COA, HONG KONG OCUPA EL PRIMER PUESTO EN LA LISTA DE ASIA'S 50 BEST BARS POR SEGUNDO AÑO

Jay Khan and Lok Cheung from Coa celebrate the bar's No.1 win at the Asia’s 50 Best Bars 2022 awards ceremony, sponsored by Perrier, live in Bangkok, Thailand - 50 BEST/PR NEWSWIRE

Coa, Hong Kong en primer lugar y es nombrado The Best Bar in Asia , patrocinado por Perrier, y The Best Bar in Hong Kong

en primer lugar y es nombrado The Best Bar in , patrocinado por Perrier, y The Best Bar in La lista incluye 14 nuevas entradas y bares que abarcan 16 ciudades diferentes

Singapur se asegura 11 posiciones con Jigger & Pony, en el puesto 2, nombrado The Best Bar in Singapore

Bar Mood, Taipei se lleva el título Ketel One Sustainable Bar

se lleva el título Ketel One Sustainable Bar Tesouro, Goa es London Essence Best New Opening

es London Essence Best New Opening Argo, Hong Kong gana Disaronno Highest New Entry

gana Disaronno Highest New Entry Bar Benfiddich, Tokyo gana Rémy Martin Legend of the List

gana Rémy Martin Legend of the List Singapore's Colin Chia es Roku Industry Icon

es Roku Industry Icon MO Bar, Singapore , es nombrado Nikka Highest Climber

, es nombrado Nikka Highest Climber Honky Tonks Tavern, Hong Kong es Campari One To Watch

es Campari One To Watch Inaugural Siete Misterios Best Cocktail Menu Award es para Bar Trigona, KL

Para la lista 1-50 completa, vea aquí

BANGKOK, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- La lista de 2022 de Asia's 50 Best Bars, patrocinada por Perrier, se anunció en una ceremonia de entrega de premios en persona en Bangkok, Tailandia. La velada, en la que participaron bares de 16 ciudades de Asia, culminó en Coa, Hong Kong, siendo nombrado The Best Bar in Asia, patocinado por Perrier. La séptima edición de los premios salió en directo ante 500 invitados por primera vez desde 2019. La ceremonia también se retransmitió por streaming en The World's 50 Best Bars Facebook y 50 Best Bars TV YouTube Channel y aún está disponible.

Aclamado por su menú y su hospitalidad, Coa se convierte en el número 1 por segundo año. Jigger & Pony, Singapur mantiene su puesto 2, por segundo año consecutivo, ganando ademásThe Best Bar in Singapore. El recién llegado de Hong Kong, Argo, es el número 3 y el ganador del título Disaronno Highest New Entry.

Otros premios especiales anunciados son: Honky Tonks Tavern, Hong Kong, como Campari One To Watch; Singapores'sColin Chiacomo Roku Industry Icon; Bar Mood, Taipei, como Ketel One Sustainable Bar; MO Bar, Singapur, como Nikka Highest Climber y Bar Trigona, Kuala Lumpur, que gana el inaugural Siete Misterios Best Cocktail Menu Award en Asia.

Mark Sansom, Director de Contenido para for Asia's 50 Best Bars, dijo "No podríamos estar más contentos de que Asia's 50 Best Bars volviera a tener un formato de evento en vivo este año. Enormes felicitaciones a Jay Khan y al equipo de Coa por mantener su posición número 1 y a todos los equipos de bares representados en la clasificación."

