573 0,8 --- ZTH Zante Grecia 73,40 421 535 5,2 0 n.d. 2827 2,4 1 368 918 9,2 4 > 100,0 9785 6,4 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 2 582 540 6,7 181 62,8 21 191 7,2 9 555 073 10,7 1348 22,9 81 022 8,9 --- JMK Miconos Grecia 73,40 328 202 10,2 15 n.d. 4164 1,9 1 067 365 136 68 > 100,0 13 712 8,0 --- JSI Scíathos Grecia 73,40 119 178 6,2 0 n.d. 1055 -2,0 350 253 5,1 0 n.d. 3237 -1,5 --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 379, 698 9,2 17 n.d. 3535 14,2 1 597 797 16,2 118 > 100,0 14 406 17,8 --- KGS Kos Grecia 73,40 538 382 12,2 36 > 100,0 3706 15,2 1 896 804 16,3 185 44,2 14 187 17,3 --- MJT Mitilene (Lesbos) Grecia 73,40 71 636 11,6 30 9,3 816 21,4 325 135 5,5 254 0,2 3854 -2,3 --- RHO Rodas Grecia 73,40 1 056 599 2,6 59 13,1 6895 3,2 3 983 785 6,5 539 23,5 27 423 5,2 --- SMI Samos Grecia 73,40 88 845 1,2 23 -15,3 1020 9,1 333 934 11,4 184 -8,1 4203 2,1 --- LIM Lima Perú(2) 70,01 2 060 930 6,6 24 102 -6,1 16 905 2,0 14 695 541 8,8 180 065 4,7 128 788 5,3 --- Fraport Twin Star 60,00 1 383 868 5,8 630 -62,9 9116 6,8 4 472 463 13,5 5664 -47,6 32 007 11,5 --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 911 407 5,4 618 -63,4 5859 6,7 2 720 755 9,7 5590 -47,5 18 727 7,9 --- VAR Varna Bulgaria 60,00 472 461 6,4 12 21,9 3257 7,1 1 751 708 19,8 74 -56,7 13 280 17,0 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados(2) --- AYT Antalya Turquía 51,00 4 924 825 14,7 n.d. n.d. 26 824 13,9 22 017 848 22,5 n.d. n.d. 127 915 20,6 --- HAJ Hannover Alemania 30,00 667 084 8,1 1036 -5,6 7555 2,3 4 153 185 8,2 10 843 -0,3 52 266 2,6 --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 2 099 021 11,6 n.d. n.d. 16 368 5,4 12 153 915 11,1 n.d. n.d. 110 530 8,5 --- XIY Xi'an China 24,50 4 152 303 8,8 27 108 25,8 29 261 3,3 29 728 658 7,9 186 625 13,2 218 422 3,7

Aeropuerto de Fráncfort(3) --- Agosto de 2018 Mes % YTD 2018 % --- Pasajeros 6 798 610 8,1 46 346 722 8,7 --- Carga (fletes y correos) 182 589 0,8 1 455 260 -0,7 --- Movimientos de aviones 46 389 8,0 340 098 8,3 --- MTOW (en toneladas métricas)4 2 872 329 5,5 20 997 386 5,5 --- PAX/ PAX- vuelo5 155,4 -0,3 145,5 0,2 --- Factor de carga de asientos (%) 83,9 79,6 --- Tasa de puntualidad (%) 66,6 67,6 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota de PAX %6 Cuota de PAX %6 División regional Mes YTD --- Continental 63,8 11,5 64,3 12,5 --- Alemania 9,6 7,0 10,7 4,8 --- Europa (excl. ALE) 54,2 12,3 53,6 14,2 --- Europa occidental 44,6 11,5 44,5 13,9 --- Europa oriental 9,6 15,9 9,1 15,7 --- Intercontinental 36,2 2,6 35,7 2,4 --- África 4,4 13,4 4,3 10,8 --- Oriente Medio 5,4 2,7 5,3 2,5 --- América del Norte 14,2 2,7 12,7 2,8 --- América Central y del Sur 2,6 2,5 3,3 0,6 --- Lejano Oriente 9,6 -2,1 10,2 -0,7 --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. ---

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (lleg+sal+tránsito se cuentan una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (lleg+sal excluyendo tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (lleg+sal); 2 Cifras preliminares; 3 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (lleg+sal+tránsito se cuentan una vez, incl. aviación general), Carga (lleg+sal+tránsito se cuentan una vez, en toneladas métricas), Movimientos (lleg+sal); 4 Solo tráfico entrante; 5 tráfico de vuelos chárter y programados; 6 cambio absoluto con respecto al año anterior en % ; *Carga = Fletes + correos

