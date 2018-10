COMUNICADO: Cifras del tráfico de Fraport - Primer semestre de 2018: avance positivo en Fráncfort y en los aeropuertos del Grupo (2)

Publicado 12/07/2018 18:32:10 CET

Cifras del tráfico de Fraport Junio de 2018 Aeropuertos del Grupo Fraport(1) Junio de 2018 Acumulado anual en 2018 Fraport Pasajeros Carga* Movimientos Pasajeros Carga Movimientos Aeropuertos totalmente consolidados cuota (%) Mes % Mes % Mes % Acumulado anual % Acumulado anual % Acumulado anual % --- --- --- --- --- --- FRA Fráncfort Alemania 100,00 6 365 753 9,8 180 167 -2,7 45 218 8,9 32, 677 172 9,1 1 075 247 -0,4 247 061 8,6 --- --------- -------- ------ --------- --- ------- ---- ------ --- ----------- --- --------- ---- ------- --- LJU Liubliana Eslovenia 100,00 176 784 13,3 1019 -2,3 3264 -0,5 831 195 15,0 6051 7,0 16 947 3,9 --- --------- --------- ------ ------- ---- ---- ---- ---- ---- ------- ---- ---- --- ------ --- Fraport Brasil 100,00 1 140 312 6,5 6249 38,4 11 079 7,2 6 887 850 4,5 38 572 41,7 66 295 3,7 -------------- ------ --------- --- ---- ---- ------ --- --------- --- ------ ---- ------ --- FOR Fortaleza Brasil 100,00 484 415 9,8 2433 -13,1 4605 14,0 2 961 377 4,8 19 787 15,5 26 364 4,9 --- --------- ------ ------ ------- --- ---- ----- ---- ---- --------- --- ------ ---- ------ --- POA Porto Alegre Brasil 100,00 655 897 4,1 3816 > 100,0 6474 2,9 3 926 473 4,3 18 785 86,0 39 931 3,0 Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A+B 73,40 4 361 137 10,9 773 49,5 34 411 9,4 10 617 182 11,0 3882 3,2 89 716 8,0 ----------------------------------------------- ----- --------- ---- --- ---- ------ --- ---------- ---- ---- --- ------ --- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia A 73,40 2 309 616 9,4 591 59,8 17 644 7,3 6 202 838 8,6 2885 0,2 51 051 6,6 --------------------------------------------- ----- --------- --- --- ---- ------ --- --------- --- ---- --- ------ --- CFU Kerkyra (Corfú) Grecia 73,40 561 345 18,0 17 n.d. 4142 19,7 1 099 975 22,7 72 > 100,0 9261 29,2 --- -------------- ------ ----- ------- ---- --- ---- ---- ---- --------- ---- --- ------- ---- ---- CHQ Chania (Creta) Grecia 73,40 440 730 0,9 46 -20,7 2776 1,3 1 162 813 -0,3 224 -8,6 7621 -3,3 --- ------------- ------ ----- ------- --- --- ----- ---- --- --------- ---- --- ---- ---- ---- EFL Cefalonia Grecia 73,40 133 558 23,5 0 n.d. 1127 23,6 240 505 31,4 0 -76,6 2304 25,3 --- --------- ------ ----- ------- ---- --- ---- ---- ---- ------- ---- --- ----- ---- ---- KVA Kavala Grecia 73,40 54 380 7,4 12 33,6 535 0,4 176 811 67,5 39 -21,9 1981 41,0 --- ------ ------ ----- ------ --- --- ---- --- --- ------- ---- --- ----- ---- ---- PVK Aktion/Preveza Grecia 73,40 102 361 4,0 0 n.d. 861 -2,0 161 638 4,3 0 n.d. 1670 -0,4 --- -------------- ------ ----- ------- --- --- ---- --- ---- ------- --- --- ---- ---- ---- SKG Salónica Grecia 73,40 697 512 7,5 515 70,7 6010 2,3 2 821 429 3,3 2546 -1,4 23 962 -0,5 --- -------- ------ ----- ------- --- --- ---- ---- --- --------- --- ---- ---- ------ ---- ZTH Zante Grecia 