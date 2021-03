COMUNICADO:Las imágenes de fluorescencia de MolecuLight detectaron Pseudomonas Aeruginosa en heridas (1)

- - Los resultados publicados en el estudio muestran que las imágenes del punto de atención de fluorescencia de MolecuLight detectaron Pseudomonas Aeruginosa (PA) en heridas con una predicción del 93%

El estudio revela la utilidad de la fluorescencia cian para predecir de forma fiable Pseudomonas, un patógeno bacteriano que impide la cicatrización de heridas y a menudo evade los métodos de tratamiento

TORONTO, 2 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082327-1&h=3845269595&u...]., el líder en imágenes de fluorescencia del punto de atención para la detección en el punto de atención de heridas que contienen cargas bacterianas elevadas, anunció la publicación de los resultados de un ensayo clínico independiente y prospectivo de 28 heridas en Diagnostics [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082327-1&h=4064290579&u...] titulado "Rapid Diagnosis of Pseudomonas aeruginosa in Wounds with Point-of-Care Fluorescence Imaging".

Pseudomonas aeruginosa (PA) es un patógeno bacteriano común en heridas crónicas conocido por su propensión a formar biofilms y evadir los métodos de tratamiento convencionales. La infección por PA es una ocurrencia común en las heridas crónicas(1) y la detección temprana de PA en las heridas es crítica para mitigar los resultados más graves de las heridas. PA en heridas se asocia con deterioro rápido de la herida(2), mayores tasas de fallo de injerto de piel(3), y tasas más altas de sepsis(4). Los resultados de este estudio dirigido por médicos muestran que las imágenes de fluorescencia utilizando el MolecuLight i:X(® )pueden detectar rápidamente la PA en heridas crónicas. En el estudio, las heridas crónicas en las que se observó cian tenían muestras de tejido tomadas para análisis de cultivo. Los resultados de este análisis revelan que la fluorescencia cian detectada en las imágenes de MolecuLight i:X fue predictiva de PA en el 93% de las heridas del estudio, pero menos del 20% de las heridas mostraron los síntomas "clásicos" de Pseudomonas.

"Veo heridas no curativas todos los días y lucho porque la causa a menudo no está clara. La capacidad de examinar las heridas de los pacientes en el acto y diferenciar las heridas que albergan Pseudomonas es una ventaja clínica sustancial que me permite ajustar la terapia inmediatamente", dice Rose Raizman, autora del estudio y especialista en cuidado de heridas en Scarborough Health Network, Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing de la Universidad de Toronto. "Los hallazgos del estudio y mi experiencia clínica con el MolecuLight i:X sugieren que el cian detectado en imágenes de fluorescencia se puede utilizar para predecir de forma fiable Pseudomonas en el punto de atención".

La necesidad de métodos definitivos para mejorar la detección bacteriana de heridas en el punto de atención es indiscutible, dado que >80% de las heridas con altas cargas bacterianas se pierden por evaluación rutinaria(6,7). La patogenicidad de la PA y su propensión a la formación de biofilm(8,11) hacen que su rápida detección sea crítica. Las directrices clínicas aconsejan el uso de signos y síntomas clínicos para ayudar en la detección temprana de PA(5); sin embargo, estos síntomas con frecuencia no se acumulan en las heridas infectadas. De hecho, en este estudio, menos del 20% de las heridas que resultaron positivas para PA mostraron estos síntomas. Como tal, los médicos pueden estar perdiendo la mayoría de las heridas que contienen PA. Este estudio ilustra cómo las imágenes de fluorescencia en el punto de atención, junto con la evaluación de los signos clínicos y los síntomas de la infección, pueden ayudar a superar estos desafíos. La imagen de fluorescencia potencialmente mejora la detección de PA en las heridas y también proporciona información en tiempo real a los médicos del cuidado de heridas relacionada con la eficacia de los tratamientos dirigidos a erradicar PA.

Esta publicación representa una importante adición a la creciente evidencia clínica [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082327-1&h=2041496217&u...] sobre la utilidad de las imágenes de fluorescencia de punto de atención para la detección de heridas que contienen bacterias.

Acerca de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082327-1&h=1603435779&u....] es una empresa privada de imágenes médicas que ha desarrollado y está comercializando su tecnología patentada de plataforma de imágenes fluorescentes en múltiples mercados clínicos. El primer dispositivo lanzado comercialmente de MolecuLight, el sistema de imágenes de fluorescencia MolecuLight i:X y sus accesorios proporcionan un dispositivo de imágenes portátiles del punto de atención para el mercado mundial del cuidado de heridas para la detección de heridas que contienen elevada carga bacteriana [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082327-1&h=1909279521&u...] (cuando se utiliza con signos y síntomas clínicos) y para la medición digital de heridas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3082327-1&h=2048099224&u...]. La compañía también está comercializando su tecnología única de plataforma de imágenes de fluorescencia para otros mercados con necesidades globales y no cubiertas, incluyendo seguridad alimentaria, cosméticos de consumo y otros mercados industriales clave.

