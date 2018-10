COMUNICADO: Comau lanza MATE, un exoesqueleto ponible, compacto y ligero para trabajadores

Publicado 01/10/2018 14:02:16 CET

Comau, el líder global en soluciones avanzadas de automatización industrial, lanza MATE, su primer e innovador exoesqueleto ponible. MATE se ha diseñado para mejorar la calidad del trabajo de un modo altamente ergonómico y eficiente ofreciendo asistencia al movimiento consistente y avanzada durante las tareas repetitivas y diarias.

El exoesqueleto MATE Fit for Workers utiliza una avanzada estructura pasiva basada en muelles. MATE ofrece soporte postural ligero, transpirable y altamente efectivo sin necesidad de baterías, motores y otros dispositivos susceptible de fallos. Es también compacto y está diseñado ergonómicamente gracias a la asociación entre Comau, ÖSSUR, una compañía de ortopedia no invasiva líder e IUVO, una compañía derivada de The BioRobotics Institute (Scuola Superiore Sant'Anna) especializada en tecnologías ponibles. MATE es totalmente capaz de reproducir cualquier movimiento del hombre mientras está adherido al cuerpo como una "segunda piel".

Maurizio Cremonini, director de Marketing de Comau, comentó: "Estamos muy orgullosos de haber desarrollado esta innovadora tecnología ponible. MATE se ha diseñado en estrecha colaboración con los trabajadores de fábricas, respondiendo directamente a sus necesidades específicas. Con nuestro exoesqueleto, podrán hacer las mismas tareas, pero con menos fatiga. Para Comau, esta es también una oportunidad extraordinaria de llegar a un mercado global que, de acuerdo con IFR, creció más del 60% de 2015 a 2017, y se estima que siga creciendo a un ritmo del 25% cada año hasta 2020. Creemos que el sector industrial representará en torno a un tercio de las aplicaciones del exoesqueleto".

Reflejando la visión y compromiso de Comau con las tecnologías innovadoras, abiertas y fáciles de utilizar, MATE es una parte importante en la estrategia "HUMANufacturing Technology" de la compañía, un concepto en el que las personas son protagonistas dentro de la fábrica inteligente con herramientas digitales y de vanguardia, habilitando tecnologías y robótica industrial "inteligente" dentro de un sistema de producción conectado. Es también el primero de una serie de robots ponibles que Comau está desarrollando y comercializando en asociación con IUVO y Össur. Un aspecto fundamental de la colaboración es el deseo conjunto de progresar y evolucionar la colaboración entre humanos y máquinas dentro de diversos sectores, incluyendo la biomedical, la fabricación y el consumidor. MATE fue diseñado y desarrollado en el Comau HUMANufacturing Innovation Center de Pontedera (Pisa), Italia.

Especificaciones

- Diseñado en estrecha colaboración con los trabajadores de fábricas dedicados a actividades manuales - Estructura postural por naturaleza cómoda y transpirable - Su estructura compacta sigue los movimientos de la extremidad superior sin resistencia o desajuste - Mecanismo pasivo basado en muelles: sin riesgo de fallo de la batería o del motor, ya que no utiliza ninguno de ellos

Beneficios

- Reducción de la actividad muscular del hombre; para algunos músculos de hasta el 50% - Los usuarios realizan las mismas tareas con menos fatiga - El soporte de movimiento consistente y asistido ergonómicamente aumenta la calidad y precisión de las tareas repetitivas - Los usuarios pueden mejorar la calidad de su trabajo

