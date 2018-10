COMUNICADO: Cifras de tráfico de Fraport: se mantiene la tendencia de crecimiento en septiembre y los nueve primeros meses de 2018 (

Publicado 12/10/2018 22:06:38 CET

Cifras de tráfico de Fraport Septiembre de 2018 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Septiembre de 2018 Año 2018 hasta la fecha (YTD) --- Cuota de Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados Fraport (%) Mes % Mes % Mes % YTD % YTD % YTD % FRA Fráncfort Alemania 100,00 6 624 758 6,3 182 177 -1,3 45 950 5,7 52 968 703 8,4 1 610 335 -1,1 386 048 8,0 --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 191 823 6,3 1021 -4,4 3308 9,2 1 424 352 9,7 9039 3,9 27 282 4,9 --- Fraport Brasil(2) 100,00 1 236 983 8,6 7794 62,1 11 887 12,1 10 772 248 5,1 62 845 49,7 103 273 5,8 --- --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 555 389 19,4 3960 30,4 5277 29,2 4 682 939 6,4 32 510 23,4 42 469 9,6 --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 681 594 1,1 3834 > 100,0 6610 1,4 6 089 309 4,0 30 335 93,9 60 804 3,3 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 4 534 330 8,2 772 46,7 34 511 8,6 25 945 209 8,9 6088 15,7 208 547 7,6 --- --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 2 388 132 6,9 570 38,5 17 603 5,7 14 234 114 7,5 4537 12,1 110 621 6,0 --- --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 567 413 12,3 17 n.d. 4049 11,5 3 059 599 15,5 152 > 100,0 23 401 18,4 --- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 439 620 -1,8 51 4,1 2756 2,5 2 623 002 -1,2 352 -6,5 16 606 -1,5 --- EFL Cefalonia Grecia 73,40 135 270 18,9 0 n.d. 1158 20,9 716 515 20,4 1 -63,4 6502 19,9 --- KVA Kavala Grecia 73,40 59 314 15,8 8 -28,1 514 2,0 371 289 32,8 65 -27,0 3650 19,8 --- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 112 244 4,2 0 n.d. 933 8,6 545 519 3,1 0 n.d. 4909 3,5 --- SKG Salónica Grecia 73,40 748 867 7,0 492 40,2 5928 1,1 5 223 605 5,1 3963 10,6 43 503 0,8 --- ZTH Zante Grecia 73,40 325 404 5,2 1 > 100,0 2265 5,3 1 694 585 8,4 5 > 100,0 12050 6,2 --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 2 146 198 9,6 203 76,0 16 908 11,9 11 711 095 10,6 1551 27,9 97 926 9,4 --- --- JMK Miconos Grecia 73,40 227 261 16,7 14 n.d. 2387 8,1 1 298 219 14,5 82 > 100,0 16 097 8,0 --- JSI Scíathos Grecia 73,40 76 263 -4,7 0 n.d. 666 -9,6 426 518 3,2 0 n.d. 3903 -3,0 --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 342 661 15,8 19 n.d. 3011 21,3 1 946 707 16,5 137 > 100,0 17 417 18,4 --- KGS Kos Grecia 73,40 448 233 12,1 39 > 100,0 3191 18,8 2 345 037 15,5 224 71,7 17 378 17,6 --- MJT Mytilene (Lesbos) Grecia 73,40 59 809 17,0 35 4,1 733 28,1 384 916 7,1 289 0,6 4585 1,5 --- RHO Rodas Grecia 73,40 918 107 5,7 71 38,5 6094 6,6 4 901 899 6,3 610 25,1 33 517 5,5 --- SMI Samos Grecia 73,40 73 864 9,4 24 -13,5 826 16,0 407 799 11,0 208 -8,7 5029 4,1 --- LIM Lima Perú(2) 70,01 1 835 089 5,1 25 488 -7,5 15 755 0,1 16 514 310 8,2 205 553 3,0 144 546 4,7 --- Fraport Twin Star 60,00 788 091 6,7 583 -5,2 5992 6,4 5 260 554 12,4 6247 -45,4 37 999 10,6 --- --- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 479 346 5,6 570 -5,5 3609 6,4 3 200 101 9,1 6160 -45,2 22 336 7,6 --- VAR Varna Bulgaria 60,00 308 745 8,5 13 15,0 2383 6,3 2 060 453 17,9 87 -52,3 15 663 15,2 --- En los aeropuertos de capital consolidado(2) --- AYT Antalya Turquía 51,00 4 436 261 17,9 n.d. n.d. 24 094 16,0 26 454 109 21,7 n.d. n.d. 152 009 19,8 --- HAJ Hannover Alemania 30,00 722 769 9,6 1024 -14,2 7936 10,5 4 875 954 8,4 11 867 -1,7 60 202 3,6 --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 861 651 11,6 n.d. n.d. 15 358 5,5 14 015 566 11,1 n.d. n.d. 125 888 8,1 --- XIY Xi'an China 24,50 3 766 600 3,6 31 233 23,0 27 754 0,7 33 495 258 7,4 217 858 14,5 246,176 3,4 Aeropuerto de Fráncfort(3) --- Septiembre de 2018 Mes % YTD 2018 % --- --- Pasajeros 6 625 143 6,3 52 971 865 8,4 --- --- Carga (mercancías y correo) 185 042 -1,4 1 640 301 -0,8 --- --- Movimiento de aviones 45 950 5,7 386 048 8,0 --- --- MTOW (en toneladas métricas)4 2 813 965 4,0 23 811 351 5,3 --- --- PAX/PAX-vuelo5 153,7 -0,1 146,5 0,1 --- --- Factor de ocupación de asientos (%) 83,4 80,0 --- Tasa de puntualidad (%) 66,3 67,5 --- Aeropuerto de Fráncfort Cuota PAX %6 Cuota PAX %6 Desglose regional Mes YTD --- --- Europa 66,1 8,6 64,5 12,0 --- --- Alemania 11,1 4,1 10,8 4,7 --- --- continental (excepto Alemania) 55,0 9,6 53,7 13,6 --- --- Europa occidental 45,6 8,9 44,6 13,2 --- --- Europa oriental 9,3 13,1 9,1 15,4 --- --- Intercontinental 33,9 2,1 35,5 2,4 --- --- África 4,3 15,0 4,3 11,3 --- --- Oriente Medio 4,5 -4,8 5,2 1,7 --- --- Norteamérica 13,2 4,1 12,8 2,9 --- --- Centroamérica y Sudamérica 2,7 5,5 3,2 1,1 --- --- Lejano Oriente 9,3 -2,9 10,0 -1,0 --- --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. --- ---

Definiciones: (1 )Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegadas y salidas); (2 )Cifras preliminares; (3 )Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegadas, salidas y tránsito cuentan como uno solo, incluye la aviación comercial), Carga (llegadas y salidas, excluido el tránsito, en toneladas métricas), Movimientos (llegadas y salidas); (4) Solo tráfico entrante; (5) Tráfico programado y chárter; (6) cambio absoluto frente al año previo en porcentaje; *Carga = mercancías y correo

