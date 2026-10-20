Comarch Loyalty transforma el programa de fidelización de Azerbaijan Airlines en un ecosistema fintech

(Información remitida por la empresa firmante)

AZAL Miles funciona ahora como una billetera digital, recompensando a los pasajeros tanto por sus viajes como por sus gastos cotidianos

KRAKÓW, Polonia, 20 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Comarch Loyalty, líder mundial en soluciones de fidelización basadas en inteligencia artificial, ha anunciado hoy la renovación de AZAL Miles, el programa de viajero frecuente de Azerbaijan Airlines. Mediante la implementación de la plataforma Comarch Loyalty, la aerolínea ha pasado de un sistema de recompensas tradicional basado en la distancia recorrida a un modelo más amplio de tipo fintech. El sistema actualizado vincula las millas de estatus directamente al gasto realizado en los billetes.

Comarch Loyalty integró un escáner de códigos QR directamente en la aplicación de AZAL, permitiendo a los miembros ganar y canjear millas en una red de socios ajenos al sector aéreo. Esta infraestructura conecta el programa de fidelización con empresas de una amplia variedad de sectores.

Asimismo, Comarch Loyalty implementó un módulo de pago "Cash+Miles", que permite a los pasajeros dividir el importe de sus transacciones entre efectivo y millas acumuladas al momento de realizar el pago.

La nueva arquitectura de Comarch Loyalty admite conexiones directas mediante API con terceros, incluida una integración reciente con Bolt. Los pasajeros pueden canjear sus millas por vales para servicios de transporte directamente desde sus cuentas.

En el plano técnico, el motor de automatización de Comarch Loyalty gestiona las recompensas a lo largo del ciclo de vida del programa. Esto incluye la emisión de millas de bienvenida para nuevos registros, la entrega de millas anuales por cumpleaños y la implementación de códigos promocionales dirigidos a segmentos específicos de usuarios, todo ello sin necesidad de supervisión manual.

Como socio tecnológico del programa AZAL Miles, Comarch Loyalty proporciona la arquitectura escalable necesaria para impulsar los objetivos de la aerolínea: crear nuevas oportunidades para sus miembros y ofrecer servicios más personalizados.

Acerca de Comarch Loyalty

Comarch Loyalty es un líder mundial en soluciones de fidelización impulsadas por IA, que potencia programas B2B, B2C y de coalición de alta escala para más de 1.300 millones de miembros en más de 50 países en 6 continentes. Con más de 150 proyectos de fidelización activos y una perfecta integración con más de 2000 socios, Comarch Loyalty procesa 15 mil millones de transacciones relacionadas con la fidelización al año, transformando datos masivos de fidelización en decisiones que aumentan los márgenes y un retorno de la inversión comprobado.

En el centro de la plataforma se encuentra una capa avanzada de IA de agentes que monitorea proactivamente el estado del programa, permite a los especialistas en marketing crear campañas y extraer información valiosa en un lenguaje sencillo y predice el comportamiento del cliente para ofrecer la siguiente mejor oferta. Combinado con AI Loyalty Guard para la detección de fraude en tiempo real, Comarch Loyalty equipa a marcas icónicas, incluidas BP, Ford, Heathrow, JetBlue y Deutsche Bahn, con la tecnología para maximizar el valor de vida del cliente y la rentabilidad. Esta experiencia global es reconocida constantemente por prestigiosos premios de la industria y aparece regularmente en los principales informes de analistas. Para más información, visite loyalty.comarch.com.

Contacto para medios: michal.ostasz@comarch.com

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