Cifras de tráfico de Fraport - Enero de 2019: empezamos el nuevo año con una senda de crecimiento (2)

Publicado 13/02/2019 17:30:24 CET

Cifras de tráfico de Fraport Enero de 2019 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Enero de 2019 Año 2019 hasta la fecha (YTD) Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 4 651 952 2,3 161 466 -3,1 37 676 2,3 4 651 952 2,3 161 466 -3,1 37 676 2,3 --- --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 103 653 3,3 976 -4,0 2508 1,9 103 653 3,3 976 -4,0 2508 1,9 --- --- Fraport Brasil 100,00 1 461 521 10,5 6517 12,0 12 650 7,4 1 461 521 10,5 6517 12,0 12 650 7,4 --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 734 764 19,7 3629 14,7 6165 24,2 734 764 19,7 3629 14,7 6165 24,2 --- --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 726 757 2,6 2888 8,7 6485 -4,8 726 757 2,6 2888 8,7 6485 -4,8 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 617 885 12,3 571 22,6 6830 14,7 617 885 12,3 571 22,6 6830 14,7 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 473 351 15,5 448 69,8 4667 14,8 473 351 15,5 448 69,8 4667 14,8 --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 20 573 4,9 15 > 100,0 329 -14,3 20 573 4,9 15 > 100,0 329 -14,3 --- --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 50 949 17,8 27 8,9 499 62,0 50 949 17,8 27 8,9 499 62,0 --- --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 3093 63,4 0 0,0 108 33,3 3093 63,4 0 0,0 108 33,3 --- --- KVA Kavala Grecia 73,40 7667 -76,4 8 > 100,0 134 -64,9 7667 -76,4 8 > 100,0 134 -64,9 --- --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 270 -17,9 0 n.d. 58 -12,1 270 -17,9 0 n.d. 58 -12,1 --- --- SKG Salónica Grecia 73,40 388 309 25,4 397 68,1 3441 26,3 388 309 25,4 397 68,1 3441 26,3 --- --- ZTH Zante Grecia 73,40 2490 -10,9 1 > 100,0 98 -16,9 2490 -10,9 1 > 100,0 98 -16,9 --- --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 144 534 2,9 123 -39,1 2163 14,3 144 534 2,9 123 -39,1 2163 14,3 --- JMK Miconos Grecia 73,40 6552 > 100,0 3 > 100,0 145 85,9 6552 > 100,0 3 > 100,0 145 85,9 --- --- JSI Scíathos Grecia 73,40 839 -3,9 0 n.d. 40 -4,8 839 -3,9 0 n.d. 40 -4,8 --- --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 33 929 11,6 10 -2,7 354 17,2 33 929 11,6 10 -2,7 354 17,2 --- --- KGS Kos Grecia 73,40 17 833 2,7 19 9,5 354 11,0 17 833 2,7 19 9,5 354 11,0 --- --- MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 23 466 16,1 29 -16,2 476 46,0 23 466 16,1 29 -16,2 476 46,0 --- --- RHO Rodas Grecia 73,40 50 809 -13,4 45 -62,1 516 -12,5 50 809 -13,4 45 -62,1 516 -12,5 --- --- SMI Samos Grecia 73,40 11 106 11,9 17 -15,2 278 17,8 11 106 11,9 17 -15,2 278 17,8 --- --- LIM Lima Perú 70,01 1 921 165 5,0 23 857 -4,2 15 726 -4,7 1 921 165 5,0 23 857 -4,2 15 726 -4,7 --- --- Fraport Twin Star 60,00 67 924 -6,8 491 -43,0 680 -15,1 67 924 -6,8 491 -43,0 680 -15,1 --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 11 057 -15,2 484 -43,5 167 -14,4 11 057 -15,2 484 -43,5 167 -14,4 --- --- VAR Varna Bulgaria 60,00 56 867 -5,0 7 46,4 513 -15,3 56 867 -5,0 7 46,4 513 -15,3 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados --- AYT Antalya Turquía 51,00 877 161 9,6 n.d. n.d. 6526 20,0 877 161 9,6 n.d. n.d. 6526 20,0 --- --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 230 150 14,0 n.d. n.d. 12 410 9,6 1 230 150 14,0 n.d. n.d. 12 410 9,6 --- --- XIY Xi'an China 24,50 3 767 649 13,9 29 258 14,5 28 343 10,9 3 767 649 13,9 29 258 14,5 28 343 10,9

Aeropuerto de Fráncfort(2) Enero de 2019 Mes % YTD 2019 % --- Pasajeros 4 652 187 2,3 4 652 187 2,3 --- Carga (mercancías y correo) 163 332 -4,3 163 332 -4,3 --- Movimientos de aviones 37 676 2,3 37 676 2,3 --- MTOW (en toneladas métricas)(3) 2 372 825 1,5 2 372 825 1,5 --- PAX/PAX-vuelo4 132,5 0,0 132,5 0,0 --- Factor de ocupación de asientos (%) 72,4 72,4 --- Tasa de puntualidad (%) 75,6 75,6 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %5 Cuota PAX %5 Desglose regional Mes YTD --- Europa 59,7 2,0 59,7 2,0 --- Alemania 10,7 -0,2 10,7 -0,2 --- Europa (excepto Alemania) 49,0 2,5 49,0 2,5 --- Europa occidental 40,3 1,7 40,3 1,7 --- Europa oriental 8,7 6,1 8,7 6,1 --- Intercontinental 40,3 2,7 40,3 2,7 --- África 5,2 8,6 5,2 8,6 --- Oriente Medio 6,1 -3,2 6,1 -3,2 --- Norteamérica 11,6 0,6 11,6 0,6 --- Centroamérica y Sudamérica 4,9 5,6 4,9 5,6 --- Lejano Oriente 12,5 4,2 12,5 4,2 --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. ---

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas), cifras preliminares; 2 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); 3 Solo tráfico entrante; 4 Tráfico programado y chárter; 5 cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

Fraport AG Robert Payne Teléfono: +49 69 690 78547 Comunicaciones corporativas Correo electrónico: r.payne@fraport.de Relaciones con los medios de comunicación Internet: www.fraport.com 60547 Fráncfort (Alemania) Facebook: www.facebook.com/FrankfurtAirport

Sitio Web: http://www.fraport.com/