73,40 319 730 9,1 0 -100,0 2193 7,6 539 667 13,9 4 > 100,0 4252 11,0 --- ----- ------ ----- ------- --- --- ------ ---- --- ------- ---- --- ------- ---- ---- Aeropuertos regionales de Fraport en Grecia B 73,40 2 051 521 12,6 182 23,8 16 767 11,6 4 414 344 14,6 997 12,7 38 665 9,8 --------------------------------------------- ----- --------- ---- --- ---- ------ ---- --------- ---- --- ---- ------ --- JMK Miconos Grecia 73,40 220 348 17,0 13 n.d. 2776 15,5 418 352 15,6 35 35,2 5044 13,5 --- ------- ------ ----- ------- ---- --- ---- ---- ---- ------- ---- --- ---- ---- ---- JSI Scíathos Grecia 73,40 81 615 6,6 0 n.d. 692 -4,2 122 332 5,4 0 n.d. 1228 0,4 --- -------- ------ ----- ------ --- --- ---- --- ---- ------- --- --- ---- ---- --- JTR Santorini (Thira) Grecia 73,40 333 994 20,5 18 > 100,0 3014 22,0 824 669 21,2 83 57,0 7371 21,3 --- ---------------- ------ ----- ------- ---- --- ------- ---- ---- ------- ---- --- ---- ---- ---- KGS Cos Grecia 73,40 435 798 16,6 29 > 100,0 3160 21,5 833 916 22,6 124 0,5 6828 19,9 --- --- ------ ----- ------- ---- --- ------- ---- ---- ------- ---- --- --- ---- ---- MJT Mitilene (Lesbos) Grecia 73,40 53 397 5,7 30 -2,8 593 -3,6 185 549 2,4 196 -0,6 2287 -12,3 --- ---------------- ------ ----- ------ --- --- ---- --- ---- ------- --- --- ---- ---- ----- RHO Rodas Grecia 73,40 859 985 8,0 68 -18,6 5819 6,3 1 873 906 10,3 425 25,3 13 687 6,9 --- ----- ------ ----- ------- --- --- ----- ---- --- --------- ---- --- ---- ------ --- SMI Samos Grecia 73,40 66 384 10,3 25 -0,5 713 -3,0 155 620 16,8 136 -8,0 2220 -5,3 --- ----- ------ ----- ------ ---- --- ---- --- ---- ------- ---- --- ---- ---- ---- LIM Lima Perú(2) 70,01 1 754 334 7,5 21 555 8,3 15 603 5,1 10 634 851 9,8 131 397 7,1 94 764 6,2 --- ---- ------ ----- --------- --- ------ --- ------ --- ---------- --- ------- --- ------ --- Fraport Twin Star 60,00 979 593 14,9 671 -43,9 7254 13,1 1 651 880 27,6 4496 -34,5 13 490 19,4 ----------------- ----- ------- ---- --- ----- ---- ---- --------- ---- ---- ----- ------ ---- BOJ Burgas Bulgaria 60,00 615 420 12,8 660 -44,3 4496 10,5 863 511 20,0 4447 -33,8 6815 12,2 --- ------ -------- ----- ------- ---- --- ----- ---- ---- ------- ---- ---- ----- ---- ---- VAR Varna Bulgaria 60,00 364 173 18,7 11 2,6 2758 17,7 788 369 37,1 49 -67,2 6675 27,7 En aeropuertos cuyos fondos propios están consolidados(2) -------------------------------------------------------- AYT Antalya Turquía 51,00 4 325 201 29,2 n.d. n.d. 24 010 27,7 12 251 502 29,1 n.d. n.d. 73 969 23,7 --- ------- ------- ----- --------- ---- ---- ---- ------ ---- ---------- ---- ---- ---- ------ ---- HAJ Hannover Alemania 30,00 632 621 10,2 1137 1,4 7504 6,0 2 760 709 7,8 8815 -0,6 36 875 2,1 --- -------- -------- ----- ------- ---- ---- --- ---- --- --------- --- ---- ---- ------ --- LED San Petersburgo Rusia 25,00 1 915 565 12,7 n.d. n.d. 16 064 6,9 7 951 468 11,3 n.d. n.d. 76 734 8,6 --- --------------- ----- ----- --------- ---- ---- ---- ------ --- --------- ---- ---- ---- ------ --- XIY Xi'an China 24,50 3 676 886 8,6 24 715 14,3 27 227 5,1 21 575 833 7,6 134 865 10,1 160 276 4,0

