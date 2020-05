CINDE anuncia: Costa Rica ingresa a la OCDE

-- El país recibió la invitación formal para convertirse en el 38º miembro de la organización y el cuarto de América Latina.

-- El país destaca en la región por su estabilidad social, política y económica, siendo uno de los principales destinos de inversión.

SAN JOSE, Costa Rica, 20 de mayo del 2020 /PRNewswire/ -- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) extendió una invitación a Costa Rica para convertirse en el miembro número 38 del organismo.

Este logro llega de la mano de una amplia estrategia país para mantenerse como uno de los principales destinos de inversión global, bajo la propuesta valor de personas, planeta y prosperidad.

Costa Rica, mundialmente reconocido como un país altamente comprometido con la descarbonización y el desarrollo sostenible de su economía al cumplir los más altos estándares de los países desarrollados, se convertirá en el cuarto país latinoamericano en formar parte de la prestigiosa lista de países OCDE.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, mencionó que "el ingreso del país a la OCDE este es un hito en la historia de Costa Rica", y resaltó el trabajo articulado de los últimos gobiernos y la Asamblea Legislativa para conseguirlo. El mandatario agregó "podemos demostrarle al mundo que nuestro país está comprometido con los más altos y exigentes estándares internacionales, que podemos trabajar juntos para transformar a nuestro país y que podemos inspirar a otras naciones a aprender de nuestra experiencia y buenas prácticas".

Por su parte, la ministra de Comercio Exterior y coordinadora del proceso de adhesión, Dyalá Jiménez Figueres, reconoció el trabajo que se ha emprendido en los últimos años para lograr la adhesión de Costa Rica a este organismo.

"Gracias al trabajo perseverante de un equipo interinstitucional compuesto por más de 40 ministerios e instituciones, y donde el apoyo y aportes del sector privado y de la sociedad civil han sido fundamentales, desde hace prácticamente 8 años, se lograron reformas estructurales importantísimas que cambiarán la vida de las familias costarricenses en el mediano y largo plazo", dijo.

Jorge Sequeira, Director General de CINDE, felicitó al país por alcanzar su incorporación e indicó que "este es un paso más para posicionar a Costa Rica en la economía del conocimiento y para impulsar al país de cara a la cuarta revolución industrial. Costa Rica demuestra una vez más estar a la altura de las demandas globales actuales, y sobresalir en América Latina por brindar a las empresas la posibilidad de hacer crecer sus negocios de manera sostenible con el ambiente."

Una vez se ratifique el país como miembro de la organización, Costa Rica se compromete a continuar mejorando en varias áreas, por lo que la organización dará seguimiento específico a la conclusión de planes de acción y la implementación de reformas. De igual manera, el país deberá continuar sometiéndose a exámenes periódicos, al igual que los otros miembros de la OCDE.

Aunado a esto, Costa Rica podrá participar en los más de 300 comités y grupos de trabajo de la OCDE para decidir e incidir, en igualdad de condiciones, en el desarrollo de soluciones innovadoras para desafíos comunes, como lo es hoy la emergencia ante el COVID-19, al igual que temas asociados con el cambio climático, la cuarta revolución industrial, las cadenas globales, entre otros.

Costa Rica destaca como una de las democracias más sólidas y antiguas del continente y un país con una gran estabilidad económica, social y política durante las últimas décadas. El país alberga a más de 300 empresas multinacionales, en los sectores de ciencias de la vida, servicios, manufactura avanzada y liviana e industria alimentaria.

Con su incorporación, Costa Rica, acompañará a México, Colombia y Chile como los únicos países latinoamericanos que son miembros de la prestigiosa organización.

About CINDE

CINDE is a private, non-profit organization that has been committed to Costa Rica's sustainable development and social progress for 38 years, through the attraction of foreign direct investment in manufacturing industries and high value-added services that generate quality jobs, knowledge transfer and productive linkages. CINDE also collaborates in strengthening the Costa Rican business climate in a way that fosters the growth of valuable activities in the country, improving the preparation of local talent, and generating employment and greater opportunities for its population in the different communities of the country.

Para más información de prensa

Si desea concertar entrevistas con el Presidente de la República de Costa Rica o la Ministra de Comercio Exterior sobre este tema, puede escribir a las siguientes direcciones:

Carlos Morales cmorales@cinde.org[mailto:cmorales@cinde.org]

Fabiola Domínguez fdominguez@cinde.org[mailto:fdominguez@cinde.org]

Sitio Web: http://www.cinde.org/