Concierge Auctions subastará una lujosa villa situada en el complejo Quinta do Lago del Algarve portugués

- Una villa de lujo situada en el exclusivo complejo Quinta do Lago del Algarve portugués se subastará sin reserva a través de Concierge Auctions

LONDRES, 12 de marzo de 2019 /PRNewswire/ -- Concierge Auctions, el mercado líder a nivel mundial, va a vender Villa San Lorenzo, situada dentro de Quinta do Lago: la urbanización privada y centro de golf más exclusivo de la región portuguesa del Algarve. Activa en 27 países y 40 estados/territorios de los Estados Unidos, esta será la primera venta de Concierge en Portugal. Previamente a la venta por 20 millones de euros, la propiedad será vendida sin reserva el 30 de abril. La puja abrirá el 25 de abril.

La villa, con nueve dormitorios y nueve baños, está emplazada en una finca doble excepcionalmente amplia con un total de 1537 metros cuadrados. Construida acorde a un estilo arquitectónico mediterráneo, ofrece una amplia zona de estar diáfana, decorada con columnas de mármol, techos artesonados y preciosos azulejos. La propiedad es perfecta para el entretenimiento, dado que consta de una cocina comedor grande, una bodega, una sala de cine, una piscina, una sauna y una cocina totalmente equipada al aire libre. Los terrenos incluyen jardines bien cuidados, con un jacuzzi de azulejos rojos y una terraza de piedra.

Quinta do Lago es un destino mundial tanto para visitantes como residentes. El complejo, situado en la popular región del Algarve, goza de acceso al océano Atlántico y a Ría Formosa, un parque natural repleto de vida salvaje. Con una superficie de 607 hectáreas, Quinta do Lago es un lugar muy apreciado entre los amantes del golf que alberga clubs de golf de renombre internacional, como el San Lorenzo Golf Course y el Quinta do Lago Golf Course. En el complejo también es posible practicar deportes acuáticos, que incluyen el esquí acuático y la vela. Como comunidad privada, Quinta do Lago ofrece conveniencia y seguridad a sus residentes.

El Aeropuerto de Faro, situado a solo 30 minutos en coche de Quinta do Lago, ofrece vuelos a Londres y París en 2 horas y 40 minutos, y a Dublín en 2 horas y 55 minutos.

Charlie Smith, consejero europeo para Concierge Auctions, afirma: "Estamos encantados de llevar el modelo de Concierge Auctions a Portugal, un favorito eterno entre los compradores de segundas viviendas con motivo de la excelente calidad de vida en oferta y el popular programa de residencia permanente (Golden Visa) existente. Quinta do Lago ofrece lo mejor del estilo de vida portugués y se ha afianzado como uno de los complejos europeos más codiciados tanto por parte de turistas como de compradores de propiedades".

La villa puede visitarse todos los días de 1 a 4 de la tarde, con cita previa. Para obtener más información o concertar una cita para realizar una visita, consulte www.conciergeauctions.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2399917-1&h=3082560713&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2399917-1%26h%3D2791037549%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.conciergeauctions.com%252F%26a%3Dwww.conciergeauctions.com&a=www.conciergeauctions.com]