Aeropuerto de Fráncfort(3) Junio de 2018 Mes % Acumulado anual 2018 % ------------- --- --- -------------------- --- Pasajeros 6 366 113 9,8 32 679 074 9,1 --------- --------- --- ---------- --- Carga (fletes y correos) 182 911 -2,8 1 096 710 0,1 ----------------------- ------- ---- --------- --- Movimientos de aviones 45 218 8,9 247 061 8,6 ---------------------- ------ --- ------- --- MTOW (en toneladas métricas)4 2 761 963 5,5 15 278 677 5,9 ----------------------------- --------- --- ---------- --- Pasajero/Pasajero-vuelo5 150,5 0,6 141,6 0,3 ------------------------ ----- --- ----- --- Factor de carga de asientos (%) 82,0 77,7 --------------------------- ---- ---- Tasa de puntualidad (%) 57,4 69,1 ---------------------- ---- ---- Aeropuerto de Fráncfort Cuota de pasajeros %6 Cuota de pasajeros %6 ---- ---- División regional Mes Acumulado anual ----------------- --- --------------- Continental 66,1 13,4 64,2 12,9 ----------- ---- ---- ---- ---- Alemania 10,7 4,8 11,1 4,2 -------- ---- --- ---- --- Europa (excl. ALE.) 55,5 15,2 53,1 14,9 ------------------ ---- ---- ---- ---- Europa occidental 45,7 14,9 44,2 14,8 ----------------- ---- ---- ---- ---- Europa oriental 9,8 16,2 8,9 15,6 --------------- --- ---- --- ---- Intercontinental 33,9 3,5 35,8 2,8 ---------------- ---- --- ---- --- África 3,6 12,9 4,3 11,3 ------ --- ---- --- ---- Oriente Medio 4,2 6,8 5,4 2,7 ------------- --- --- --- --- América del Norte 14,1 4,0 12,1 2,8 ----------------- ---- --- ---- --- América Central y Sudamérica 2,7 0,9 3,6 0,2 ---------------------------- --- --- --- --- Lejano Oriente 9,2 -1,2 10,5 0,6 -------------- --- ---- ---- --- Australia 0,0 n.d. 0,0 n.d. --------- --- ---- --- ----

Definiciones: 1 Según la definición de ACI: Pasajeros: solo tráfico comercial (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez), Carga: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida, excluyendo tráfico en tránsito, en toneladas métricas), Movimientos: tráfico comercial y no comercial (llegada+salida); 2 Cifras preliminares; 3 Tráfico comercial y no comercial: Pasajeros (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, incl. aviación general), Carga (llegada+salida+tránsito se cuenta una vez, en toneladas métricas), Movimientos (llegada+salida); 4 Solo tráfico entrante; 5 Tráfico previsto y chárter; 6 Cambio absoluto con respecto al año anterior en %; * Carga = flete y correo

Fraport AG Robert Payne Teléfono: +49 69 690-78547 Comunicaciones corporativas Correo electrónico: r.payne@fraport.de Relaciones con los medios Internet: http://www.fraport.com/ 60547 Fráncfort, Alemania Facebook: www.facebook.com/FrankfurtAirport

Sitio Web: http://www.fraport.com/